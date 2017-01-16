PKK'ya yardım ve yataklıktan yakalanan 2 şüphelinin evinde İncil ile FETÖ kitapları ele geçirildi

Kağızman’da önceki gün 2 yaralı teröristin bir ahırda saklandığı ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ve polis ekipleri, 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda iki teröristin daha önce kaçtıkları belirlenirken Kağızman‘da hekimlik yapan M.E. ve veteriner A.G.’nin, yaralı teröristleri muayene ve tedavi ettikleri ileri sürüldü. Şüpheli şahıslarla birlikte 15 kişi yardım ve yataklık suçundan gözaltına alındı.

Şüpheli iki şahsın evinde yapılan aramada ruhsatsız av tüfeği, Kürtçe yazılı İncil, bölücü terör örgütü propagandası yapılan yasaklı kitaplar ve FETÖ kitapları ele geçirildi.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor.