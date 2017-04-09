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17-25 Aralık darbe girişimiyle ilgili çarpıcı açıklama

Necati Özfatura, '17-25 Aralık darbe girişimi öncesi Kılıçdaroğlu ABD ziyaretinde bu darbeden haberdar edildi' dedi.

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Türkiye Gazetesi Yazarı Necati Özfatura bugünkü köşe yazısında 17-25 Aralık olayı ile ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu. 

"YAKINDA CHP İKTİDAR OLACAK!"

Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'yü temize çıkarma isteğinin olduğunu açıklayan Özfatura, "15 Temmuz darbe girişimi için "kontrollü darbe" diyen Kılıçdaroğlu FETÖ’yü temize çıkarmak istemektedir. AK Parti yetkililerinin darbeden haberi yoktu. Ama 17-25 Aralık darbe girişimi öncesi Kılıçdaroğlu ABD ziyaretinde bu darbeden haberdar edilmişti. Bu ziyaret sonrası bir CHP’li belediye başkanına CHP’li bir yetkili "Yakında CHP iktidar olacak. ABD ülkeyi karıştırmakta CHP’yi kullanacak diye korkuyorum" demiştir..." dedi.

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