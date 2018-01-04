17 ve 25 Aralık kumpas davalarının sanığı FETÖ'cü Hüseyin Korkmaz hakkında tutuklama kararı verildi 17 ve 25 Aralık kumpas davalarının sanığı FETÖ'cü Hüseyin Korkmaz hakkında tutuklama kararı verilerek, ABD'den iadesi için talepname hazırlandı.