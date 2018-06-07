2018 sonunda FETÖ yargılamaları bitecek

Bakan Gül, konuk olduğu Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda soruları yanıtladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi'nde Türk demokrasi tarihinde birçok ilkin yaşanacağını belirten Gül, daha önce vatandaşın oyunu kullandığını ama hükümetin kurulması için milletvekillerini yetkilendirdiğini ifade etti.

İlk defa çok partili hayata geçilen 1950'den beri milletin bu sürecin patronu ve belirleyicisi olduğunu vurgulayan Gül, vatandaşın seçim günü hükümeti kendisinin belirlediğini, aynı gün hükümetin çalışacağı, kanunların çıkarılacağı TBMM'yi de seçeceğini anlattı.

Vatandaşın seçimlerde iki oy kullanılacağını bildiren Gül, bir mührün hükümet için, cumhurbaşkanı adayı için, bir mührün de cumhurbaşkanının beraber çalışacağı TBMM için oy pusulasına basılacağını kaydetti.

Bakan Gül, 2 pusulanın, mühür basıldıktan sonra tek zarfa konulup, sandığa atılacağına değinerek, "Bu anlamda 24 Haziran'da bir ilk yaşanmış olacak. Seçim günü hükümetin millet tarafından belirlendiği bir seçim yaşayacağız." diye konuştu.

Türkiye'de en büyük kazanımın seçimlerin şaibesiz, çok şeffaf bir şekilde demokratik katılıma ve temsile uygun yapılması olduğunu vurgulayan Gül, şunları söyledi:

"Türkiye'de seçimler, çok partili hayattan itibaren bütün dönemlerde anayasaya uygun bir şekilde gerçekleşmiştir. Yurt dışında da seçimler, cumhurbaşkanlığı seçimi, halk oylaması, iki de genel seçimde oy kullanıldı. Burada hiçbir şekilde SEÇSİS diye bir sistem var, mükerrer oy kullanımı söz konusu değil, partilerin orada temsilcileri var. Onların nezaretinde sayım döküm yapılıyor. Bütün bu oy kullanmalarda sadece 2 kişi mükerrer oy kullanmaya kalkışmış, ikisiyle ilgili de adli işlem başlatılmış, ama sistem bunu tespit ettiği için kullandırılmamış. Bugün gümrüklerde yurt dışında 60 ülkede oy kullanma başladı."

Seçimlerin vatandaşlar için hayırlı olması temennisinde bulunan ve Türkiye'nin geleceği için kader seçiminde vatandaşları ve yurt dışındaki seçmenleri de oy kullanmaya davet eden Gül, güçlü Türkiye için AK Parti'nin bu hizmetlerinin devamı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinin devamı için destek istedi.

- "Uygulamanın doğru olduğuna inanıyoruz"

"Yurt dışında vatandaşlarımızın oy kullanmasını siz başlattınız. Bu aldığınız karardan memnun musunuz? Vatandaşın hiç yaşamadığı bir ülkede söz hakkı olmasına dair bazı eleştiriler oldu. Ne söylemek istersiniz? sorusuna Gül, "O eleştirilerin hiçbir tutarlılığı yok. Ay yıldızlı pasaportunu ve ay yıldız bayrağımızı taşıyan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan dünyanın neresinde olursa olsun Türkiye adına söz söylemeye sahiptir. Kimsenin bu sözü kısmaya, bu sesi kısmaya hakkı yoktur." yanıtını verdi.

Hükümet olarak getirdikleri bu uygulamanın doğru olduğuna inandıklarını aktaran Abdulhamit Gül, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Vatandaşımız, ister yurt içinde ister yurt dışında tüm vatandaşlarımıza sonuna kadar güveniyoruz. Türkiye'nin büyümesi, gelişmesi, yurt dışındaki vatandaşlarımızın da doğal bir hakkıdır, isteğidir. Türkiye'deki tüm gelişmelere de elbetteki onların tercihleri yansıyacaktır. Sadece 60 kilometre, 100 kilometre ötede oy kullanmak için 500 kilometre öteye gidiyorlardı. Randevu sistemi oluyordu bir de. Bu seçme hakkını da kısıtlıyordu. Randevu sistemini kaldırdık. Birçok yerde elçiliğin dışında, spor salonları kiralandı, birtakım yerler tutuldu. Amaç, vatandaşımıza daha yakın yere sandık koymak. Bu konuda da yurt dışındaki vatandaşlarımızın bu seçime katılımın da çok daha fazla olacağına inanıyorum. Yurt dışındaki vatandaşlarımız da çok memnunlar. Vatandaşlarımız hükümetimizin yaptığı hizmetlerden de çok memnunlar."

