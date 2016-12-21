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19 gün önce gözaltýna alýnmýþtý! Tutuklandý

Zonguldak'ýn Ereðli ilçesinde FETÖ soruþturmasý kapsamýnda gözaltýna alýnan Demir ve Çelik Fabrikalarý T.A.Þ.'ýn (ERDEMÝR) eski genel müdürü, çýkarýldýðý mahkemece tutuklandý.

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Zonguldak Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'nýn talimatý doðrultusunda FETÖ soruþturmasý kapsamýnda Ýl Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Þube Müdürlüðü ekiplerince gözaltýna alýnan þüpheliler bu Sabah saatlerinde Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. 

Erdemir Eski Genel Müdürü ve yönetim kurulu üyesi, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikasý (MESS) Baþkanvekili Oðuz Nuri Özgen'in de aralarýnda bulunduðu þüpheliler saðlýk kontrolünden geçirildi. Emniyette iþlemleri tamamlanan þüpheliler, Cumhuriyet Savcýlýðý'na çýkarýldý.

ÝFADE VERDÝLER

2 Aralýk 2016 tarihinde gerçekleþtirilen operasyonda aralarýnda mühendis, formen, güvenlik görevlisi ve iþçilerin de bulunduðu 10 þüpheli gözaltýna alýnmýþtý. Gözaltýna alýnan 4 þüpheli cumhuriyet savcýlýðýnda ifade verdi.

TUTUKLANDI

Nöbetçi mahkemeye sevk edilen ERDEMÝR Eski Genel Müdürü Oðuz Nuri Özgen tutuklanarak cezaevine gönderildi, 3 þüpheli ise adli kontrol yöntemiyle serbest býrakýldý.

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