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2 kadının öldürülmesi ile ilgili 6 gözaltı

Adana'da Senem Barık ile arkadaşı Zeliha Sevgilbaş'ın dün gece öldürülmesi olayı ile ilgili cinayet şüphelisi ve 5 akrabası gözaltına alındı.

  • DHA
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Merkez Yüreğir İlçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan cezaevinde bulunan amcası Arap Barık'ın eşi Senem Barık ile arkadaşı Zeliha Sevgilibaş'ı dün saat 21.30 sıralarında kırmızı renkli bir otomobile bindirdikten sonra kaçıran Doğan Barık, iki kadını Başak Mahallesi'nde boş bir arazide av tüfeğiyle öldürdü. Barık, kısa süre sonra polis tarafından yakalanırken çifte cinayeti  işlediğini itiraf etti. Barık'ın ifadesi doğrultusunda babası Ayhan Barık, dedesi Hikmet Barık, 17 yaşındaki kardeşi ile 2 amcası gözaltına alındı. Sağlık kontrolü için adli tıp birimine getirilen katil zanlısı, gazetecilerin sorusunu yanıtsız bırakırken, baba Ayhan Barık ise cinayeti oğlunun namus için işlediğini ve olayla ilgisinin olmadığını söyledi. 6 şüpheli sağlık kontrolü ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Barık'ın polise verdiği ifadede yengesi ve arkadaşını fuhuş yaptıkları için öldürdüğünü söylediği öne sürüldü.

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