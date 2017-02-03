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Malatya'da 2 infaz koruma memuru ve 2 öğretmen FETÖ'den gözaltına alındı

Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, 2 infaz koruma memuruyla meslekten ihraç edilen ve firari olan 2 öğretmen gözaltına alındı.

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Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 2 infaz koruma memuruyla, meslekten ihraç edilen ve firari olan 2 öğretmen yakalandı.

Bu arada, başka bir ilde yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan bir polis de Doğanşehir ilçesinde gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.

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