2 bin 381 uzman erbaşın asayiş kursunu tamamladı

Safranbolu 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı'nda düzenlenen törene Vali Vekili İsmail Bayata, Karabük Milletvekili Dr. Hüseyin Avni Aksoy, Safranbolu Kaymakam Vekili Sinan Aşcı, 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanı Albay İsa Çakmak, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, davetliler ve ülkemizin değişik yerlerinden çocuklarının mutluluklarının ortak olmak için gelen uzman erbaşların aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende kursu birincilikle bitiren Uzman Erbaş tarafından yaş kütüğüne plaket çakıldı.

Törende konuşan Vali Vekili İsmail Bayata, kursu tamamlayan uzman erbaşların Asayiş kursunu başarıyla tamamlayarak bir kanun ordusu olan Jandarma ve Sahil Güvenlik Teşkilatları bünyesinde Türk Milletine hizmet etmeye hak kazandıklarını belirterek, “Bu kutlu göreve talip olup her türlü şer odaklarına karşı dimdik durmaya karar verdiniz. Aldığınız eğitim ile zorlu ve onurlu bir meslek hayatına hazır hale geldiniz, sizlerin çok başarılı olacağına olan inancım tamdır. Meslek hayatınız boyunca yemininize sadakatle bağlı kalacağınıza, şehitlerimizin emanetine sahip çıkacağınıza, Atatürk İlke ve İnkılâpları doğrultusunda, hukuk devleti ilkesine bağlı kalarak, temel hak ve hürriyetlere azami dikkat ve önemi göstererek görev yapacağınıza, gayri meşru hiçbir güç odağının emrine girmeden sadece devletinizin emrinde ve yüce Türk milletinin hizmetinde olacağınızdan hiçbir şüphem yoktur. Yeni görevinizin aziz milletimize, saygıdeğer ailelerinize ve sizlere hayırlı olmasını diliyor, geleceğinizin aydınlık, başarılarınızın daim, yolunuzun ve bahtınızın açık olması dileklerimle sizleri Allah’a emanet ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından 26 dönem Uzman Erbaş Asayiş Kursunda başarılı olan uzman erbaşlara Vali Vekili İsmail Bayata, Karabük Milletvekili Dr. Hüseyin Avni Aksoy ve 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanı Albay İsa Çakmak tarafından başarı belgeleri verildi. Tören geçişinin ardından uzman erbaşların aileleriyle bir araya gelmesi ile tören sona erdi.