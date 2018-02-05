2018 MSB sivil memur personel alım başvuru şartları (Milli Savunma Bakanlığı)

2018 MSB sivil memur personel alımı başvuru şartları nelerdi? Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklanan sivil memur personel alımı için binlerce kişi başvuru şartlarını ve başvuru yollarını araştırıyor. MSB memur alımı için 28 Aralık 2017 tarihinde başlayan başvurular 12 Şubat 2018 tarihinde sona erecek. Adaylar, başvurularını www.msb.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirecek. Başvuru formunun Genel Ağ üzerinden doldurulması esnasında kendinize ait bir aday numarası belirlenecektir. Daha sonra bu numarayı kullanarak, kendi bilgilerinizi kontrol edebilir, varsa değişikliklerinizi yapabilirsiniz. Başvuru bilgilerinizi ve aday numaranızı gizli tutmanız gerekmektedir.

Milli Savunma Bakanlığı sivil memur alımı başvuru süreci devam ediyor. 28 Aralık 2017 tarihinde başlayan ve 12 Şubat tarihinde sona erecek olan Milli Savunma Bakanlığı sivil memur alımı başvurusu, birçok vatandaşın yakın takibinde yer alıyor. Marangozdan aşçıya, emlak teknikerinden bilgisayar mühendisine birçok alanı kapsayan Milli Savunma Bakanlığı sivil memur alımı başvurusu, bakanlığın belirlediği kriterlere göre gerçekleştirilecek. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sivil memur alımı başvurusu hakkında detaylar merakla sorgulanmaya devam ediliyor. İlanın açıldığı sürenin üzerinden yaklaşık 1 ay geçmesiyle birlikte, vatandaşların yakın takibinde yer alan sivil memur alımı başvurusu, bakanlık tarafından belirlenen adresler üzerinden tamamlanacak.





BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?



Söz konusu programa başvuru yapabilmek için Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak, en az lise ve dengi okullardan mezun olmak, herhangi bir suç işlememiş olmak, boy- kilo endeksine uygun olmak,Harp Okulları Kanunu ve Yönetmeliği ile Astsubay Meslek Yüksekokulları Kanunu ve yönetmeliğinde belirtilen nitelikleri taşımak gibi şartlar aranacaktır.



Bunun yanında Harp Okullarına bayan ve erkek adaylar ve Astsubay meslek yüksekokullarına sadece erkek adaylar alınacaktır. Harp Okulları için en fazla 20 yaşında olmaları ve Astsubay meslek Yüksekokulları için en fazla 21 yaşında olmaları şarttır.







SUBAY ve ASTSUBAY ALINACAK KOMUTANLIKLAR!



Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin açıklamalarına göre;



- Hava Kuvvetleri Komutanlığı için 341 subay, bin 899 astsubay,



- Özel Kuvvetler Komutanlığı için 300 subay, 600 astsubay,



- Kara Kuvvetleri Komutanlığı için 2 bin 427 subay, 2 bin 657 astsubay,



- Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için 693 subay, 836 astsubay olmak üzere toplam 9 bin 753 subay ve astsubay alımı yapılacaktır.



SUBAY ve ASTSUBAY BAŞVURU TARİHLERİ



Subay ve astsubay alımları hakkında Milli Savunma Bakanlığının resmi internet sitesi üzerinden de bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda başvuru tarihleri belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre Türk Silahlı Kuvvetleri 9 bin 753 subay ve astsubay alımı başvuruları 9 Ocak 2018 tarihinde başlayacak ve 15 Şubat 2018'e kadar devam edecek.



2017 YILI UZMAN ERBAŞ BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) personel alımları devam ediyor. 2017 yılı uzman erbaş başvuru sonuçlarını merak edenlere müjdeli haber MSB'den geldi. MSB uzman erbaş başvuru sonuçları açıklandı.



Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı “2017 Yılı Uzman Erbaş Temini” kapsamında 31 Ocak – 23 Şubat 2018 tarihlerinde yapılacak olan İkinci Grup Seçim Aşaması Faaliyetleri için aday çağrıları planlanmıştır.



Seçim Aşaması Faaliyetlerine çağrılan ikinci grup adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığı (Cebeci/ANKARA)’da hazır bulunacaklardır.



Seçim Aşaması Faaliyetleri;



a. Kayıt-Kabul, Ön Fiziki Kontrol, Yazılı Sınav, Fiziki Yeterlilik Testi, Mülakat ve Hastane Sevk işlemleri aşamalarından oluşmaktadır.



b. Fiziki Yeterlilik Testi için tüm adayların gelirken spor kıyafeti (Eşofman, spor şortu, spor fanilası, spor ayakkabısı vb.) getirmeleri gerekmektedir.



c. Seçim Aşaması Faaliyetleri 1 gün sürecektir.



ç. Hafta sonlarına sınav planlanmamıştır.



4. Adaylar Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgeleri beraberinde getireceklerdir.



5. Askerlik hizmetini yapmakta olan adaylar için birlik komutanlıklarınca, Başvuru Kılavuzu TABLO-3’te belirtilen esaslara göre “Nitelik Belgesi” düzenlenmesi gerekmektedir. (3 aydan az çalışılmış, hakkında kanaat oluşmamış adaya “Henüz Bir Kanaat Edinilememiştir” şeklinde nitelik belgesi düzenlenir.)



6. İlköğretim mezunu olan adaylar sadece Uzman Onbaşı, en az lise mezunu olan adaylar ise sadece Uzman Çavuş olarak değerlendirilecektir.