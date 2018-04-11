2018 MSÜ sınav sonuçları sorgula ÖSYM MSÜ askeri öğrenci alımı başvuru durumu öğren

MSÜ sınavlarında ter döken öğrenciler şimdi MSÜ sınav sonuçlarının açıklanmasını merakla bekliyor. 2018 MSÜ askeri öğrenci alımı sınav sonuçları açıklandı mı? Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ Tercihler ne zaman yapılacak? soruların yanıtları haberimizde. 18 Mart'ta gerçekleşen MSÜ sınav başvuru sonuçları, askeri okullarda öğrenim görmek isteyen gençler tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Kazanmaları halinde subay ve astsubay alanlarında eğitim görecek olan öğrenciler, bu eğitimden başarıyla ayrılmaları durumunda mesleğe ilk adımı atacak. MSÜ sınav başvuru sonuçları kariyerlerini şanlı Türk Silahlı Kuvvetleri'nde biçimlendirmek isteyen gençler tarafından sorgulanmaya başlandı. 18 Mart tarihinde gerçekleştirilen sınavların ardından adayların merakına neden olan Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuçları, ÖSYM'nin değerlendirmesinin tamamlanmasıyla birlikte erişime açılacak. İşte, öğrencilerin merakla araştırdığı Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuçları ve bu aşamadan sonra meydana gelecek süreç hakkında bazı bilgiler....



MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na (2018-MSÜ) giren kişiler, sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyorlar. ÖSYM, Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçlarını 12 Nisan 2018'de duyuracaklarını açıkladı. Sonuçlar adayların erişimine açıldığı takdirde adaylar, bireysel sonuçlarını TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden takip edebilecek.





MSÜ SINAV SONUÇLARI NASIL KONTROL EDİLECEK?

18 Mart'ta gerçekleşen MSÜ sınavının sonuçları için bekleyiş sürüyor. Milli Savunma Üniveristesi'nde eğitim almak isteyen adaylar Milli Savunma Üniversitesi sınavına katıldılar. ÖSYM tarafından 18 Mart'ta Türkiye genelinde gerçekleştirilen 2018 MSÜ sınavı tamamlandı. Adayların merakla beklediği sınav sonuçları ise 12 Nisan'da yani yarın açıklanacak. Adaylar, bireysel sonuçlarını, TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin “https://ais.osym.gov.tr” internet adresinden takip edebilecek. Aşağıdaki linkten doğrudan sisteme erişebilirsiniz.







MSÜ 2018 TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?



Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na giren adayların merak ettiği bir diğer konu ise, MSÜ tercihlerinin ne zaman yapılacağı oldu. Milli Savunma Üniversitesi'nin tercihleri, sınav sonuçlarının yayımlanmasının ardından 24 Nisan-11 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Bu dönem içerisinde tercihlerini yapmayan adaylar, ikinci seçim aşamalarına katılım gösteremeyecek. İkinci seçim aşamaları ise 11 Haziran tarihinde başvuruların değerlendirilmesi ve 23-24 Haziran tarihlerinde YKS sınavlarının tamamlanmasının ardından 26 Haziran tarihinde başlayacak.







İkinci seçim aşamaları kapsamında Fiziki Yeterlilik Testi-HHO için Psikomotor Testi-Bando Asb.MYO için Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı-Mülakat yapılacak.



MSÜ 2018 SORU VE CEVAPLARI



MSÜ askeri öğrenci aday belirleme sınav kitapçıkları adayların incelemesi için ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açıldı. ÖSYM ayrıca soruların yüzde 10’luk bölümünü de internet sitesi üzerinden yayınladı.









MSÜ SINAV SONUÇLARI NASIL HESAPLANIYOR?



Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.



Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.



Hesaplanan standart puanlar ve aşağıdaki Tablo’daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik ve Türkçe testlerinin her birinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.



Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.



MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ



Milli Savunma Üniversitesi, 31 Temmuz 2016 tarihinde Millî Savunma Bakanlığı'na bağlı olarak kurulan askerî yükseköğretim kurumu. Üniversitede eğitim ve öğretime 12 Şubat 2017 tarihinde Hava Harp Okulunda yapılan törenle başlanmıştır.



Tarihçe



15-16 Temmuz 2016 Türkiye askerî darbe girişimi sonrasında gündeme gelen, askerî kurumların yeniden düzenlenmesi sürecinde askerî okullar da düzenlenme kapsamına alınmıştır. Bu süreçte, askerî darbe girişiminin fâili olarak gösterilen Gülen Hareketi mensuplarının sızdığı Türk Silahlı Kuvvetlerinin astsubay ve subay ihtiyacını karşılayan Heybeliada Deniz Lisesi, Işıklar Askerî Hava Lisesi, Kuleli Askerî Lisesi, Maltepe Askerî Lisesi ile astsubay hazırlama okulları ve Harp Akademileri 31 Temmuz 2016 tarihinde yürürlüğe giren kanun hükmünde kararname ile kapatılmış, tüm öğrencilerin bu okullarla ilişiği kesilmiştir. Aynı kararname ile bu okulların kapanmasıyla oluşacak subay ve astsubay ihtiyacını karşılayan öğretim kurumu boşluğunu doldurmak amacıyla önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerinde eğitim verecek olan Milli Savunma Üniversitesi kurulmuştur.







12 Şubat 2017 tarihinde Hava Harp Okulunda yapılan törenle eğitim ve öğretime açılan üniversitede Deniz Harp Okulu ve Kara Harp Okulu ise 13 Mart 2017'de açılmıştır.



Akademik yapı



Üniversitenin önlisans eğitimi, eskiden Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı olan, ancak bundan sonra söz konusu üniversiteye bağlanan astsubay meslek yüksekokulları, lisans eğitimi fakülte dengi harp okullarında, lisansüstü eğitimler ise kapatılan Harp Akademileri yerine kurulan enstitüler aracılığıyla verilmektedir.



Üniversitenin önlisans eğitimi Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu, Deniz Kuvvetleri Astsubay Meslek Yüksekokulu, Hava Kuvvetleri Astsubay Meslek Yüksekokulu ve Kara Kuvvetleri Astsubay Meslek Yüksekokulu; lisans eğitimi Deniz Harp Okulu, Hava Harp Okulu ile Kara Harp Okulu; lisansüstü eğitim ise Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Alparslan Savunma Birimleri Ensititüsü, Barbaros Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Ensititüsü, Deniz Harp Ensititüsü, Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü, Hezarfen Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü, Hava Harp Ensititüsü, Kara Harp Ensititüsü, Milli Savunma ve Güvenlik Ensititüsü ve Müşterek Harp Ensititüsü tarafından verilmektedir.



İdari yapı



Üniversite rektörü, millî savunma bakanının önerisi ve başbakanın onayı ile üç aday arasından cumhurbaşkanı tarafından seçilmektedir. Rektör yardımcıları da en fazla dört kişi olmak üzere millî savunma bakanı tarafından atanmaktadır. Üniversite teşkilatı ise bakanlar kurulu kararıyla daha sonra oluşturulacaktır.



Enstitü müdürleri, millî savunma bakanı tarafından atanmakta, enstitülerin alt birimleri ise rektörün teklifi üzerine, yine Millî Savunma Bakanlığı tarafından oluşturulmaktadır. Enstitülerin işleyişi ve diğer hususlar da Millî Savunma Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenmektedir. Harp okulları ile astsubay meslek yüksekokulları ise üniversite yönetiminin denetiminde kendi özel kanunlarına göre faaliyet göstermektedir.