20 soruda Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı sistemi

1-AMERİKA’DAKİ GİBİ BİR BAŞKANLIK SİSTEMİ Mİ GETİRİLİYOR?

ABD’nin siyasi yapısı tarihsel, coğrafi ve ekonomik özellikleri gibi nedenlere dayalı olarak Amerikan toplumunun ihtiyaçları doğrultusunda kendine özgü olarak gelişen modeldir. Cumhurbaşkanlığı sistemi de temel özellikleri ile aynı kuralları benimsemekle birlikte, Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu etkin ve istikrarlı yönetimi sağlayabilmek için TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin eş zamanlı olması, seçimlerin birlikte yenilenmesi, cumhurbaşkanı yardımcılarının Cumhurbaşkanınca atanması gibi özelde farklılaşan kurallar önermektedir.

2-YAPILMAK İSTENEN BİR HÜKÜMET SİSTEMİ DEĞİŞİKLİĞİ Mİ, REJİM DEĞİŞİKLİĞİ Mİ?

Başkanlık sistemi sadece bir hükûmet sistemidir. Hükümet sistemi kavramı, yasama, yürütme ve yargı ilişkileri ile hükümetin oluşma biçimine tekabül eder. Bu yüzden sistem değişikliği rejim değişikliği demek değildir. Hangi hükûmet biçiminin benimsediğinden bağımsız olarak Türkiye’nin rejimi Cumhuriyet rejimidir.

3-CUMHURBAŞKANINI HALK SEÇİYOR. O HALDE EGEMENLİK NEDEN HALKTAN ALINMIŞ OLSUN?

Bu düzenleme sandık iradesinin hükümeti kurmada doğrudan belirleyiciliği kural haline getirmektedir. Böylece seçim sonrası hükümet kuramama sorunu kökten çözümlenecektir. Sandıktan meşruiyetini alan ve seçmene karşı siyasi olarak sorumluluk yüklenmiş olan cumhurbaşkanları artık sadece seçmene hizmet eden siyasal aktörler olacaktır.

4-GÜÇLER AYRILIĞI KORUNUYOR MU?

1982 Anayasası’nın mevcut düzenlemesinin aksine,

hükümetin kontrolünden çıkarılmış yasama olacaktır ki, bu durum milletvekillerinin yasa yapma, yürütmeyi denetleme gibi milletvekili sorumluluklarını daha etkin yerine getirme- lerine hizmet edecektir. Sadece TBMM üyeleri kanun teklifi verebilecektir. TBMM yasama işlevlerini, Cumhurbaşkanının başkanlığındaki yürütme ise hükümet etme işlevini yerine getirecektir. Hiçbir kuvvet, diğerine karışamayacaktır.

5-DENGE VE DENETLEME MEKANİZMALARI VAR MI?

Cumhurbaşkanlığı sisteminde denge ve denetleme mekanizmaları mevcut sisteme nazaran gelişmiştir. Cumhurbaşkanı liderliğindeki yürütme Meclis tarafından daha etkin denetlenecektir. Seçimle doğrudan oluşan yasama, seçimle doğrudan oluşan yürütme karşısında hükümeti belirleyen değil, denetleyendir. Yeni sistemde, cumhurbaşkanı, yardımcıları ve bakanları Anayasa Mahkemesi’nde yargılanması önerilmektedir. Cumhurbaşkanının sahip olduğu kararname çıkarma yetkisi hem Anayasa Mahkemesi denetimi ile hem de yasama organın eylemleri ile dengelenmiştir.

6-YÜRÜTME YETKİSİ KİMDE?

Yürütme yetkisi cumhurbaşkanındadır. Cumhurbaşkanı yürütme görevini yerine getirmek için yardımcıları ile bakanları atar ve görevlerine son verir.

7-BAŞBAKAN VE BAKANLAR OLACAK MI?

Başbakan olmayacak. Yürütmenin başı cumhurbaşkanı olacak.

8-GÜVENOYU VE GENSORU OLACAK MI?

Gensoru ve güvenoyu olmayacak. Çünkü bu sistem millet hükümeti sistemidir. Yani güvenoyunu milletten alan hükümete meclisin güvenoyu verme yetkisi olmayacak. Cumhurbaşkanı, TBMM’nin güvenoyuna ihtiyaç duymadan bakanları atamak suretiyle hükümeti kuracaktır. Böylece seçim sonrası hükümet kuramama sorunu kökten çözümlenecektir.

9-CUMHURBAŞKANININ SORUMSUZLUĞU BİTİYOR MU?

Cumhurbaşkanı hakkında, bir suç işlediği iddiasıyla TBMM üye tamsayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilir. TBMM, üye tam sayısının üçte ikisinin gizli oyuyla Yüce Divan’a sevk kararı alabilir.

10-BAKANLARIN SORUMLULUKLARI MEVCUT ANAYASADAN FARKLI MI?

Bakanlar yürütme görevinin yerine getirilmesinde doğrudan cumhurbaşkanına karşı sorumlu olacaktır. Mevcut sistemdeki gibi TBMM’ye karşı sorumlu değillerdir.

