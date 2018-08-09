2 Bakanlığa 5 Bakan yardımcısı atandı
Tarım ve Orman ile Milli Eğitim Bakan Yardımcılıkları ve Cumhurbaşkanı danışmanlıklarına ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Milli Eğitim Bakan Yardımcılıklarına ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer ile Prof. Dr. Mustafa Safran getirildi
- AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Tarım ve Orman Bakan Yardımcılıklarına Mehmet Hadi Tunç, Akif Özkaldı ve Mustafa Aksu atandı.
Milli Eğitim Bakan Yardımcılıklarına ise Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer ile YÖK Denetleme Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Safran getirildi.
- Cumhurbaşkanı danışmanlıklarına atama
Resmi Gazete'de yer alan diğer atama kararları ile Cumhurbaşkanı danışmanlıklarına Sümeyra Merve Kılınç ve Elif Esen atandı.
Sermaye Piyasası Kurulunda (SPK) boş bulunan üyeliğe ise Birol Küle'nin ataması gerçekleştirildi.
EN ÜST YÖNETİCİ SAYILACAKLAR
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle, bakanların kendilerine doğrudan bağlı hizmet birimleri bakamından, bakan yardımcılarının ise kendilerine bağlı hizmet birimleri bakamından bakanlık en üst yöneticisi sayılması kararlaştırıldı.
Söz konusu karar 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 11'inci maddesi gereğince uygun görüldü.
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