18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yılı ülke genelinde yepyeni bir ruhla kutlanıyor: BİRİLERİ VAR!

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, 18 Mart’ta 103. yılı kutlanacak Çanakkale Zaferi’ne ülke genelinde farklı temalarla dikkat çekecek. Çanakkale’de ve tüm ülkede gerçekleştirilen Çanakkale Zaferi kutlamaları bundan böyle her yıl Kültür Bakanlığı tarafından oluşturulacak bir tema ile yürütülecek. Böylece Çanakkale Zaferi kutlamaları artık her yıl farklı bir noktaya dikkat çekecek ve farkındalık yaratacak bir yaklaşımla gerçekleştirilecek.

Kampanyanın 2018 için ana sloganı “BİRİLERİ VAR”… Bu yıl “Birileri Var” sloganı çerçevesinde hazırlanan kamu spotu ve görsel materyaller, 18 Mart ruhunu toplumun her hücresine iletecek bir farkındalık yaklaşımını millet ile buluşturacak şekilde tasarlandı.

Farkındalık çalışmasının sahibi T. C. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığımız kontrolünde yürütülen kampanya ile “18 Mart ruhunun” hak ettiği noktaya ulaşması konusunda güçlü bir adım elde edilmesini amaçlıyoruz.

Çünkü 18 Mart ruhu sadece Çanakkale Savaşı’nda değil, bazen ülkenin uzak bir ucunda bölücü teröre karşı mücadele ederken, bazen soydaşlarımızın gördüğü zulümde onların yardımına koşarken, bazen devletimize uzanan hain ellere karşı bedenini siper ederken ve bazen de bugün olduğu gibi Afrin’de BİRİLERİ tarafından yaşatılmaktadır.

Biz bu çalışma ile içimizdeki birilerini unutmadığımızı, unutmayacağımızı ifade etmek istedik. Halkımızın “o birilerini” hep bağrına bastığını biliyoruz ama bir kez daha hatırlatmak istedik” açıklamasını yaptı.

BİRİ DİYE BAHSEDİLEN KİŞİLER İÇİMİZDEN….

18 Mart için hazırlanan filmde, 18 Mart’ta Çanakkale’de, 15 Temmuz’da ülke çapında olduğu gibi, gerekirse yine her zaman öne atılacak birileri olduğu vurgulanarak “biri” diye bahsedilen kişilerin içimizden komşumuz, kardeşimiz, kısaca bizim insanımız olduğu anlatılıyor.

“Birileri Var” sloganı çerçevesinde hazırlanan kampanya ile gelecek için umut vadeden toplumsal kaynaşmayı teşvik edecek bir farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

18 Mart Çanakkale Savaşı, tarihimizin dönüm noktası olmuş, adeta mucize denilebilecek bir nitelikte kazanılmış eşsiz bir zafer.

Bu zafer için vatanın her köşesinden farklı farklı kimlikte yüz binler toplanıp, düşman askerlerine karşı vatanı müdafada tek vücut olmuşlardır. Bu “18 Mart ruhu” Çanakkale’de olduğu gibi, Milli Mücadele yıllarında olduğu gibi, Kıbrıs Barış Harekatı’nda olduğu gibi, Güneydoğu Anadolu Dağları’nda olduğu gibi 15 Temmuz’da da bunun başka bir örneğini daha gösterdi.

Bu toprakların insanlarının her dem yeni bir ruhla söz konusu vatan olduğunda sağına soluna bakmadan öne atılacak kişileri içinde barındırdığının sayısız örneğine tüm dünya şahit oldu.

İşte bu bakışla hazırlanan kamu spotu, söz konusu mesajın toplumun tüm kesimlerine ulaştırılması hedefleniyor.

KAMU SPOTUNDA KİMLER YER ALDI?

Yönetmen Caner Erzincan’ın bir haftada çektiği kamu spotunda yer alan sanatçılar ise şöyle:

“Hakan Altun, Rasim Öztekin, Yavuz Bingöl, Ufuk Bayraktar, Aynur Aydın, Bahadır Yenişehirlioğlu, Gökçe Özyol, İsmail Filiz, Ali Kınık, Linet, Murat Kekilli, Şoray Uzun, Eşref Ziya Terzi, Berdan Mardini, Nihat Hatipoğlu ve Bahadır Sağlam.”

BESTE NASIL HAZIRLANDI?

Birileri var sloganı çerçevesinde kampanya geneline uygun yazılan sözlerle, Yücel Arzen tarafından bestelenen parça kampanya süresince etkinliklerde kullanılarak milletimize armağan edilecektir.

Kampanyaya dair tüm detay ve görsel içeriklerin yanı sıra beste ve kamu spotuna da özel hazırlanmış www.18martetkinlikleri.com web adresinden ulaşılabilecektir.