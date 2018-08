Ehliyet 2018 sınav sonuçları ne zaman açıklanır MTSAS ehliyet sınav soruları sorgula

2018 Ehliyet sınavı 4 Ağustos soru ve cevapları yayımlandı mı? Ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Ehliyet sınav soruları ve cevapları açıklandı mı? 4 Ağustos 2018 MEB ehilyet sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Ehliyet sınavı soru ve cevapları yayınlandı mı? MTSAS ehliyet sınav soruları sorgulama ekranı erişime açıldı mı? Ehliyet puan hesaplama nasıl direksiyon sınavları ne zaman yapılacak? 4 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen ehliyet sınav sonrasında, sürücü adayları ehliyet sınav sonuçları konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Sınav sonuçları ile beraber ehliyet sınavı soru ve cevaplarını da merak eden adaylar, MEB'den gelecek olan açıklamayı bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 4 Ağustos 2018 tarihinde düzenlenen ehliyet sınavına binlerce sürücü adayı katıldı. Ehliyet sınavının ardından adaylar tarafından en çok araştırılan konu ise ehliyet sınav sonuçları oldu. Ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu ile araştırmalarını yapan sürücü adayları, soru ve cevapları da merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 4 Ağustos'ta yapılan ehliyet sınavının sonuçları büyük bir heyecanla bekleniyor. MEB'in 2018 yılında üçüncü kez yaptığı sınava giren adaylar yeterli puanı alıp barajı geçerlerse, direksiyon sınavına girme hakkını elde edecek. Öte yandan bugün söz konusu sınava katılan sürücü adayları, yanıtladıkları soruların cevap anahtarının ne zaman yayınlanacağını sorguluyor. 2018 yılında 5 defa yapılacak olan ehliyet sınavlarının üçüncüsü 4 Ağustos Cumartesi günü tamamladı. Sonuçların açıklanmasının ardından, sınavda baraj puanını almayı başaran sürücü adayları bir sonraki aşama olan direksiyon sınavına girmeye hak kazanacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı sınav takvimine göre ehliyet sınav sonuçları 16 Ağustos 2018 Perşembe günü açıklanacak. MEB'in 4 Ağustos'ta organize ettiği ve binlerce adayın sonucunu merakla beklediği sınava ait soru ve cevaplar henüz yayınlanmadı.



Sınav sonuçları, http://www.meb.gov.tr/ internet adresinden duyurulacaktır. Kursiyerler, bu adresten Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınav Sonuçları linkinin üzerine tıklayarak açılacak sayfadan, T.C. kimlik numarasını girerek sınav sonuçlarını öğrenebilecek.



Ayrıca, Özel MTSK müdürlükleri Özel MTSK Modülünden kurum kodunu ve şifresini girerek, müdürlüklerinden sınava girenlerin sonuç listesini çıkaracak ve kursiyerlere tebliğ edecektir.



MEB tarafından 4 Ağustos 2018 tarihinde düzenlenen ve binlerce adayın sonucunu merakla beklediği sınava ait soru ve cevaplar bakanlık tarafından henüz yayınlanmadı. Söz konusu ehliyet sınavına ait cevap anahtarı yayımlandığı zaman star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Ehliyet sınav sorularının önümüzdeki hafta içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olan “Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü” sayfası üzerinden açıklanması bekleniyor. Sınav soruları ve sonuçları, http://www.meb.gov.tr ve http://www.odsgm.gov.tr internet adreslerinden duyurulacaktır.

Kesinlikle hayır. Sürücü adaylarının tamamı sertifika türü ayrımı olmadan tek tip sınava girmektedir. Yani farklı sertifika türlerine göre farklı sınav uygulaması yoktur.

Sorulara bakıldığında bir kısım sorular bilgi ile rahatlıkla çözülebilecek düzeydedir. Bir kısım sorular ise adayların mantık yürütmesini hedeflemektedir. Genel olarak bakıldığında sınavın çok ağır olmadığı görülmektedir. Adaylara önerimiz konulara çalışıp online olarak sistemimizden soruları çözmeleridir.



İlk Yardım 12



Trafik ve Çevre 23



Araç Tekniği 9



Trafik Adabı 6

Sınavda 4 yanlış bir doğruyu götürmez. Toplam yapılan doğru sayısı önemlidir. İsterseniz Motor bilgisi alanından hiç soru yapmasanız bile toplamda 35 doğru cevap, başarılı sayılmanıza yetecektir. Sınav toplam 1 saat sürmektedir.

Ehliyet sınavında 70 baraj puandır. Bu puanı alan bir aday sınavdan başarılır olur. Ehliyet sınavında toplam 4 alan bulunuyor. Trafik, İlk yardım, Motor ve Trafik adabı olmak üzere. Hangi alandan kaç soru cevapladığınızın hiç bir önemi yok. Toplam verilen doğru cevap sayısı 35 olduğunuzda başarılı sayılırsınız.

Puan hesabı yaparken yaptığınız doğru sayısını 2 ile çarpmanız gerekiyor. Örneğin toplam 34 doğru yaptıysanız 68 puan alırsınız. Bu sebeple yapmanız gereken en düşük doğru sayısı 35 yanı 70 puandır.

