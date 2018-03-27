20 yıldır sanata değer katan ‘Siemens Opera Yarışması’ için son başvuru tarihi 30 Nisan!

160 yılı aşkın bir süredir Türkiye’deki faaliyetlerine devam eden Siemens Türkiye, teknolojiye olan tutkusuyla ekonomi alanındaki faaliyetlerinin yanı sıra sanata olan katkılarıyla değer yaratmayı sürdürüyor. Siemens Türkiye tarafından ‘Türkiye’deki opera sanatçılarını dünya sahneleri ile tanıştırmak amacıyla' düzenlenen Siemens Opera Yarışması için başvuru süreci başladı. Türkiye’nin tek ulusal opera yarışması konumunda bulunan ve 20’ncisi gerçekleştirilecek olan Siemens Opera Yarışması için son başvuru tarihi 30 Nisan olarak belirlendi.

Final töreni 9 Mayıs’ta

Profesyonel veya öğrenci, kendine güvenen her opera sanatçısının katılabildiği 20. Siemens Opera Yarışması için başvurular, www.siemens.com.tr/opera adresi üzerinden 30 Nisan 2018 Pazartesi gününe kadar devam edecek. Her yıl yoğun katılımın olduğu yarışmanın elemeleri 7-9 Mayıs tarihleri arasında Pera Palace Hotel’de yapılacak.

Dereceye girenlere özel ödüller

Siemens Opera Yarışması’nın birincisi, Almanya’daki Karlsruhe Operası’nda bir yıllık burs ve Goethe-Institut İstanbul’da 4 aylık Almanca bursunun sahibi olacak. Yarışmanın ikincisi ise Avusturya Salzburg Mozarteum Müzik Akademisi’nde 6 aylık burs ve Goethe-Institut İstanbul’da 2 aylık Almanca bursu kazanacak. Üçüncü olarak belirlenecek sanatçı ise 2 bin Euro’luk ödülün sahibi olacak.

Operanın önemli isimleri jüri koltuğunda

Prof. Yekta Kara’nın başkanlığındaki Siemens Opera Yarışması jürisinde, Siemens Sanat Programı Direktörü ve Karlsruhe Operası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Setaphan Frucht, Karlsruhe Operası Genel Müdürü Peter Spühler, Hamburg Devlet Operası Sanat Yönetmeni Tillmann Wiegand ve Siemens Türkiye CSO'su Esra Kent yer alıyor.