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2017 ‘bir saniye’ bonusla geliyor

Dünya’nın giderek daha yavaş dönmesi nedeniyle, 2017’ye bir saniye daha ekleniyor. Yeni yılın ilk anlarında saat 00:59:59’u normalde olduğu gibi 1:00:00 değil 00:59:60 takip edecek.

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Yeni yılı karşıladığımız saatlerde, 1 Ocak’ta dünya genelinde aynı anda saatlere ekstra 1 saniye eklenecek. 00:59:59’u normalde olduğu gibi 1:00:00 değil 00:59:60 takip edecek ve 1:00:00 bunun ardından gelecek. Uzmanlar bu durumu Dünya’nın giderek daha yavaş dönmesine bağlıyor. 

DÜNYA DÜZENSİZ DÖNÜYOR

Deutsche Welle’nin haberine göre zamanı belirleyen atom saatleri Dünya’nın dönüşüyle oluşan gece gündüz ritmine paralel ilerleyebilsin ve herhangi bir anda arada fark kalmasın diye, gerektiğinde ekstra saniye uygulaması yapılıp denge sağlanıyor. Uzun vadede bakılınca Güneş birkaç milyon yıl sonra ancak öğlene doğru doğacak.

Dünyada ekstra saniye uygulamasının gerekli olup olmadığına Uluslararası Dünya Rotasyon ve Referans Sistemi (IERS) adlı kurum karar veriyor. IERS’in Frankfurt’taki çalışanları, Dünya’nın dönüşüyle ilgili gözlem ve ölçümleri yapıyor. Her 1.5 ya da 2 yılda bir 1 saniye eklenip eklenmemesine karar veriliyor. Braunschweig’daki Alman Fiziksel ve Teknik Test Enstitüsü’nden (PTB) Andreas Bauch, “Dünya düzensiz bir hızla dönüyor. Bu nedenle ekstra saniye uygulaması düzenli olarak uygulanmıyor” diyor.

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