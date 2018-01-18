172 bin 953 kez giriş yaptığı ByLock'u kullandığını reddetti

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada, tutuklu sanık meslekten ihraç edilen öğretmenin yargılanmasına devam edildi.

Gaziantep'te 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan meslekten ihraç edilen Abdullah Güven ile avukatı katıldı.

Söz alan sanık Güven, kuzenine ait olan cep telefon hattını uzun süredir kendisinin kullandığını kabul etti. Güven, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddialarını ise reddetti.

Mahkeme Başkanı Ercan Kumhak, sanığın raporda belirtilen telefon modelini kullandığını kabul etmesi üzerine, ByLock'a 172 bin 953 kez giriş yaptığını belirtti.

Sanık Güven, BTK raporlarının gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

Hattı 2014 yılında kullanmaya başladığını kaydeden Güven, "2015 yılının ortalarında kapattırmıştım. Kapalı hatla internete bağlanmak mümkün müdür bilmiyorum. Teknik bir hata olabileceğini düşünüyorum. Mesaj içerikleri de bana ait değil. ByLock kullanmadım ve silahlı terör örgütüyle herhangi bir bağlantım yok." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, mevcut delil durumunu gözeterek sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.