11-CUMHURBAŞKANI PARTİ GENEL BAŞKANI OLABİLECEK Mİ?

Cumhurbaşkanının partili olamayacağına ilişkin yasak kaldırılmıştır. Cumhurbaşkanının partisiyle olan ilişkisini siyasi dinamikler belirleyecektir.

12-CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ İLE TBMM SEÇİMİNİN AYNI GÜN OLMASININ NE SAKINCASI VAR?

İstikrarlı bir hükümet kurmak, yasama ve yürütme arasında uyumlu bir işbirliğinin oluşmasını desteklemek için Cumhurbaşkanlığı ve TBMM seçimlerinin eş zamanlı yapılması kuralı benimsenmiştir. Nispi eş zamanlı seçim de olabilir. Halk isterse Cumhurbaşkanını ilk turda seçmeyebilir. İki hafta sonraki seçimde en fazla oyu alan iki adaydan birini seçebilir. TBMM’nin nasıl oluştuğuna göre halk ikinci turda o tura kalmış iki aday arasından farklı olan adayı da cumhurbaşkanı seçebilir.

13-CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ NEDİR? CUMHURBAŞKANI YASAMA YETKİSİNE ORTAK MI OLUYOR?

Kararname çıkartma yetkisinin cumhurbaşkanına verilmesi, başkanlık tipi hükümet sisteminin mantığının doğal sonucudur. Eğer yürütme alanında kararname çıkarma yetkisi tanınmazsa sistem işlemez. Cumhurbaşkanı, yürütmeyi ilgilendiren alanlarda kararname çıkarabilir. Fakat bir konuda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılabilmesi için kanunlarda o konuyu düzenleyen uygulanabilir açık hükümlerin bulunmaması gerekir.

14-MECLİS İSTERSE KARARNAME ÇIKARMAYI ENGELLEYEMEZ Mİ?

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi kanun gücünde değildir. Normlar hiyerarşisinde kanunların altındadır. Sadece olağanüstü hal uygulamalarında çıkartılan kararnameler kanun gücündedir. Bir konuda cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılabilmesi için kanunlarda o konuyu düzenleyen uygulanabilir açık hükümlerin bulunmaması gerekir.

15-YASAMA TEKELİNİN MECLİSTE OLMASININ ÖNEMİ NEDİR?

Yeni sistemde kanun tasarısı yoktur. Kanun teklif etmeye sadece milletvekilleri yetkilidir. Mevcut sistemin aksine yürütmenin tahakkümünden kurtarılmış olan TBMM kuvvetler ayrılığı ilkesine uygun olarak sahip olduğu yetkilerini tam olarak kullanabilecektir. Kanun ve bütçe gibi çok önemli iki yetkiyi elinde tutan meclis, bu iki yetki sayesinde Cumhurbaşkanını kendisine muhtaç kılacaktır.

16-CUMHURBAŞKANININ MECLİSİ FESİH YETKİSİNİN NE SAKINCASI VAR?

Anayasa değişiklik teklifinde önerilen tek taraflı fesih değildir. Cumhurbaşkanın seçimlerin yenilenmesine karar vermesi durumunda hem cumhurbaşkanlığı hem de yasama seçimi birlikte yenilecektir. Yani, cumhurbaşkanı seçimlerin yenilenmesine karar verdiğinde kendi görev döneminden feragat etmiş olacaktır. TBMM’nin de seçimleri yenileme yetkisi vardır. Bu durumda da her iki organ için seçimler yenilenmiş olacaktır.

17-CUMHURBAŞKANININ İKİ DÖNEMDEN FAZLA SEÇİLMESİ KESİN OLARAK ENGELLENMİŞ Mİ?

Cumhurbaşkanlığı sisteminde başkanlık görevine süre sınırı getirilmektedir. Örneğin bir kişi en fazla iki defa, toplam on yıl olmak üzere bu göreve seçilebilecektir. Seçimlerin yenilenmesi kararı alınması durumunda yeni bir süreç başlamayacaktır. Yani ikinci bir iki dönem kuralı işlemeyecektir.

18-BAŞKOMUTANLIK YETKİSİ TBMM’DEN ALINIYOR MU?

Hayır. Teklifteki düzenleme “Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Başkomutanlığını temsil eder” şeklindedir.

19-YARGININ, YASAMA VE YÜRÜTMEYİ DENETLEME İMKÂNI YOK MU?

Yeni sistemde Cumhurbaşkanının her türlü işlemi yargı denetimine tabidir. Oysa mevcutta cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler yargı denetiminin dışındadır.

20-ÜNİTER DEVLET TEHLİKEDE Mİ?

Cumhurbaşkanlığı sistemine kategorik olarak karşı çıkanlar bilinçli biçimde sırf halkı yanıltmak için hükümet sistemi değişikliği ile birlikte zorunlu olarak ülkenin bölüneceğini ve federal bir yapının kurulacağını ileri sürmektedirler. Teklifte devlet sistemine ilişkin olarak, yani üniter devlet konusunda hiçbir değişiklik yer almamaktadır.