Güncelliğini yitirmiş sitelerde eksik ve hatalı sorular veya eski sisteme ait sorular yer almaktadır. Eski sistemde sorular gündelik hayatta kullanılabilecek nitelikte olmayıp, sizin açınızda emek ve zaman kaybına neden olabilir. O yüzden doğru sayfada olduğunuzu bilmenizi isteriz. Yeni müfredat sınavın farkı sürücülerden olabildiğince, pratik konuları bilmeleri ve bunlarla ilgili temel bilgileri kullanabilmeleridir.









Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ve sürücü olma hayali kuran kişilerin girdiği ehliyet sınavları öncesinde, geçmiş yıllarda sorulan ehliyet sınavı soruları ve cevapları merak konusu oluyor. Eski sınavlarda adaylara yöneltilen soruları inceleyerek fikir edinmek isteyen vatandaşlar, 4 Ağustos ehliyet sınavı öncesi sorgulamalarını yoğunlaştırdı.



Araçlarını trafikte kullanabilmek için sürücü belgesine ihtiyaç duyan birçok kişi, yarın girecekleri ehliyet sınavı öncesi, geçmiş dönemlerde yapılan sınav sorularını sorguluyor. Çıkmış sorulara çalışarak hazırlanmak isteyen çok sayıda vatandaş, konu hakkında internetten araştırma yapıyor.



İşte, 2018 yılında çıkmış ehliyet sınav soruları ve cevapları...

10 Şubat 2018 Tarihinde Yapılan Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı Soru ve Cevap Anahtarları



21 Nisan 2018 Tarihinde Yapılan Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı Soru ve Cevap Anahtarları



2018/MTSKS-3 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 04 AĞUSTOS 2018 (saat 14.00)



2018/MTSKS-4 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 20 EKİM 2018 (saat 14.00)



2018/MTSKS-5 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 22 ARALIK 2018 (saat 14.00)



2018/MTSKS Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınavı e-sınav salonu oluşturulan illerde haftanın 7 günü yapılacaktır.

Ehliyet sınavında adaylara 4 farklı dersten 50 soru sorulur. Soruların derslere göre dağılımı;

– Trafik ve çevre dersi 23 soru

– İlk ve yardım dersi 12 soru

– Araç tekniği dersi 9 soru

– Trafik adabı dersi 6 soru



Ehliyet sınavı 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Her bir sorunun değeri, 2 puandır. Diğer sınavlarda olduğu gibi adayların vereceği dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürmez. Sınava geçmiş yıllarda çıkan sorulara bakılarak çalışma yapılabilir. Sınavda başarılı olanlar direksiyon sınavına girmeye hak kazanır. Direksiyon sınavında da en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılırlar ve stajyer ehliyet almaya hak kazanırlar.



Adaylar, 2018 yılında her sınav dönemi için ayrı ayrı olmak üzere KDV dâhil 75.00 (yetmişbeş) TL MTSKS ücretini T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O, Türkiye Halk Bankası A.Ş. Şubelerinden birine “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile kendi T.C kimlik numarasına göre MTSKS takviminde belirtilen sınav ücreti yatırma süresi içerisinde sınavın adıyla yatıracaklar. Adaylar ayrıca, banka dekont/ATM işlem fişini MTSKS uygulama takviminde belirtilen başvuru süresi içinde Özel MTSK müdürlüğüne teslim edecek. T.C. kimlik numarası yanlış ise sorumluluk adaylarda olacak.



A1, A2, F ve H ehliyet sınıfları için 17 yaşını bitirmiş olmak.



B ve G ehliyet sınıfları için 18 yaşını bitirmiş olmak.



A1, A2, B, C, D, E, F, G ve H ehliyet sınıfları için en az ilkokul mezunu olmak



C, D ve E ehliyet sınıfları için 22 yaşını doldurmuş olmak



Sabıka kaydının olmadığına dair dilekçeyi kurs müdürlüğüne teslim etmek.



Son 6 ayda çekilen 1 vesikalık fotoğrafı Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.



Nüfus cüzdanı fotokopisini Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.



4 Ağustos cumartesi günü yapılacak olan ehliyet sınavına giriş belgesi sürücü kursları tarafından onaylatılıp adaylara verilmektedir. Giriş belgesini sürücü kurslarından temin edebilirsiniz. ehliyet sınavına girecek olan adaylar ayrıca e- devlet web adresinden ehiyet sınavı giriş yerlerini öğrenebilir.



Sınav değerlendirmesinin güvenliği açısından kursiyerlerin cevap kâğıdı iki adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulur. Kursiyerlerin sorulara verdikleri doğru cevap sayıları tespit edilir, yanlış cevaplar dikkate alınmaz. Tespit edilen doğru cevap sayıları üzerinden 100 puandan hesaplama yapılır. 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan kursiyer başarılı sayılır.



a. İtirazlar, sonuçların e-Sınav salonunda/binasında yer alan bilgisayardan ve/veya sınav bitiminde http://esinav.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren 5 (beş) takvim günü içinde dilekçeyle ÖDSGM’ye yapılacaktır.



b. Kursiyerler, sınav sorularına, sınav sonuçlarına ve sınav uygulamasına ilişkin itiraz başvurularını, T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile 20 TL (Yirmi TL KDV Dâhil) itiraz ücreti yatırarak, alınan banka dekont/ATM işlem fişi ve sınav adının teorik olduğu dilekçe ile birlikte yapacaklardır.



c. Sınav ücretini yatırıp sınav başvurusu onaylanmayan ya da yanlış yatırılan ücretlere dair kursiyerlere ücret iadesi yapılacaktır. Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, kursiyerlerin bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.



