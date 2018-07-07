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181 kilogram esrar Türkiye'ye girmeden yakalandı

Edirne Emniyeti'nin yaptığı uyuşturucu operasyonunda, Kapıkule Sınır Kapısı'nda 181 kilo 186 gram esrar ele geçirildi.

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Emniyet ekipleri uyuşturucu ile mücadeleye sınır kapılarında müdahaleye devam ediyor. Edirne'de yapılan operasyonda Türkiye'ye sokulmaya çalışılan esrar yakalandı.

X-RAY'DE YAKAYI ELE VERDİ

Alınan bilgiye göre, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan Dimitris Nalmpantis'in kullandığı tır, şüphe üzerine x-ray taramasından geçirildi.

Tırın üst tarafında farklı yoğunluk tespit edilmesi üzerine, araç arama hangarına çekildi.

Narkotik dedektör köpeği "Ella"nın da katıldığı detaylı aramada, tırın üst tarafına tahta çıtalarla yapılan gizli bölümde, 177 paket içerisinde 181 kilo 186 gram esrar ele geçirildi.

ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Nalmpantis ve yanındaki Valcho Georgiev Karev, emniyetteki ifadelerinin ardından Edirne Adliyesi'ne getirildi.

Şüphelilerden Karev, savcılıktaki ifadesi sonrası serbest bırakılırken, sürücü Nalmpantis çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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