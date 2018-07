2018 PYBS İOKBS sınav sonuçları açıklandı mı ücretler ne kadar PYBS İOKBS bursları ne zamangi hangi aylarda ödeniyor

PYBS İOKBS 2018 bursluluk sınav sonuçların açıklanma tarihi MEB tarafından belirlendi! Bursluluk sınav sonuçları 2018 PYBS İOKBS sonuçları nasıl öğrenilecek? 2018 PYBS İOKBS sınav sonuçları açıklandı mı? PYBS İOKBS bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? PYBS İOKBS burs ücretleri ne kadar PYBS İOKBS bursları ne zamangi hangi aylarda ödeniyor? Eski adıyla PYBS yeni adıyla İOKBS sınavı sonuçları için geri sayım başladı. Ortaokul ven lise öğrencilerinin yani 5,6,7, hazırlık sınıfı, 8,9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin girdiği İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı -İOKBS 2018 sınavı yapıldı. Bursluluk sınav sonuçları 2018, İOKBS eski adıyla PYBS 2018 sınav sonuçları Temmuz ayında açıklanacak. Ortaokul ve lise öğrencilerinin eğitim desteği almak için girdikleri İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı İOKBS eski adıyla Parasız Yatılı Bursluluk Sınavı PYBS - 2018 sınavı 8 Haziran'da yapıldı. 5,6,7, hazırlık sınıfı, 8,9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri ve velilerini sınavın ardından sonuç heyecanı sardı. Devlet Parasız yatılılık ve bursluluk sınavı olarak adlandırılan burs ödemeleri PYBS sınavını kazanmış ve burs almaya hak kazanmış olan öğrenciler tarafından üç aylık dönemler halinde alınmaktadır. İşte 2018 PYBS İOKBS 2018 bursluluk sınav sonuçları ve ücretlerin ödeme yapılacağı tarihler



İOKBS PYBS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?



8 Haziran'da yapılan sınavla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı - MEB tarafından yayınlanan takvime göre sonuçlar 18 Temmuz tarihinde açıklanacak.

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11 inci sınıfların İOKBS yani İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınav sonuçları bu sene itibariyle 18 Temmuz 2018 tarihinde Bakanlığın http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecektir. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi halinde “İOKBS Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp, onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisi ya da öğrenciye imza karşılığı verecektir. Sonuçlar evlere posta yoluyla iletilmeyecek sadece kurumun resmi sitesi üzerinden açıklanacaktır.



Milli Eğitim Bakanlı tarafından yapılan Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavına giren öğrencilerin, puanları en yüksekten en düşük puanlara kadar sıralanır. Daha sonra kimler burs alacaksa bunlar açıklanır. Devlet Parasız Yatılı Okulları (DPY) sınavı olarakta bilinmektedir.



Burs alacak öğrenciler genellikle Devlet parasız yatılı burs parası yatırma zamanlarını merak etmektedirler. Devlet burs paraları, genellikle Aralık-Mart-Haziran ve Eylül ayları sonlarında yatar. Devlet parasız yatılı burs paraları 3 ayda bir ödenmektedir.







Eski ismi Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı (PYBS), yeni ismi İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), oturumları geride bıraktığımız hafta sonu gerçekleşti. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11 inci sınıf öğrencileri uygulanan 2018 bursluluk sınavı soruları ve cevap anahtarı kısa süre içerisinde http://odsgm.meb.gov.tr/ adresi üzerinden erişime açıldı.





2018 İOKBS PYBS SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR



a. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,



b. Cevap kâğıdının dönüş sınav güvenlik poşetinden çıkmaması ya da zarar görmüş olması,



c. Geçerli kimlik belgesinin ve sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi,



ç . Başka öğrenciye ait sınav evrakının kullanılması,



d. Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,



e. Üzerinde kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç, çanta, cep telefonu, telsiz, rady o, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not ve benzeri dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel ve benzeri araçlar, delici ve kesici aletlerle sınav salonuna girmesi,







f. Dönüş sınav güvenlik kutuları dışında posta ya da farklı bir yolla sınav evrakı gönderilmesi,



g. Öğrencinin salon görevlilerince kopya çektiği tespit edilmesi,



ğ. Sınava girdiği hâlde, işaretlemeyi cevap kâğıdına yapmaması ,



h. Sınav evrakındaki fotoğraf ve bilgilerle geçerli kimlik belgesinde uyuşmazlık olması ,



i. Sınav evrakına zarar verilmesi (sınav sürecince soru kitapçığını, cevap kâğıdını yırtmak; teslim etmemek ve benzeri), durumlarında “Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi" nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için, salon görevlilerince hazırlanan tutanaklar dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.



