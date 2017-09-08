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20 FETÖ'cü asker hakkında yakalama kararı

İzmir Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde İzmir İl Jandarma Komutanlığınca 08.09.2017 günü sabah 8 itibariyle, eş zamanlı olarak (İzmir-Çanakkale -İstanbul -Diyarbakır) illerinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün deşifresine yönelik 20 asker hakkında arama yakalama ve gözaltı işlemi yapılmaktadır.

  • Muammer Başkan
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü FETÖ/PDY'nin askeriye yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamına İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri eş zamanlı olarak İzmir merkezli Çanakkale, Diyarbakır ve İstanbul'da 20 ayrı operasyon başlattı.
 
Operasyon kapsamında aralarında muazzaf askerlerinde bulunduğu 20 kişi hakkında yakalamaya yönelik gözaltı kararı olduğu bildirildi.
 
Bazı adreslerde ise arama yapıldığı öğrenildi.

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