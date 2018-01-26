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19 yaşındaki genç sobadan sızan gazdan hayatını kaybetti

Samsun'da üniversite sınavlarına hazırlanan Erdoğan Can Yahşi (19), evinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi.

  • DHA
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İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde oturan ve üniversite sınavlarına hazırlandığı belirtilen Erdoğan Can Yahşi'yi uyandırmak için odasına giren ailesi, genci hareketsiz halde buldu. Ailenin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, Erdoğan Can'ın odasında bulunan kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirlendi. Erdoğan Can Yahşi'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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