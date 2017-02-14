2. Abdülhamit'in torunu Bülent Osman için ailesi taziyeleri kabul etti
atih Sultan Mehmet'in de türbesinin bulunduğu Fatih Camii haziresine defnedilen 2. Abdülhamit'in torunu Bülent Osman için ailesi taziyeleri kabul etti.
- DHA
Anne tarafından Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid'in, baba tarafından da Plevne Fatihi Gazi Osman Paşa'nın torunu olan Bülent Osman, için Yıldız Parkı içindeki Çadır Köşkü'nde taziye için gelenler ağırlandı. Aile adına taziyeleri Bülent Osman'ın oğlu Remy Cengiz Osman ve Fransız eşi Jeanine Osman kabul etti. Taziyeye Osmanlı hanedanından Orhan Osmanoğlu, Harun Osmanoğlu, Abdülhamit Kayhan Osmanoğlu, Nurhan Osmanoğlu katıldı. Bülent Osman'ın baba tarafından akrabaları Ali İhsan Yağcıoğlu, Zülal Güler Yağcıoğlu, Ayşenur Güler Yağcıoğlu, Hakan Yağcıoğlu'da taziye ziyaretine geldi.
Taziye boyunca Kuran-ı Kerim ve ilahiler okunurken, taziyeye gelenlere helva ikram edildi.
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