2018 Erken Rezervasyon Fırsatları ile Alternatif Turizme Yoğun İlgi

2017 yılının Adin Beach Hotel açısından oldukça başarılı geçtiğini, özellikle daha önceki yıllarda konaklayan misafirlerin yeniden otele geldiklerini, 2018 yılı erken rezervasyon fiyatları açıklanır açıklanmaz gerek önceki yıllarda ağırladıkları misafirlerin gerekse Alanya’da tatillerini özgürce yaşamak isteyen yeni ziyaretçilerin otellerine yoğun ilgi gösterdiklerini belirtti. 2017 yılında yaşanan yoğunluktan dolayı yer bulamayan misafirlerimizin, erken rezervasyon fiyat avantajlarını da göz önüne alarak biran önce rezervasyon yaptırmalarını dile getirdi.

Kadın, erkek ve ailelere özel ayrı havuz ve plajlarıyla, denize nazır konumuyla, doyumsuz lezzetleriyle misafirlerinin rahat ve huzurlu bir tatil geçirmeleri açısından her türlü hizmet ve konforu sağladıklarının altını çizen Yön. Kur. Bşk. Hasan UYSAL, Adin Beach Hotel’in 2018 turizm sezonunda geçen yıllarda misafirlerden aldıkları geri bildirimleri değerlendirerek yeni sürprizler hazırladıklarını söyledi.



Adin Hotel’e bir gelen bir daha geliyor

Müşteri memnuniyetinin her şeyden önce geldiğini söyleyen Yön. Kur. Bşk. Hasan UYSAL, Adin Beach Hotel’in misafirlerinin otellerini evleri gibi gördüklerinden, daha önce gelen misafirlerinin yanlarında arkadaş ve akrabalarını da getirdiklerinden bahsetti.

Misyonunu “Mutlu Tatil Anıları” olarak belirleyen Adin Beach Hotel 2018 sezonunda misafirlerinin unutamayacakları bir tatili yaşamaları için tüm hazırlıkları yaptıklarını belirtti.