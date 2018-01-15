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2017 YLSY sonuçları açıklandı

Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme (2017-YLYS) sonuçları açıklandı.

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Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme (2017-YLYS) sonuçları açıklandı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada, 1416 Sayılı Kanun kapsamında MEB tarafından yurt dışına lisansüstü öğrenim görmek amacıyla gönderilecek öğrencilerin yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı belirtilerek, adayların, yerleştirme sonuçlarına 17:05'den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceği bildirildi.

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