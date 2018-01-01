2 günlük bebek cami avlusuna terk edildi
Gaziantep’te cami avlusuna terk edilen 2 günlük bebek, hastanede tedavi altına alındı.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, Şahinbey ilçesi Çamlık Mahallesi'nde akşam namazının ardından Ali Erçelebi Camii'nden çıkan cemaat, avluda battaniyeye sarılı bir bebek buldu. Cemaatin haber vermesi üzerine olay yerine giden polis ekipleri bebeğin yaşadığını tespit etti. Sağlık ekiplerine teslim edilen bebek Gaziantep Çocuk Hastanesine kaldırıldı. Polis, bebeğin ailesinin ve cami avlusuna bırakan kişilerin tespiti için çalışma başlattı. Bebeğin sağlık durumunun iyiye gittiği kaydedildi.
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