- "Eski sisteme döneceğiz' deyince bu sisteme dönüş olmuyor"

Bakan Gül, muhalefet partilerinin parlamenter sisteme dönüş vaatleriyle ilgili değerlendirmelerde de bulundu.

Gül, "Öyle iki genel başkan oturup 'Biz eski sisteme döneceğiz' deyince bu sisteme dönüş olmuyor. 'Milletin iradesi iki üç genel başkanın dudağı arasında' meselesi eskidendi. 24 Haziran'dan sonra zaten milletin dediğinden başka hiçbir şey olmayacak." dedi.

Milletin 16 Nisan'da bir karar verdiğini anlatan Gül, bu parlamenter sistemin aksayan bütün uygulamaları için "Beni ekonomik olarak istikrarsızlaştırıyor, Türkiye'yi geriye götürüyor." dediğini kaydetti.

Gül, hükümetlerin kurulup kurulamayacağı, kurulduysa kaç ay devam edeceğini öngöremediği bir ülkede yatırım ve istihdam olmayacağını belirterek, şunları söyledi:

"Ne yerli ne yabancı yatırımcı önünü göremez, vatandaş cebini göremez. 'Yarın fabrikam kapanır mı?' endişesiyle geleceğe ümitsiz bir şekilde bakıyor. Bu sistemin temel meselesi Türkiye'de hükümet kurma inisiyatifi genel başkanların dudakları arasında ya da cumhurbaşkanı seçiminde gördük, 27 Nisan'da Cumhurbaşkanı sayın Gül'ün adaylığında iki genel başkana birtakım tehditler ya da iddialarla milletvekilleri parlamenter sistem savunması yapanlar, odalara parlamenterleri kilitlediler gidip de oy kullanmasınlar diye. Genel kurula giremediler. Bütün bu tablolar artık geride kalır.

Bir defa millet 16 Nisan'da karar verdi. Milletin karar verdiği şeye, 'Bunlar göbeğini kaşıyan adamlar, bunlar anlamazlar, bunlar bilmezler cahiller. Bir çobanla benim oyun bir mi?' diyen anlayış, yüzde 52 oranında Anayasa değişikliğine 'Ben Cumhurbaşkanı Yönetme Sistemine geçiyorum. Evet' diyen vatandaşımız. 'Hayır bunlar anlamıyorlar, ben iki genel başkan oturacağım, yüzde 51'in üzerinde oy almış millet tercih etmiş, sen yanlış tercih etmişsin' diye milletin gözüne baka baka saygısızca bir tutum içerisine giriyorlar. Bir, bu millete saygısızlıktır. İki, milletimiz bu tartışmayı 16 Nisan'da bitirmiştir, yeni hükümet sistemine geçişi onaylamıştır. Üç, öyle iki tane genel başkan oturup, 'Geçiyoruz' demekle olmuyor. Teknik zorunluluğu var. Anayasa değişikliğiyle olur. 400 milletvekili bulursanız, CHP işte diğer parti, anayasa değişikliğiyle yapabilirsiniz. Ama millet de elbette hesabını sorar."

Bakan Gül, yeni sistemle parlamenter sistemdeki hantallığın, bürokraside yavaşlığın, ülkedeki çift başlılığın sona ereceğini ve daha hızlı bir karar alma mekanizmasının olacağını vurguladı.

FETÖ davalarına ilişkin bir soru üzerine Bakan Gül, FETÖ'nün devletin bütün hücrelerine 40 yıl boyunca sızan, bazen muhafazakar bazen de sosyal demokrat görünümde bir terör örgütü olduğunu söyledi.

AK Parti'nin ve Recep Tayyip Erdoğan'ın FETÖ ile mücadelesini kimsenin hafife almaya hakkı olmadığını vurgulayan Gül, "Cumhurbaşkanımız, 'şuralar dinleniyor' dediğinde yalnız bırakanlar bugün ne kadar doğru olduğunu görüyor. FETÖ ile mücadele bugün kararlı bir şekilde devam ediyor. 40 yıldır gizli ajanda ile 'Devleti ele geçirene kadar kendinizi gizleyin' mottosuyla yetişmiş bir örgüt için 'İki yılda bitirdik, artık mücadele sona erdi, başarıyla bitti' bunu kimse diyemez. Burada kararlı, teyakkuz içerisinde, istikrarlı bir şekilde mücadeleyi sürdürmek lazım." ifadesini kullandı.

