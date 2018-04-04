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2 yaşındaki Kasım bebek Türkiye'ye getirildi

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin ablukasında bulunan Doğu Guta'daki saldırılarda öksüz kalan ve yüzünden ağır yara alan 2 yaşındaki Kasım Kahveci tedavi için Türkiye'ye getirildi.

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Türk Kızılayı Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Kadir Akgündüz, Cilvegözü Sınır Kapısı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Nur Ala, Kerim ve Kasım bebeğin Türkiye'ye getirilerek tedavilerinin yapılması konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine talimat verdiğini aktardı.

Nur Ala ve Kerim bebeğin ardından Kasım bebeği de Türkiye'ye getirmek için çalışma yürüttüklerini ifade eden Akgündüz, Doğu Guta'daki tahliye sırasında aileyle irtibata geçip Kasım'la buluştuklarını anlattı.

Ardından dedesi, anneannesi ve babasıyla birlikte Türkiye'ye doğru hareket ettikleri belirten Akgündüz, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptıklarını kaydetti.

Akgündüz, Kasım bebeğin tedavisi için gerekli işlemleri Türk Kızılayı olarak devam ettireceklerini vurguladı.

Cilvegözü Sınır Kapısı'nda sağlık görevlilerine teslim edilen Kasım bebek, tedavi için Hatay Devlet Hastanesine sevk edildi.

 

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