20 Yıllık Kan Davası, barış sofrasında noktalandı

Mardin´in Ömerli ilçesine bağlı Salihköy Mahallesinde 20 yıl önce 5 kişinin ölümü ile Altuğ ile Kaya aileleri arasında başlayan kan davası, Sincar aşireti lideri Abdulkadir Sincar ile Necmi Öncel ve Cemal Sincar´ın girişimiyle barış sofrasında son buldu.

20 yıldan beri aralarındaki kan davası yüzünden husumetli olan Altuğ ve Kaya aileleri, Salihköy'de yaklaşık 5 bin kişiye barış yemeği verdi. İki, aile fertleri kucaklaşarak kan davasına son verdi. Açık havada verilen barış yemeği için 70 kuzu kesildi.

Barış komitesinde yer alan Necmi Öncel, Mehmet Fidan, Abdulkadir Sincar, Cemal Sincar, Zeyni Toparlı, Sabahattin Evrensel ve bölgenin kanat önderleri ile din adamları girişimleri sonucu barış sofrasına oturtulan Altuğ ve Kaya aileleri, kucaklaşarak kan davasına son noktayı koydu.

Barış yemeğine katılan Ömerli Kaymakamı Erol Korkmaz, İlçe Jandarma Komutan Bülent Kekinsoy, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ali Dündar, bölgenin aşiret liderleri ve din adamları yaptıkları konuşmalarda, 21. yüzyılda kan davalarının yeri kalmadığına dikkat çekerek, “Barış, kardeşlik, birlik ve beraberlik içinde yaşamak varken, 21. yüzyılda silaha sarılmanın hiçbir mana ve anlamı yoktur. İnanç değerleri yüksek, çağdaş ülke olma yolunda adımlar atmış bir ülkede kan davalarının yeri olmamalıdır. Bu gün barışan Altuğ ve Kaya aileleri fitne ve fesat yollarını kesmiş oldular. Birbirimizi kucaklama, barış içinde ve kardeşçe yaşama zamanıdır” şeklinde duygularını dile getirdiler.