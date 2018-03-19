19 Mart MPİ çekiliş sonuçları sıralı tam liste MPİ Milli Piyango çekiliş sonuçları bilet sorgula mpi.gov.tr

Milli Piyango çekilişi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 19 Mart Milli Piyango çekiliş sonuçları sıralı tam liste açıklandı. Peki 19 Mart MPİ Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama ekranı ile sonuç nasıl öğrenilir? Milli Piyango çekilişi saat kaçta? soruların yanıtları milyonlarca kişi tamrafından merak ediliyor. Heyecanla beklenen 19 Mart Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Kızılay'da bulunan hizmet binasında gerçekleştirilecek olan Milli Piyango çekilişi ile birlikte büyük ikramiyeyi kazanan numaralar belli oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından her ayın 9, 19 ve 29'unda gerçekleştirilen Milli Piyango'nun bu haftaki çekiliş sonuçları sıralı tam listesi yayınlandı. Milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği çekiliş öncesinde çekilişin saat kaçta yapılacağı da en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte 19 Mart Milli Piyango çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı ve sıralı tam listesi..



MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILACAK?



Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) Ankara Kızılay'da bulunan hizmet binasında yapılan Milli Piyango çekilişleri, saat 15:00 itibarıyla çekilmeye başlanmaktadır. İlk etapta teselli ikramiyelerinin çekilişi yapılmaktadır ve ardından ikinci bölüme geçilmektedir. İkinci bölümde ise amorti rakamları, 2 milyon 500 bin liralık birinci büyük ikramiye ve 200 bin liralık ikinci büyük ikramiye kazanan numaralar belirlenmektedir.







Milli Piyango'da çekilişlerin tamamlanması ve sonuçların vatandaşlara duyurulması ise saat 18:00 itibarıyla yapılmaktadır. Milli Piynago İdaresi'nin resmi internet sitesinden açıklanan Milli Piyango sonuçları, saat 18:00'den sonra görüntülenebilir. Sonuçların açıklandığı ekranda tam liste ve çekilişin videosu yer almaktadır. Aynı zamanda büyük ikramiyeyi kazanan il/ilçe bilgisi de yine bu ekranda vatandaşlara duyurulur.







MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?



Milli Piyango bilet sorgulama işlemi için ilk olarak Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesine (www.mpi.gov.tr) giriş yapınız ve ardından "Bilet Numarası" yazan kutucuğa biletinizin numaralarını yazınız.



Son olarak da çekiliş tarihini seçerek "Sorgula" butonuna basınız. Sorgula butonuna bastıktan hemen sonra, biletinize ikramiye isabet edip etmediğine dair bir uyarı alacaksınız.



Milli Piyango sonuçları açıklandı. Milli Piyango sıralı tam liste.... Ayda 3 defa çekilişi gerçekleşen Milli Piyango'nun bu ayki ilk çekilişi gerçekleşti ve büyük ikramiyeyi kazanan şanslı talihli bulundu. Milli Piyango sonuçlarında büyük ikramiyeyi kazanan kişi Ankara'dan çıktı. Şanslı talihli 2500000 TL'lik ikramiyenin sahibi oldu.



İşte Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama sayfası...



2500000 TL ikramiye kazanan numaralar



498665



200000 TL ikramiye kazanan numaralar



130554



20000 TL ikramiye kazanan numaralar



100442 366262



10000 TL ikramiye kazanan numaralar



056436 101616 473417



5000 TL ikramiye kazanan numaralar



016855 072296 098405 111211 276352 285820

336083 473604 486029 489557



1000 TL ikramiye kazanan numaralar



004703 005600 010659 011637 025829 036197

037228 040549 044001 048420 048721 058579

070142 072389 075464 081755 082226 082411

082561 083110 086376 110332 110432 118876

120288 120643 121409 125584 129609 131583

139841 152439 159363 161734 164435 168423

172208 177661 177938 179255 196856 197759

199324 202061 206736 213049 219609 235521

237131 242285 244735 244892 254902 257592

262978 265709 266146 268871 270757 271971

276123 277240 283514 283572 293216 298561

300645 301365 304983 308430 310028 319500

329921 331377 334360 352984 362687 364391

370925 371561 372269 373427 391016 396027

399531 399666 420559 422596 429444 436499

438526 443470 446071 457267 462643 470649

470735 476098 484160 490055



300 TL ikramiye kazanan numaralar



000041 002303 012546 012870 014508 016093

021677 032497 039138 045124 051544 052769

054110 055711 058457 068501 070023 073126

077600 078425 080958 085409 087999 092791

094807 096002 100242 104262 105493 108552

117842 124562 124895 125508 129141 130562

130838 134234 137527 138417 138490 138810

138830 143718 146104 147322 148759 154723

154907 161862 163910 164540 165674 166902

172112 172415 172605 175451 175590 175641

176736 178473 179690 184369 188092 191303

194385 202172 207241 211985 212603 214429

215512 217537 222962 223435 223877 233216

239203 239360 248561 254084 254409 256699

258832 260701 265100 271092 271543 273843

286382 288616 299553 301123 308402 316829

318861 321325 326954 333526 338658 344396

348878 349181 351122 354007 354432 359300

360475 361383 363898 368861 374729 378778

379553 382621 384439 385761 388306 395709

400842 402558 402755 407941 411427 413312

416107 416264 416843 420078 421024 424018

425738 425829 427284 434421 437087 441081

444040 450177 451498 455856 463458 476952

479485 481545 483229 496532 497018 498479



Son 5 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar



04197 11230 11462 16706 19714 22528

24534 28503 32645 35113 36775 38751

42546 47720 52961 53025 58928 61074

62329 63261 68935 69017 70804 71901

76361 76841 77311 77729 78025 79984

84614 86004 87760 88331 91243 92188

92381 95821 99146 99976



Son 4 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar



0426 1042 1168 1485 5428 6072

7209 7288 8315 8955 9232 9360



Son 3 rakamına göre 60 TL ikramiye kazanan numaralar



235 242 279 290 554 587

620 820 951 981



Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar



09 20 35 36 43 59

66 80



Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar



0 9



2500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar



098665 198665 298665 398665 408665 418665

428665 438665 448665 458665 468665 478665

488665 490665 491665 492665 493665 494665

495665 496665 497665 498065 498165 498265

498365 498465 498565 498605 498615 498625

498635 498645 498655 498660 498661 498662

498663 498664 498666 498667 498668 498669

498675 498685 498695 498765 498865 498965

499665