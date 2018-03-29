2018 İlkbahar & Yaz ayakkabı modasında hangi parçalar ön planda?

Baharın kendini hissettirmeye başladığı bu günlerde, dolabımızda yeni parçalara yer açmanın, favori ayakkabı ve aksesuarlarımızı çıkarmamanın tam zamanı. Ayakkabı ve aksesuar alanında İlkbahar & Yaz kreasyonları belli olmaya başlarken yeni sezon ürünlerini tüketicinin beğenisine sunan Ayakkabı Dünyası da kreasyonunu trendlere dokunarak hazırladı. Ayakkabı Dünyası Ürün Direktörü İlknur Sürsal, yeni sezonun öne çıkan tarzlarını ayakkabı tutkunları için ele aldı.

2018 İlkbahar & Yaz sezonunda da her kombinle uyumlu olarak kullanılabilen, şık olduğu kadar konforlu bir çözüm de sunan sneakerların ön planda olacağını belirten İlknur Sürsal, “Özellikle pastel renk sneakerlar hem iş kıyafetleriyle hem de spor kombinlerinizle şık bir bütün oluşturacak. Her tarzı tamamlayan modeller sayesinde yolculuklar ve katılım gösterdiğiniz davetler çok daha konforlu hale gelecek.” dedi.

“Yeni sezonda, ayakkabı tutkunları için, yine bol aksesuarlı, pastel renkli, uzun elbiselerle de rahatlıkla kombinlenebilecek, rahatça giyilebilecek alçak veya platform topuklu sandaletler göz önünde olacak. Yine iş toplantıları için de ideal olan stilettolar, sade ve maskülen ayakkabılar, kare topuklar, inci aksesuarlı ayakkabılar, bu sezon çok tercih edilecek modeller arasında yer alacak.” diyen Sürsal, aksesuar olarak da pastel tonlardaki çantaların ve özellikle trok ve bol aksesuarlı çanta modellerinin öne çıkacağını belirtti.

Sürsal, 2018 İlkbahar & Yaz modasında erkeklerin de daha renkli yazlık ayakkabıları tercih edeceklerini, iş yaşamında daha formal tercihleri olanların da bağcıklı ve düz makosenlerin tercih edeceğini, hava sıcaklığının artmasıyla özellikle şort ve bermuda pantolanlarla kombinlenmek üzere süet loafer modellerinin ön planda olacağını belirtti.