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2017 Bütçesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye'nin 2017 yılı bütçesinde 645,1 milyar lira gider, 598,3 milyar lira gelir öngörüldü.

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"2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu", Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. 

Buna göre, bütçede 645,1 milyar lira gider, 598,3 milyar lira gelir öngörüldü. 

Resmi Gazete'nin diğer mükerrer sayısında da 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

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