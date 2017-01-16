Son Dakika Haberleri E-gazete 16Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

PKK'ya yardım ve yataklıktan yakalanan 2 şüphelinin evinde İncil ile FETÖ kitapları ele geçirildi

Kars'ın Kağızman ilçesinde PKK’lı teröristlere yardım ve yataklık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüphelinin evinden Kürtçe yazılı İncil ile FETÖ’nün kitapları ele geçirildi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kağızman’da önceki gün 2 yaralı teröristin bir ahırda saklandığı ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ve polis ekipleri, 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda iki teröristin daha önce kaçtıkları belirlenirken Kağızman‘da hekimlik yapan M.E. ve veteriner A.G.’nin, yaralı teröristleri muayene ve tedavi ettikleri ileri sürüldü. Şüpheli şahıslarla birlikte 15 kişi yardım ve yataklık suçundan gözaltına alındı. 
 
Şüpheli iki şahsın evinde yapılan aramada ruhsatsız av tüfeği, Kürtçe yazılı İncil, bölücü terör örgütü propagandası yapılan yasaklı kitaplar ve FETÖ kitapları ele geçirildi.
 
Olayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Fuat Avni'nin kimliği belli oldu: Said Sefa

Fuat Avni'nin kimliği belli oldu: Said Sefa

O memurlara müjde! Yarım gün çalışacak

O memurlara müjde! Yarım gün çalışacak

Kırgızistan'da Türk kargo uçağı düştü

Kırgızistan'da Türk kargo uçağı düştü

Brezilya’da cezaevi isyanı: 26 ölü

Brezilya’da cezaevi isyanı: 26 ölü

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA