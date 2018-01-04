17 ve 25 Aralık kumpas davalarının sanığı FETÖ'cü Hüseyin Korkmaz hakkında tutuklama kararı verildi
17 ve 25 Aralık kumpas davalarının sanığı FETÖ'cü Hüseyin Korkmaz hakkında tutuklama kararı verilerek, ABD'den iadesi için talepname hazırlandı.
- AA
17 ve 25 Aralık kumpas davalarının sanığı FETÖ'cü Hüseyin Korkmaz hakkında tutuklama kararı verilerek, ABD'den iadesi için talepname hazırlandı.
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