BURSLULUK BAŞLANGICI NASIL OLACAK?



Bursluluk hakkını kazanan öğrencilerin bursluluk işlemleri okul müdürlüğü tarafından ilgili burs döneminde e-Burs Modülü üzerinden gerçekleştirilecektir.



PYBS İOKBS BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?



Bursluluk ücretleri bir sene de 4 defa ödenmektedir. Yani 3 aylık dönemlerle bursluluk paranızı alırsınız. Bursluluk ücretleri yaklaşık olarak şu aylarda ödenmektedir: Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim. Yani burs paralarınızı 3 ayda 1 defa alırsınız.



Öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayabildiği bu burs bir öğrenci için çok değerli bir miktardır. 2018 İOKBS burs ücretin 648.04 TL



Yıllara Göre Burs Ücretleri;



2013 yılında burs ücreti: 398,72 TL



2014 yılında burs ücreti: 438,89 TL



2015 yılında burs ücreti: 473,47 TL



2016 yılında burs ücreti: 530,24 TL



2017 yılında burs ücreti: 613.15 TL



2018 yılında burs ücreti: 648.04 TL









PYBS İOKBS BURSLAR NE ZAMAN HANGİ AYLARDA ÖDENİR?



PYBS bursları 3 ayda 1 olmak üzere yatırılmaktadır. İlk burs okul açıldıktan sonra yaklaşık 2 hafta içerisinde yatırılmaktadır. Zamanla sistemsel sorunların yaşanmasından dolayı bazı yıllarda bursların yatırılmasında zaman gecikmesi olduğu gözlemlenmiştir. İlk PYBS bursunuz eylül ya da ekim ayı içerisinde alacağınızı bilmenizi isteriz.



Parasız yatılılık ve bursluluk ödemeleri genelde ekim-ocak-nisan-temmuz aylarında ödenir. Genelde ödemeler yaklaşık 15 gün gecikmeyle ödenir. daha önce kazanmışsanız ekim ayında paranızı alacaksınızdır fakat genelde kasım ayına aksar.



PYBS İOKBS BURS DÖNEMLERİ ÖDENEĞİN GÖNDERİLME TARİHİ



2018/1 inci Dönem Burs Ücretleri (Ocak, Şubat,Mart Dönemi ) 01-10 Nisan 2018

2018/2 inci Dönem Burs Ücretleri (Nisan, Mayıs,Haziran Dönemi) 01-10 Temmuz 2018

2018/3 üncü Dönem Burs Ücretleri (Temmuz,Ağustos, EylülDönemi ) 01-09 Ekim 2018

2018/4 üncü Dönem Burs Ücretleri (Ekim, Kasım,Aralık Dönemi ) 10-21 Aralık 2018



PYBS İOKBS BURSU HANGİ ŞARTLAR ALTINDA KESİLİR?



Ortaokul veya imam-hatip ortaokullarında bir defadan fazla sınıf tekrarına kalan veya orta öğretimde ise öğrenim hakkını kullanmış olan kişilerin bursları kesilir. Orta öğretim kurumlarından mezun olan veya son sınıfta beklemeli duruma düşen kişilerin bursları kesilir. Taksirli suçlar ile kabahat nev’inden olanlar dışında, işlediği suçtan dolayı hükümlü bulunan kişilerin bursları kesilir. Örgün eğitim dışına çıkarılma cezası almış olan kişilerin, özürsüz olarak öğrenimini terk edip okuldan ayrılan kişilerin, parasız yatılı veya bursluluk hakkından isteğiyle vazgeçen kişilerin ve özel bir okula kayıt veya nakil yaptıran kişilerin bursları kesilir.