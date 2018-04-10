19 Mayıs Din Görevlileri Derneği'nden Mehmetçik’e bağış

19 Mayıs Din Görevlileri Derneği, kendi aralarında topladıkları 8 bin lirayı bankaya giderek Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı hesabına yatırdı. Bankaya giderek yaptıkları bağış sonrası İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret eden din görevlileri, burada Kur’an okunarak şehitler için dua etti.

19 Mayıs Din Görevlileri Derneği Başkanı Mehmet Yaşar Ayaz konuyla ilgili yaptığı konuşmada, “Suriye’de yaşanan katliama sessiz kalmayan ülkemiz, silahlı kuvvetlerimizi Afrin operasyonuna sevk etmiştir. Daha önce Fırat Kalkanı ve ardından gelen Afrin operasyonu bölgede teröristlerin zulmü altındaki mazlumları kurtarma, terörü yok etme, bölgeye can verme ve hayat hakkı tanıma operasyonudur. Biz din görevlileri olarak devletimizin ve milletimizin ve hatta tüm ümmetin birlik ve beraberliğini üstün tutma ilkesinde silahlı kuvvetlerimizi güçlendirme vakfına önce malımızla katkıda bulunduk, Allah korusun eğer bir gün sıra canımıza gelirse yine hazır olduğumuzu da bütün dünya bilsin istedik. Bu vesile ile din görevlileri olarak birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi korumamız gerektiğinin altını çiziyor, çok kıymetli güvenlik güçlerimize yurt içi ve yurt dışı görevlerinde başarılar diliyoruz" şeklinde konuştu.

Din görevlilerinin İlçe Jandarma Komutanlığı ziyaretinde Kaymakamı Yavuz Güner, Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Demirkol, İlçe Müftüsü Emin Patan, daire amirleri, oda başkanları, muhtarlar ve ilçe halkı katıldı.