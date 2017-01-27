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2016 yılında terör saldırılarında yüzde 25 artış

İngiltere merkezli savunma ve güvenlik şirketi IHS, 2016 yılı raporunu açıkladı.

  • star.com.tr
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2015 yılı verilerine göre dünyada 18.987 terör saldırısı düzenlenirken, 2016 yılında %25 artışla 24.202 saldırı düzenlendiği açıklandı

İngiltere merkezli savunma ve güvenlik şirketi IHS'in raporuna göre küresel terör saldırılarının %18'i DEAŞ terör örgütüne ait ve bu rakamla ilk sırada yer alıyor.

Türkiye’de terör saldırıları %60 artış gösterdi

Yayınlanan raporda Türkiye'de 2015 yılında gerçekleştirilen terör saldırısı 348 iken 2016 yılında 729'a yükseldiği belirtiliyor.

Dünya çapında en çok terör saldırısı yapılan ülkeler arasında Türkiye 7. sırayı alırken, ilk sırada Suriye, 2.sırada Ukrayna, 3. sıra da ise Irak yer aldı.

En çok intihar saldırısı 354 saldırı ile Irak’ta yaşanırken onun ardından 129 saldırı ile Suriye de yaşandı. Bu rakam Türkiye'de ise 17 olarak açıklandı.   

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