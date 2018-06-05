LGS sonuçları ne zaman açıklanacak MEB 2018 LGS soru ve cevap anahtarını yayınlandı

2 Haziran’da yapılan yeni sınav sistemi olan LGS birçok soruları da beraberine getirdi. LGS soru ve cevap anahtarı arayan milyonlarca öğrenci heyecan içindeydi LGS sonuçları açıklandı mı gibi sorularda soruluyor LGS’nin son süreci olan tercihlerin ne zaman başlayacağı konusunda resmi açıklama yapmayan bakanlık, sonuçların açıkladığı tarihten sonra resmi açıklaması yapması bekleniliyor. LGS soru ve cevapları yayınlandı ve öğrenciler doğruları ve yanlışlarını görme fırsatı verildi. Liseye geçiş sisteminde sınava giren ya da girmeyen tüm öğrenciler adrese dayalı sistem için de tercih yapacak. LGS soru ve cevaplarına bakan öğrenciler LGS sonuçları merak etmeye başladı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınav sonuçları 22 Haziran 2018 tarihinde açıklanacağını önceden duyurmuştu. MEB sınav sonuçlarının tarihini güncelledi. İşte LGS hakkında tüm bilgiler haberimizde ..

SINAV SORULARI VE CEVAPLAR

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) sitesinde sınav soruları ve cevapları yayınlandı. 2 Haziran 2018 tarihinde sınav soruları ve cevapları

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınav sonuçları 22 Haziran 2018 tarihinde açıklanacağını önceden duyurmuştu. MEB sınav sonuçlarının tarihini güncelledi. Bakanlık şu açıklamayı yaptı: Sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlaru merkezi sınavı 2 Haziran'da ilköğretim ve ortaöğretim kurumları bursluluk sınavı ise 3 Haziran'da herhangi bir sorun yaşanmadan tamanlanmıştır. Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları, 26 Haziran'da, bursluluk sınav sonuçları ise 18 Temmuz tarihinde açıklanacaktır. Sınavlarda görev yapan başta öğretmen ve idarecilerimiz olmak üzere bütün görevlilere teşekkür eder, öğrencilerimize başarılar dileriz. Sınav sonuçlarının tarihini açıklayan MEB, sonuçların açıklanacağı saat konusunda resmi açıklama yapmadı.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

LGS’NİN son süreci olan tercihlerin ne zaman başlayacağı konusunda resmi açıklama yapmayan bakanlık, sonuçların açıkladığı tarihten sonra resmi açıklaması yapması bekleniliyor.

Liseye geçiş sisteminde sınava giren ya da girmeyen tüm öğrenciler adrese dayalı sistem için de tercih yapacak. Bir öğrenci sınav puanıyla alan okullar için 5 tercih, yerleşememe ihtimaline karşı 'adrese dayalı yerleştirme' sistemi için de 5 tercih hakkı olacak. Eğer öğrenci pansiyonlu okula gitmek istiyorsa 5 tercih daha yapabilecek. Yani öğrencilere 15 tercih hakkı verilecek. LGS kontentanları, tercihlerin başlamasıyla Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'in resmi web sitesi olan e-Okul'da açıklanacaktır. Kontenjan üzerinden yayınlanacak olan kılavuz kurumun ana sayfasında yayınlanacak.