- "2 bin 140 mahkumiyet kararı verildi"

Gül, 15 Temmuz darbe girişimi davalarının devam ettiğini hatırlatarak "Fiili darbe davalarının genel itibarıyla yüzde 70 oranında ilk derecede sonuçlandığını söyleyebiliriz. Darbe davalarında 287 dosyanın 171'inde karar verilmiştir, 116 dava devam etmektedir. 2 bin 140 mahkumiyet, bin 478 beraat kararı verilmiştir." dedi.

FETÖ davalarında 622 sanığın ağırlaştırılmış müebbet cezası aldığını vurgulayan Gül, bu sanıklardan 31'i hakkında 4 kez, 4 sanık hakkında da 3'er kez ağırlaştırılmış müebbete hükmedildiğini bildirdi.

887 sanığın müebbet hapisle cezaladırıldığını, 631 sanığa 1 yıl 2 ay ile 20 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezası ile bin 478 kişi hakkında da beraat kararı verildiğini aktaran Gül, şöyle devam etti:

"Yargı mensupları büyük bir titizlikle mücadeleyi sürdürüyor. Bugün zaten yargıya yönelik tehditlerin, FETÖ'cüler yargıdayken yargıya söz söylemeyelerin, FETÖ'cüler yargıdan temizlendikçe yargıya söz söylemesinin temelinde de FETÖ ile etkin mücadeleyi zayıflatmak, yargı mensuplarının vermiş olduğu haklı yargılama mücadelelerini hafife almak ve bu konuda mücadeleyi zaafa uğratma çabası vardır."

- "Adil Öksüz için Almanya'ya talepte bulunduk"

Bakan Gül, 15 Temmuz gecesi anayasayı ortadan kaldırmak isteyenlerin, bugün anayasa ve hukuk çerçevesinde yargılandığını belirtti. Gül, "Türk yargısı bağımsızdır, adil bir şekilde yargılamayı yapmaktadır. Bu konuda da hepimizin bu sürece saygılı olması ve bu sürecin de takipçisi olması lazım. 2018 sonunda bu yargılamaların Türkiye'nin yargı gündeminden düşeceğini, tamamlanacağını düşünüyorum." dedi.

Türkiye'de darbe girişiminin artık cezasız kalmadığını vurgulayan Gül, seçilmiş Başbakan'ın idam edildiği Türkiye'den bugün darbecilerin yargılandığı bir Türkiye'ye gelindiğini aktardı.

FETÖ davasının firari sanıklarından Adil Öksüz'ün Türkiye'ye iadesine ilişkin herhangi bir ülke nezdinde girişimde bulunup bulunulmadığının sorulması üzerine Gül, bu konudaki iade ve yakalama taleplerinin hazırlandığını, Dışişleri Bakanlığı nezdinde Almanya'dan bir talepte bulunulduğunu söyledi.

Adil Öksüz'ün Almanya'da olup olmadığına ilişkin bir soruya karşılık Gül, "Bizim öyle bir tespit anlamında değil ama kamuoyuna yansıyan birtakım bilgiler ve haberler üzerine böyle bir mahkemenin talebi oldu. Henüz Bakanlığımıza iletilmiş herhangi bir dönüş olmadı. Süreci hep birlikte takip edeceğiz. Bu konuda gerekli girişimleri hukuk çerçevesinde sürdüreceğiz." dedi.

- "Sayın İnce hangi Amerikalı aradı"

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in Amerika'dan iade talebiyle ilgili iddialarının hatırlatılması üzerine Bakan Gül, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Burada esas sorun kamuoyunun, milletin beklediği, 'Sayın İnce, hangi Amerikalı aramıştır. Amerika'dan Türk vatandaşı mı aramıştır, firarilerden birisi midir? Bu kişi ise ne söylemiştir, kim aramıştır. Bunu öncelikle tüm milletin bilmeye hakkı vardır.

Burada gerçekten ciddiyetsizlik var. Ne oldu? 'Bir Amerikalı aradı.' Kim aradı, ne söyledi? Bunu milletle paylaşmak zorunda. Ama asıl hazin olan, siz Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanlığına talipsiniz, adaysınız, siz devletin ilgili kurumlarından gelen bilgilere değil de bir gelen telefona -acaba işlettiler mi, kim aradı, ne söylendi- buna itibar ediyorsunuz. Türk milleti, devleti asla gidip böyle bir yaklaşıma, tarza teslim etmez."