20 FETÖ'cü asker hakkında yakalama kararı İzmir Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde İzmir İl Jandarma Komutanlığınca 08.09.2017 günü sabah 8 itibariyle, eş zamanlı olarak (İzmir-Çanakkale -İstanbul -Diyarbakır) illerinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün deşifresine yönelik 20 asker hakkında arama yakalama ve gözaltı işlemi yapılmaktadır.