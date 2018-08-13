2 haftalık asker kalbine yenik düştü
Amasya’da 2 hafta önce katıldığı askeri birliğinde rahatsızlanan asker, kaldırıldığı hastanede vefat etti.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, Amasya 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığında dün sabah saatlerinde aniden rahatsızlanan asker Tolga Dombaycı, birlikteki ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Dombaycı, yoğun bakım ünitesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tetkikler sonucu ilk belirlemelerde kalp yetmezliği tespit edilen talihsiz askerin cenazesi defnedilmek üzere memleketi Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine gönderildi. Tugay Komutanı Kurmay Albay Zafer Uğur ile İl Sağlık Müdürü Öner Nergiz de Amasya’ya çağrılan askerin ailesinin acısını paylaştı.
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