Konya’da 18 yaşındaki suç makinesi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, 6 ay önce 4 adet hırsızlık, 7 adet yağma ve çok sayıda kavga olayına karıştıktan sonra tutuklanan Bayram D. (18), geçtiğimiz Salı günü duruşmaya götürüldüğü esnada adliye bahçesinde jandarmanın elinden kurtularak kaçmıştı.

63 suçtan suç kaydı bulunan Bayram D., merkez Meram ilçesinde geçtiğimiz Perşembe günü Suriyeli olduğu öğrenilen Ahmed Hadi Menefihi’nin cep telefonunu gasp ettiği belirlendi. Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit ettiği 18 yaşındaki Bayram D.’yi Kültür Park’ta yaşanan kovalamacanın ardından yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Bayram D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.