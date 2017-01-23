194 DEAŞ hedefi imha edildi, 65 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatının 153. gününde icra edilen harekat kapsamında tespiti yapılan 65 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK, Fırat Kalkanı Harekatının 153 gününde gün içerisinde meydana gelen olaylarla ilgili açıklamada bulundu. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, gün içerisinde icra edilen harekat kapsamında tespiti yapılan 65 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği, 194 DEAŞ terör örgütü hedefinin ise ateş destek vasıtaları ile ateş altına alındığı kaydedildi. Ayrıca, Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından Bab ve Bzagah bölgelerinde tespit edilen 14 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekatı sonucunda, 6 karargah binası, 7 barınma yeri ve 1 bombalı araç imalathanesinin imha edildiği bildirildi. Diğer yandan, Koalisyon hava unsurları tarafından, Tadif, Abu Jabbar ve Uvayshiyah bölgelerinde tespit edilen DEAŞ terör örgütü unsurlarına yönelik icra edilen 3 hava harekatı ve 2 silahlı İHA ile atış sonucunda, 1 tank, 1 silahlı araç, 3 araç ve 1 havanın imha edildiği belirtildi.