2018 kurbanlık fiyatları ne kadar? 2018 Diyanet kurban fiyatları kaç liradan satışa çıktı? Bu yıl Kurbanlık fiyatlarına ne kadar zam geldi? Büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyatları ne kadar? Kurbanlık fiyatları kaç lira oldu? soruların yanıtları merak konusu oldu. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar kurbanlık pazarlarına akın etti. Dini görevlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar kurban fiyatları konusunda da araştırma yapmaya başladı. Kurban bayramına sayılı günler kala kurbanlık fiyatlarında geçen seneye göre yüzde 10'luk bir zam oranının olacağı belirtildi. Yem, mazot ve ilaç gibi giderlerin dolar kurunda satıldığını belirten ilgililer geçen seneye göre bu sene vatandaşlarımız kurbanlığı daha fazla paraya keseceğini belirtti. Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (ETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yücesan, bu seneki büyükbaş ve küçükbaş fiyatlarında geçen seneye göre yüzde 10'luk bir fiyat artışının beklendiğini ifade ederek, "Yem, mazot ve ilaç gibi girdiler dolar ile alınıyor. Son üç-dört ayda girdilerde yüzde 30'luk artış oldu ancak piyasanın talebi bu fiyatı karşılamıyor. Dolayısıyla geçen seneye göre yüzde 10 artış olacak" diye konuştu. İşte 2018 kurbanlık fiyatları ile ilgili son gelişme



Kurban bayramına sayılı günler kala kurbanlık fiyatlarında geçen seneye göre yüzde 10'luk bir zam oranının olacağı belirtildi. Yem, mazot ve ilaç gibi giderlerin dolar kurunda satıldığını belirten ilgililer geçen seneye göre bu sene vatandaşlarımız kurbanlığı daha fazla paraya keseceğini belirtti.



Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (ETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yücesan, bu seneki büyükbaş ve küçükbaş fiyatlarında geçen seneye göre yüzde 10'luk bir fiyat artışının beklendiğini ifade ederek, "Yem, mazot ve ilaç gibi girdiler dolar ile alınıyor. Son üç-dört ayda girdilerde yüzde 30'luk artış oldu ancak piyasanın talebi bu fiyatı karşılamıyor. Dolayısıyla geçen seneye göre yüzde 10 artış olacak" diye konuştu.









Yücesan, "Geçen sene büyükşehirlerde toplu kurban satışı yapılan yerlerde büyükbaşta canlı kilogram (sığır) 22 ila 23 lira civarındaydı. Bu sene 25 ila 26 lira olması bekleniyor. Geçen sene kilogramı 24 ila 25 lira olan küçükbaş için de 27 ila 28 lira civarı fiyat bekleniyor" dedi.



Bayramın bu sene 9 günlük bir tatile denk geleceğini aktaran Yücesan, bu nedenle büyükşehirlerde kurban kesimlerinde çok büyük bir potansiyel beklemediklerini kaydetti. Yücesan, "Kurban Bayramı'nda 800 bin ila 1 milyon büyükbaş ve 2 buçuk milyon küçükbaş hayvan kesiliyor" dedi.



DİYANET VEKALET KURBANLIK BEDELLERİNİ AÇIKLADI

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklama ile 2018 kurbanlık bedelleri belli oldu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş vekalet kurban fiyatlarını açıkladı. Açıklamaya göre, yurt içi kurban bedeli 850 TL, yurt dışı kurban bedeli ise 625 TL olacak.



2018 KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Piyasaların durumuna göre değişiklik gösterebilecek olan kurbanlık fiyatlarının belirlenmesinde yem ve yakıt maliyetinin yanında döviz kurlarındaki durum da önem arz ediyor. Sabah Gazetesi'nden Pınar Çelik Nacar'ın haberinde kurbanlık fiyatlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Tunç hayvan fiyatlarının enflasyonun üzerinde bir zamla piyasada olmasının muhtemel olduğunu ifade ederek, "Üretici bir yıl boyunca verdiği emeğin karşılığını almak istiyor. Dolayısıyla ağustostaki döviz kuru fiyatlarda belirleyici olacak" dedi.











ZİNCİR MARKETLER SATIŞA BAŞLADI

Bu sene kurbanlık fiyatları hakkındaki öngörülerini ifade eden Tunç, büyükbaş kurbanlığın ortalama 7 bin lira, küçükbaş hayvanların ise bin lira civarında olmasını beklediklerini aktardı. Zincir marketlerin de gelecek talebi karşılamak için şimdiden kurban satışına başladığının altını çizen Tunç, özellikle İstanbul'da Kurban Bayramı'na 10 gün kala satışların hareketlendiğini ve rakamların semtlere göre bile değişkenlik gösterdiğini ifade etti.