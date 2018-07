2018 Kurban Bayramı tatili kaç gün Kurban Bayramı tatili ne zaman hangi güne denk geliyor

2018 Kurban Bayramı tatili ne zaman? 2018 Kurban Bayramı ne zaman? 2018 Kurban Bayramı tatili kaç gün? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü? 2018 Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor? 2018 Kurban Bayramı tatili hangi gün başlıyor? gibi soruların cevaplarını merak etmeye başladı. İdari tatil sadece 657 sayılı kanuna tabii devlet memurlarını kapsamaktadır. İdari izin devlet memurlarını kapsamaktadır, özel sektör çalışanları bu izinden faydalanamaz. Sadece memurlar değil, devlet sanatçıları, belediye görevlileri, devlet sahne sanatçıları da bu kapsamda kurban bayramı tatili müjdesinden faydalanabilirler. Bu yıl Kurban Bayramı 21-22-23-24 Ağustos 2018 tarihleri arasındadır. Kurban Bayramı'nın Salı gününe denk gelecek olması akıllarda ''9 gün tatil olacak mı?'' sorusunu getirdi. Çünkü 20 Ağustos 2018 tarihinde Pazartesi günü Arefedir. Vatandaşlar ise Bayram tatili kaç gün olacak sorusuna yanıt arıyor. İşte 2018 Kurban Bayramı ile ilgili tüm detaylar...



İslam Dininin önemli ibadetlerinden birisi olan Kurban ibadetinin gerçekleştirildiği Kurban Bayramı hicri takvim ile miladi takvim arasındaki gün farkı nedeniyle her yıl 11 günlük farkla kutlanmaktadır. Kurban Bayramı iyice yaz mevsiminin içerisine gelmiş durumda ve bu da tatil sezonu ile çakışması anlamına gelmektedir. Bu durum Kurban Bayram tatilinin ne zaman hangi tarihlerde olacağı ve kaç gün olacağı sorularını akla getirmektedir. Kurban Bayramı tatili günlerinin hafta içine denk gelmesi 9 gün tatil bekleyenlerin en büyük umudu olmuş durumda. Tatil sezonuna denk gelmesi Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması ihtimalini güçlendiriyor. Bu durum bakanlar kurulu kararıyla gerçekleştirilmektedir.









Ramazan Bayramı ile Kurban Bayramı arasında yaklaşık iki ay zaman farkı bulunmaktadır. Dini bayramlarının arasının bu kadar yakın olması halk dilinde bazı geleneklerin ortaya çıkmasına bile sebep olmuştur. İki bayram arası düğün yapılmaz örneğinde olduğu gibi bir çok gelenek türemiştir. Her yıl 10 gün miladi takvime göre geriye gelen hicri takvim nedeniyle bu yıl Kurban Bayramı Ağustos ayının sonuna denk gelmektedir.



Kurban bayramı bu sene yani 2018 yılında takvim olarak hafta içine denk gelmektedir. Buda tatil süresinin 9 güne çıkarılma ihtimalini düşündürmektedir.



2018 yılında Kurban Bayramı Ağustos ayının sonuna denk gelecek. Bu yıl Kurban bayramı tatilinin 10 gün olma ihtimali bulunuyor. Konu ile ilgili ilerleyen zamanlarda resmi açıklama yapılacaktır.



KURBAN BAYRAM TATİLİ NE KADAR?



2018 Kurbanlık Bayramı ne zaman sorusunun yanıtı: Kurban Bayramı bu yıl ağustos ayınının ortasına denk gelecek. Hafta sonu tatilleri ve pazartesi gününe denk gelen yarım günlük arefe günün de eklenince toplam 9 güne çıkan Kurban Bayramı, kamu çalışanları için 18 Ağustos cumartesi günü başlamış olacak.



2018 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?



Diyanet İşleri Başkanlığı sitesinde yer alan dini günler takvimine göre Kurban Bayramı'nın;

-1. günü 21 Ağustos Salı 2018,

-2. günü 22 Ağustos Çarşamba 2018,

-3. günü 23 Ağustos Perşembe 2018,

-4. günü 24 Ağustos Cuma 2018, olarak belirlenmiştir.



KURBAN BAYRAM TATİLİ NE KADAR? 2018 KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?



2017 yılındaki Kurban Bayramı 30 Ağustos ile birleştiği için 11 gün tatil yapma şansı bulan çalışan kesim, 2018'de de Kurban Bayramı'nda uzun bir tatil yapma şansına sahip olabilecek. Kurban Bayramı'nın arefesi 20 Ağustos Pazartesi gününe denk geliyor. Takip eden Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma ise resmi tatil. Dolayısıyla bu sene Kurban Bayramı'nda yine 9 günlük bir tatil gözüküyor.



