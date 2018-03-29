2. Kapı Tasarlıyorum Yarışması’na Katılım için Son Gün 30 Mart Cuma!

Markalı büyük konut projelerinin vazgeçilmez markası, Bağdat Caddesi kentsel dönüşüm pazarının yüzde 65’ine sahip Artella Ahşap Kapı Sistemleri, sosyal sorumluluk projesiyle de adından söz ettiriyor. Türkiye’de ilk kez geçen sene düzenlenen ve Türkiye’nin dört bir yanındaki üniversitelerin mimarlık, iç mimarlık ve endüstri ürünleri tasarım bölümlerinde okuyan 1000 öğrencinin başvurduğu “Kapı Tasarlıyorum” yarışması, gelenekselleşti. Sektördeki tasarım açığını kapatmak üzere ilk defa geçen sene düzenlenen ve büyük ses getiren yarışma, bu sene üniversitelerin mimarlık, iç mimarlık, endüstri ürünleri tasarımı, moda tasarım ve grafik tasarım bölümlerinde okuyan öğrencilerin başvurularını kabul ediyor.

Birincinin 10 bin TL, ikincinin 6 bin TL, üçüncünün 4 bin TL ve mansiyonunun 2 bin TL kazanacağı yarışmanın jüri üyeleri Alpar Mimarlık Kurucusu Mimar Tahsin Alpar, Gönye Mimarlık Kurucu Ortağı İç Mimar Gönül Ardal, AE Mimarlık Kurucusu Mimar Ahmet Erkurtoğlu, Artella Genel Müdürü İç Mimar Ahmet Yalçın ve Habertürk Yazarı, Üsküdar Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Mimar Esin Tümer ve Moda Tasarımcısı Özlem Süer. Yarışmaya başvurular ise 30 Mart Cuma günü saat 17.00 tarihine kadar kabul ediliyor. Kapı Tasarlıyorum yarışması hakkında detaylı bilgi almak için www.kapitasarliyorum.com.trinternet sitesi incelenebilir, yarışma hakkındaki en güncel bilgilere instagram’da _kapitasarliyorum_ ve facebook’da /kapitasarliyorum hesapları üzerinden ulaşılabilir.