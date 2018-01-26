19 yaşındaki genç sobadan sızan gazdan hayatını kaybetti
Samsun'da üniversite sınavlarına hazırlanan Erdoğan Can Yahşi (19), evinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi.
- DHA
İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde oturan ve üniversite sınavlarına hazırlandığı belirtilen Erdoğan Can Yahşi'yi uyandırmak için odasına giren ailesi, genci hareketsiz halde buldu. Ailenin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, Erdoğan Can'ın odasında bulunan kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirlendi. Erdoğan Can Yahşi'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.