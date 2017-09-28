İki kişinin hayatını kaybettiği kazayı kendisinin yaptığını itiraf eden Emrah Serbes hakkında şok iddia!

Bir baba ve kızının hayatını kaybettiği kazayı kendisinin yaptığını sosyal medyadan itiraf eden Serbes, vicdanen rahat olmadığını bu yüzden kendisinin teslim olmaya karar verdiğini açıkladı.

ŞOKE EDEN "MOBESE" İDDİASI

Serbes'in itirafı sosyal medyada birçok kişinin tepkisine yol açarken, kimleri de dürüst davrandığı konusunda yorumlar yaptı. Ancak bu tartışmalara eklenen yeni bir iddia akıllara, ''işin başka bir yüzü mü var?'' sorusunu getirdi

İddiaya göre Serbes bahsettiği gibi bir vicdan muhakemesi sonucunda değil, kazanın mağduru Özçelik ailesinin yakınlarının MOBESE görüntülerinin kontrol edilmesi talebinde bulunması üzerine böyle bir itirafta bulundu.

Böylece direksiyondaki ismin Kenan Doğru değil, Emrah Serbes olduğu ortaya çıkacaktı.

Konuya ilişkin çeşitli iddialar ortaya atılsa da, işin aslının yargı sürecinde ortaya çıkması bekleniyor.