Konya'da 2 kuzen, kapanan mermer ocağında oluşan gölette boğuldu

Olay, bugün saat 12.00 sıralarında Bozkır İlçesi'nin eskiden belde statüsünde olan Sorkun Mahallesi'ndeki Heseli Yaylası'nda meydana geldi. Konya'da oturan Ahmet Demir, ağabeyi 15 yaşındaki Mehmet Demir, anne ve babasıyla birlikte bayram tatili için Heseli Yaylası'na gitti. Bugün aileleriyle ve akrabalarıyla bayramlaşan Ahmet Demir, ağabeyi Mehmet Demir ve kuzeni Berna Zeybek evlerinin yaklaşık 500 metre ilerisindeki yaklaşık 3 yıl önce kapatılan mermer ocağının bulunduğu alana gitti. Ahmet Demir ve Berna Zeybek, hiçbir güvenlik önlemi alınmayan mermer ocağına ait yaklaşık 3 metre derinliğindeki çukurda su birikintisiyle oluşan gölete girdi. Ahmet Demir ve Berna Zeybek, suda batmaya başladı. Durumu fark eden Mehmet Demir, suya atlayıp kardeşi ve kuzenini kurtarmaya çalıştı. Başarılı olamayınca eve koşarak babası Memiş Demir İle Berna Zeybek'in babası Osman Zeybek'e haber verdi. Ailede çocuklarını kurtarmak için koşarak kapanan mermer ocağı alanına gitti. Osman Zeybek, suya atlayıp iki çocuğu da kurtarmak istedi ancak o da başarılı olamadı. Uzun uğraşlar sonucu Berna Zeybek'in cansız bedeni sudan çıkartıldı. Ardından jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'ne bağlı dalgıçların yaptığı arama-kurtarma çalışma sonucu Ahmet Demir'in de cansız bedeni sudan çıkartıldı.

Aileler, kurtarma çalışmaları sırasında sinir krizi geçirdi. Göletin kenarında iki çocuğa ait kıyafetler dikkat çekti.

İki kuzenin cesedi otopsi için Bozkır Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.