ç. Sınavlarda yanlış yatırılan ücretlerin iadeleri sınavın tamamlanmasından yaklaşık 4 hafta sonra tek yanlı olarak döner sermaye işletmesi tarafından herhangi bir başvuru talep etmeksizin yapılacaktır.



Ücretlerin hangi bankaya yatırıldığına bakılmaksızın yalnızca Ziraat Bankası sistemleri aracılığı ile merkezi ödeme ekranlarından “MEB İade Bedeli” altında TC kimlik no ile sorgulama yaptırılarak iade edilecektir.



Adaylara kısa mesaj ile bilgilendirme yapılacaktır bu nedenle başvuru sırasında geçerli bir GSM(cep) telefon numarası girilmesi zorunludur.



d. Faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.



e. İtirazların cevaplanmasında ÖDSGM genel evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır.



f. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile kursiyerin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekont/ATM işlem fişi eklenmemiş, imza ve adresleri olmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Kemal Şamlıoğlu, direksiyon uygulama sınavlarında, özel motorlu taşıt sürücü kurslarının Karayolları Trafik Kanunu gereği Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'ndan temin ettiği formların kullanıldığını anlattı.



Kemal Şamlıoğlu, ayrıca 2018'den itibaren tüm illerde "e-sınav" salonlarının faaliyete geçmesiyle motorlu taşıt sürücü kursu yazılı sınavlarının da bilgisayar üzerinden yapılacağını bildirdi. Şamlıoğlu, uygulama ile adayların görsel açıdan zengin soruları cevaplayarak öğrendiklerini etkin şekilde sınavda uygulama fırsatı bulacağını vurguladı.



Türkiye'de trafik ve sürücü eğitimlerinde son 4 yılda ciddi sıçrama yaşandığını dile getiren Şamlıoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu eğitimlerin kalitesini artırmak için yeni çalışmalarını sürdüğünü sözlerine ekledi.



Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden duyurulan Ehliyet sınav sonuçlarına göre 70 ve üzerinde bir puan almayı başaran adaylar, bundan sonra yapılacak direksiyon sınavına girebilecek ve burada da başarılı olması durumunda sürücü belgesi almaya hak kazanacak. Peki, direksiyon sınavı uygulaması nasıl yapılacak?



“M”, “A1”, “A2”, “A” ve “B1” sınıfı direksiyon sınavında adaylar, kask, dizlik, yelek takarak akan trafikte yapılan davranışlar, araç bilgisi sorgulama , kalkış esnasında motoru stop ettirme ve ayakları toplarken dengeyi sağlayamama, konilere çarpma ve ayak çalıklarının açık unutularak yere değmesi, düşme ve ani fren reaksiyonları sınav gözetmeni tarafından dikkat edilecek hususlar arasında yer alacak.



“B”, “C1”, “C”, “D1”, “D”, “BE”, “C1E”, “CE”, “D1E”, “DE” ve “F” sınıfı için direksiyon sınavına giren adayların emniyetli ve rahat kalkış yapma, kalkış ve duruşlarda (sağa-sola) sinyal verme, trafiği tehlikeyedüşürecek şekilde araç kullanma, araç kumanda pedallarına (gaz, fren, debriyaj) yeterince intibakedemeyerek aracı stop ettirme, araç kullanımı esnasında heyecanlı ve telaşlı gibi davranışları gözlemlenecek.



Geri geri park etme: “B”, “C1”, “C”, “D1” ve “D” sertifika sınıfı araçlarda park edecek aracın bir buçuk katı uzunluğundaki (farklı uzunluklardaki HB/SEDAN araçlar için ayrı ayrı) ve aracın genişliğinden 50 cm fazla olan iki araç arasına veya yüksekliği en az 100 cm olan konilerin arasındaki yatay ve dikey çizgilerle belirlenen alana tek hamlede girip, bu alan içinde en fazla iki hamle yaparak aracı kaldırıma veya konilere çarpmadan kaldırıma paralel ve kaldırım ile araç arasındaki mesafenin 50 cm den fazla olmayacak şekilde EK-5 şemaya göre park yapmayı, “BE”, “C1E”, “CE”, “DE” ve “D1E” sertifika sınıfı araçlarda geri geri park etme işlemleri ise araca römork takılı olarak EK-6 şemada belirtildiği gibi park yapmalarını sağlayan davranışlar göz önünde bulunduracak.



Park yerine giriş ve çıkışlarda (sağa-sola) sinyal verme, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde kontrolsüz çıkma gibi davranışlar da göz önünde bulundurulacak.