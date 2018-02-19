200 milyon liralık hayali üretimle, 30 milyon lira dolandırdılar

Elazığ merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 25 şüphelinin 1 günde 200 milyon lira değerinde mal üretmiş gibi gösterip, devleti 60 milyon lira zarara sokup, 30 milyon lira da dolandırdıkları ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi ekipleri, 1 günde hayali 200 milyon lira üretim yapan suç şebekesini fark ederek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Yapılan çalışmada ticari geçmişi temiz olup faaliyetlerine ara veren veya devam eden küçük sermayeli şirketleri satın alarak dolandırıcılık şebekesi kuran çeteye Elazığ merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Gaziantep, Mardin, Mersin, Antalya, Balıkesir, Şırnak ve Hatay'da eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 25 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 25 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Maden İlçe Adliyesine sevk edildi.

30 MİLYON LİRA HESAPLARINA AKTARILDI

Öte yandan operasyonun detayları da belli oldu. Şüphelilerin, şirketleri faaliyete başlamış gibi gösterip vergi iadesi ve benzeri yollarla ihracat ve ithalat yapmış gibi göstermek suretiyle paravan şirketler üzerinden yaklaşık 60 milyon devleti zarara uğrattığı, 30 milyon lira da dolandırdığı ortaya çıktı.

Şüphelilerin Elazığ, Ankara, İstanbul, Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay, Kırşehir, Siirt ve Iğdır’a bağlı bazı ilçelerdeki şirket ve kişiler üzerinden işlem yaptığı belirlendi.Şüphelilerin bu işlemi yaparken Defterdarlık ve Mal Müdürlüklerinin kullanımında olan otomasyon programlarının açıklarını ve işleyişini bilen kamu görevlileriyle para karşılığında anlaşarak yaptığı da tespit edildi.

1 GÜNDE 200 MİLYON LİRA HAYALİ ÜRETİM

Şüphelilerin parayla anlaştıkları kamu görevlileri ile "Özel tüketim vergisine tabi malların, Maliye Bakanlığınca belirlenen listedeki başka bir malın imalinde kullanılması halinde ödenen vergi, bakanlıkça belirlenen esaslara göre ödenecek vergiden indirilir" mevzuatını kullandırdığı öğrenildi. Suç örgütü üyelerinin sadece 1 günde yaklaşık olarak 200 milyon TL değerinde mal üretildiğine ilişkin belgeler sunduğu, paravan şirketlerin hesabına bu yöntemle 30 milyon TL aktarıldığı ve meblağın parçalara bölünerek şüpheliler tarafından çekildiği de belirlendi.

OPERASYON ÖNCESİ YURT DIŞINA ÇIKIŞLARI ENGELLEDİ

Elazığ polisinin çalışma yaptığı sırada şüphelilerden bazılarının çektikleri paralarla yurt dışına çıkma girişimleri olduğu tespit edildi. Bunun üzerine polis, şüphelilerin soruşturma süresinde yurt dışına çıkışını engelledi. Bu sırada örgütün aynı yöntemi kullanarak tekrar dolandırıcılık yapma girişimine karşı da Maliye Bakanlığı ile irtibat kurularak engellendiği öğrenildi.