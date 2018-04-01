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2 buçuk milyonluk çelik kasa hırsızları suç makinesi çıktı

Kadıköy’de lüks araçlarla geldikleri binalarda kapı göbeklerini patlatıp girdikleri evlerden çelik kasa çalan karı-koca, polis tarafından yakalandı. Yaklaşık 2 buçuk milyon lira değerinde ziynet eşyası ve nakit para çalınırken, o anlar kameralara yansıdı. Öte yandan, kimliğinin 16 adet aranması, 8 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ve emniyette çok sayıda suç kaydı bulunan S.P. (30) ve eşinin de 16 adet aranması, 9 yıl 3 ay da kesinleşmiş hapis cezası ile çok sayıda suç kaydı bulunan Ö.Y. (35) olduğu öğrenildi.

  • İHA
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Kadıköy’de 8 evden çelik kasaların çalındığı ihbarları üzerine polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmada Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayların yaşandığı binaların güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Aylarca yapılan fiziki ve teknik takip sonucunda ekipler şahısların eşkalini belirledi. Kimlikleri tespit edilen şahıslar geçtiğimiz 21 Mart günü Kadıköy’de yaşanan kovalama sonucu kıskıvrak yakalandı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

2 buçuk milyonluk hırsızlık kamerada

Görüntülerde, hırsızlar lüks araçla girecekleri binanın önüne geliyor. Bina sakini gibi aracı park eden şahıslar ardından binaya giriyor. Diğer bir görüntüde ise şahıslar yine bir binadan içeriye giriyor. Katları gezen şahıslar ardından çaldıkları çelik kasayı binadan çıkarıyor.

Hırsızlar karı-koca suç makinesi çıktı

Öte yandan, kimliğinin 16 adet aranması, 8 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ve emniyette çok sayıda suç kaydı bulunan S.P. (30) ve eşinin de 16 adet aranması, 9 yıl 3 ay da kesinleşmiş hapis cezası ile çok sayıda suç kaydı bulunan Ö.Y. (35) olduğu öğrenildi. Şahısların gündüz vakti lüks araçla geldikleri ve içeride kimsenin olmadığı esnada kapı göbeklerini patlatarak eve girdikleri öğrenildi.

Gözaltına alınarak şubeye götürülen karı-koca işlemlerini tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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