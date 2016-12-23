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2 ağılın çatısı çöktü, 270 küçükbaş hayvan telef oldu

Mersin'in Mut ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle 2 ağılın çatısının çökmesi sonucu 270 küçükbaş hayvan telef oldu.

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Edinilen bilgiye göre, Kırkkavak Mahallesi'nde Ganimet Beyazıt ile İbrahimli Mahallesi'nde Ramazan Duman’a ait ağılların çatıları, yoğun kar yağışı nedeniyle çöktü. Olayda Ganimet Beyazıt'ın 170, Ramazan Duman'ın ise 100 olmak üzere toplam 270 küçükbaş hayvan telef oldu.
 

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