KURBAN BAYRAMI TATİLİ İÇİN ÖNEMLİ AÇIKLAMA



Gazete ve televizyonların Ankara temsilcilerini iftarda ağırlayan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurtulmuş, bayram tatilinin 9 gün olup olmayacağı ile ilgili soruya da yanıt verdi.



Bakan Numan Kurtulmuş, bayram tatilinin 9 güne uzatılması konusunda "Ben Kültür ve Turizm Bakanı'yım şu anda, bana sorarsanız; insanların turizm faaliyetleri. Ama bir de bunun bir ekonomik şeyi var, bu biraz kolay değil" dedi.







AREFE NEDİR? BU GÜNDE NELER YAPILMASI GEREKİR?



Arefe (Arife), Kurban bayramının bir gün öncesi olan Zilhicce ayının dokuzuncu günüdür. Haccın iki rüknünden biri olan vakfe bugünde yapılır. Arefe günü Arafat'ta, öğle namazının farzı ile ikindi namazının farzı öğle vaktinde peş peşe kılınır.



Arefe günü güneş batınca hacılar Arafat'tan Müzdelife'ye hareket ederler. Arefe günü, Arafat'ta hacılar, vakitlerini dua, namaz, zikir, tesbih, va'z dinleme, Kur'ân okuma vb. ibadetlerle geçirirler.



Peygamberimiz arefe gününün faziletine ilişkin olarak "Arefe gününden daha çok Allah'ın cehennem ateşinden insanları âzat ettiği bir gün yoktur" buyurmuş, yine "Arefe günü tutulan orucun bundan önce ve sonra birer yıllık günahları örteceği Allah'tan umulur" dediği (Müslim, "Sıyâm", 196-197) nakledilmiştir.



Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar yirmi üç vakit farz namazların peşinden, selâmdan sonra teşrik tekbiri getirmek vaciptir.



KURBAN NEDİR?



Sözlükte "yaklaşmak, Allah'a yakınlık sağlamaya vesile olan şey" anlamına gelen kurban, dinî bir terim olarak, "ibadet maksadıyla belirli bir vakitte belirli şartları taşıyan hayvanı usulünce boğazlamak, ya da bu şekilde boğazlanan hayvan" demektir. Arapça'da bu şekilde kesilen hayvana udhiyye denilir.



İnsanlık tarihi boyunca hemen bütün dinlerde kurban uygulaması mevcut olmakla birlikte şekil ve amaç yönüyle aralarında farklılıklar bulunur. Kur'an'da Hz. Âdem'in iki oğlunun Allah'a kurban takdim ettiklerinden söz edilir (el-Mâide 5/27); bir başka âyette de ilâhî dinlerin hepsinde kurban hükmünün konulduğuna işaret edilir (el-Hac 22/34). Ancak Yahudilik ve Hıristiyanlık'ta kurban telakkisi bir hayli değişikliğe uğramıştır. Hıristiyanlık'ta İsâ'nın çarmıha gerildiği ve bunun insanoğlunun aslî günahına karşı Baba'nın oğlu İsâ'yı feda etmesi olduğu inanışıyla kurban telakkisi özel bir anlam kazanmıştır.



İslâm'da kurbanın dinî hükmüyle ilgili olarak Kur'an'da, Hz. Peygamber'in sünnetinde önemli açıklamalar yer almış, bu çerçevede oluşan fıkıh kültüründe de konu hakkında ayrıntılı bilgi ve hükümler derlenmiştir.



Kurban gerek fert gerekse toplum açısından çeşitli yararlar taşıyan mali bir ibadettir. Kişi kurban kesmekle Allah'ın emrine boyun eğmiş ve kulluk bilincini koruduğunu canlı bir biçimde ortaya koymuş olur. Müminler her kurban kesiminde Hz. İbrâhim ile oğlu İsmâil'in Cenâb-ı Hakk'ın buyruğuna mutlak itaat konusunda verdikleri başarılı sınavın hâtırasını tazelemiş ve kendilerinin de benzeri bir itaate hazır olduğunu simgesel davranışla göstermiş olmaktadır.



KURBAN KESERKEN NELERE DİKKAT EDİLMESİ GEREKİR?



1. Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.



2. Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.



3. Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve kesim işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.



4. Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.



2018 YILINDA YAPILACAK RESMİ TATİLLER LİSTESİ



– 15 Temmuz Demokrasi Bayramı (Pazar günü)



– 20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi (Pazartesi günü) resmi tatil



– 21 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün (Salı günü) resmi tatil



– 22 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün (Çarşamba günü) resmi tatil



– 23 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün (Perşembe günü) resmi tatil



– 24 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün (Cuma günü) resmi tatil



– 30 Ağustos Zafer Bayramı (Perşembe günü) resmi tatil



– 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazartesi günü)