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17 ve 25 Aralık kumpas davalarının sanığı FETÖ'cü Hüseyin Korkmaz hakkında tutuklama kararı verildi

17 ve 25 Aralık kumpas davalarının sanığı FETÖ'cü Hüseyin Korkmaz hakkında tutuklama kararı verilerek, ABD'den iadesi için talepname hazırlandı.

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17 ve 25 Aralık kumpas davalarının sanığı FETÖ'cü Hüseyin Korkmaz hakkında tutuklama kararı verilerek, ABD'den iadesi için talepname hazırlandı.

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