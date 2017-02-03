Malatya'da 2 infaz koruma memuru ve 2 öğretmen FETÖ'den gözaltına alındı
Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, 2 infaz koruma memuruyla meslekten ihraç edilen ve firari olan 2 öğretmen gözaltına alındı.
- AA
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 2 infaz koruma memuruyla, meslekten ihraç edilen ve firari olan 2 öğretmen yakalandı.
Bu arada, başka bir ilde yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan bir polis de Doğanşehir ilçesinde gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.
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