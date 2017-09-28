İki kişinin hayatını kaybettiği kazayı kendisinin yaptığını itiraf eden Emrah Serbes hakkında şok iddia!
Emrah Serbes bugün sosyal medya hesabından 22 Eylül'de yaşanan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği kazayı kendisinin yaptığını itiraf etti. Serbes, itirafı vicdanı muhakeme sonucu aldığını söylese de ortaya atılan yeni bir iddia işin başka bir boyutunun da olabileceği gerçeğini ortaya çıkardı.
- star.com.tr
Bir baba ve kızının hayatını kaybettiği kazayı kendisinin yaptığını sosyal medyadan itiraf eden Serbes, vicdanen rahat olmadığını bu yüzden kendisinin teslim olmaya karar verdiğini açıkladı.
ŞOKE EDEN "MOBESE" İDDİASI
Serbes'in itirafı sosyal medyada birçok kişinin tepkisine yol açarken, kimleri de dürüst davrandığı konusunda yorumlar yaptı. Ancak bu tartışmalara eklenen yeni bir iddia akıllara, ''işin başka bir yüzü mü var?'' sorusunu getirdi
İddiaya göre Serbes bahsettiği gibi bir vicdan muhakemesi sonucunda değil, kazanın mağduru Özçelik ailesinin yakınlarının MOBESE görüntülerinin kontrol edilmesi talebinde bulunması üzerine böyle bir itirafta bulundu.
Böylece direksiyondaki ismin Kenan Doğru değil, Emrah Serbes olduğu ortaya çıkacaktı.
Konuya ilişkin çeşitli iddialar ortaya atılsa da, işin aslının yargı sürecinde ortaya çıkması bekleniyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.