2018 Sözleşmeli öğretmen ilk atama tercih kılavuzu MEB Sözleşmeli öğretmenlik atama başvuru belgeleri

2018 Sözleşmeli öğretmenlik tercih onaylatmak için gerekli belgeler neler? Öğretmen ataması için okul tercihleri nasıl değerlendirilecek 2018 Sözleşmeli öğretmenlik ataması tercihleri nasıl yapılır MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen 2018 atama başvuruları kaç gün sürecek? 2018 Sözleşmeli öğretmen ilk atama tercih başvuru sayfası erişime açıldı mı? Öğretmen ataması için okul tercihleri nasıl değerlendirilecek? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sözleşmeli öğretmenlik tercih başvurularının başladığını duyurdu. 2018 Mart Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru Ve Atama Duyurusu çerçevesinde sözlü sınav sonucunda 60 ve üzerinde puan alanlar için sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma işlemleri başlamıştır. Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tercih başvuruları alınmaya başlandı. Öğretmen ataması için tercih başvuruları 17 Temmuz 2018 Salı günü başladı. İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü (İKGM) tarafından geçtiğimiz günlerde yayımlanan öğretmen atama takvimi kapsamında atama tercihlerinin alınması 20 Temmuz 2018 tarihine kadar devam edecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 20 bin öğretmen alımına ilişkin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları 11 Temmuz 2018 tarihinde açıklandı. Sözlü sınav sonuçlarına itirazlar 11-13 Temmuz 2018 tarihleri arasında alınırken itirazlar ilgili komisyonlarca 16 Temmuz 2018 tarihinde sonuçlandırıldı. 20 bin öğretmen alımı için okul tercih işlemleri 17-20 Temmuz 2018 tarihleri arasında alınacak olup öğretmen atama sonuçları ise 23 Temmuz 2018 tarihinde açıklanacak. Sözleşmeli öğretmenlik ataması için tercih yapılmasında 4 günlük süre verildi. İlk atama kapsamında MEB tarafından elektronik ortamda alınacak olan tercihlerde öğretmen adayları 6 yıl süresince görev yapacakları okulları seçecekler. İşte MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü öğretmen ilk atama tercih kılavuzu



ATANAN 4+2 YIL ÇALIŞACAK



20 bin sözleşmeli öğretmen ataması sonucu ataması çıkan öğretmenler atandıkları ilde 4 yıl süresince sözleşmeli olarak çalışacak. Her sene öğretmenlerle sözleşme yenilenecek. 4 yıl süresi sonunda öğretmenler kadroya alınacaklar. 2 yıl da kadrolu olarak çalışacak öğretmenler atandıkları yerde toplamda 6 yıl çalıştıktan sonra faklı illere tayin isteyebilecek. Eş durumu özrüne bağlı yer değiştirme isteyecek olan öğretmenler 4 yıl sözleşmeli oldukları için bu haktan yararlanamayacaklar. 4 yılın sonunda kadroya geçtikten sonra eş durumu tayin başvuru hakkı elde edecekler.



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesindeki okullarda istihdam edilmek üzere öğretmen atamaları yapılıyor. 17 Temmuz itibariyle tercihleri başlayan sözleşmeli öğretmen adayları, atama tercih başvurularını 20 Temmuz Cuma gününe kadar MEB'e yapabilecek. 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için tercihler, sözlü sınav sonuçlarına TC kimlik numaraları ile "www.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.



Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecek. Tercihler herhangi bir il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne onaylatılacak. Adaylar il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce başvuruları onaylanmadıkça tercih değişikliği yapabilecek. Adayların tercih dışı seçenek olarak; “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum”, “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum” seçeneklerinden birini mutlaka işaretlemesi gerekecek. Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek.



Bilindiği üzere sözleşmeli öğretmenlik için atama tercihleri 17-20 Temmuz 2018 tarihleri arasında alınacak ve 23 Temmuz 2018 pazartesi günü ise atama sonuçları açıklanacak. Sözleşmeli öğretmen adayları ise başvuruların alındığı atama döneminde nasıl bir yol izlemesi gerektiğine dair çoğunlukla tedirginlik yaşamaktadır. Hatta tercihler öyle bir büyür ki gözünde daha baştan atanamama korkusuyla bile baş başa kalabiliyorlar. Aslında yaşadığı karamsarlık ve tercih konusunda net bilgiye sahip olamayışı tüm olumsuz duyguların oluşmasına sebep olmaktadır.







SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİHLERİ BAŞLADI



Türkiye'nin dört bir yanında Milli Eğitim Bakanlığı MEB'e bağlı okul öncesi eğitim, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise eğitim kurumları bulunmakta olup bu eğitim kurumlarında toplam bir milyona yakın öğretmen görev yapmaktadır. Merekle beklenen atama tercihleri 17 Temmuz ile 20 Temmuz arasında alınacak. Atama sonuçları ise 23 Temmuz'da belli olacak. Adaylar, sözlü sınav sonuçlarına TC kimlik numaraları ile "www.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.







TERCİH İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?



MEB’in atama yapacağı 20 bin sözleşmeli öğretmenlik için başvurular Mart ayında alındı. Sözlü sınavlar ise 14 Nisan-8 Mayıs arasında yapılmıştı. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 20 (yirmi) okulu elektronik ortamda tercih edebilecek.



Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Adayların puanlarının eşitliği hâlinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınacak, eşitliğin devamı hâlinde atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecek.



Sözleşmeli Öğretmen - Kadrolu Öğretmen Arasındaki Farklar



Milli Eğitim Bakanlığı, bu ay içerisinde 10 bini kadrolu olmak üzere 20 bin öğretmen ataması yapacaktır. Atanacak kadroların bir kısmı sözleşmeli olduğu için, başvuru yapacak adaylara yol göstermesi amacıyla, sözleşmeli ve kadrolu öğretmenler arasındaki belli başlı farkları içeren 26 maddelik bir dosya yayımlıyoruz. Bu dosya "Haber Gönder" bölümüne gönderilen bir ileti temel alınarak hazırlanmıştır.



ARADAKİ FARKLAR



1- Sözleşmeli öğretmenin Özür Durumu hariç il içi ve il dışı tayin hakkı yoktur. Kadrolulara bu hak tanınmaktadır.



2- Sözleşmeli öğretmenin ek dersinden SSK kesintisi yapılmaktadır. Kadrolularda böyle bir kesinti söz konusu değildir. Haftada 15 saat ek dersi olan göreve yeni başlamış bir kadrolu öğretmen, 15 saat ek dersi olan 25 senelik bir sözleşmeli öğretmenden ek derslerdeki SSK kesintisi sebebi ile toplamda daha fazla maaş almaktadır.



3- Sözleşmeli öğretmenler idareci ve ya müfettiş olamazlar. Bu konuda herhangi bir yasal düzenleme ve mevzuat yoktur. Kadroluların bu konuda herhangi bir sıkıntısı yoktur.



4- Sözleşmeli öğretmenlerin hizmet puanları yoktur. Bu sebeple 1 yıl ya da 20 yıl çalışmış olmalarının bir önemi yoktur.



5- Sözleşmeli öğretmenlerin batıdaki okulların norm kadrolarını doldurdukları iddia edilmektedir. Oysaki çoğu genelde 3. hizmet bölgesinde olduğu gibi batıdakiler de ilçelerin en ücra okullarında görevlendirilmektedirler.



6- Sözleşmeli öğretmenlerin Eş, çocuk, doğum yardımları yoktur. Fakat tüm bu haklar kadrolulara tanınmaktadır.



7- Sözleşmeli öğretmenlerin maaşları her ilde farklılık göstermektedir. Bu konuda bir bütünlük sağlanamamıştır.



8- Bazı illerde maaşlar sözleşmede yer aldığı gibi her ayın 15 inde yatmamaktadır. Ayın 23 ünü ve 24 ünü bulmaktadır.



9- Sözleşmelilere özür durumundan yapılan il dışı yer değiştirmelerde YOLLUK dahi verilmemektedir. Oysa bu hak kadrolulara tanınmaktadır.



10- Sözleşmeli öğretmenlik hiçbir zemin hazırlanmadan, özlük hakları vb. hiçbir plan program yapılmadan, yönerge dahi hazırlanmadan hayata geçirilmiş ve sözleşmeli öğretmenler bu sebeple birçok sorunla ve de belirsizlikle karşı karşıya bırakılmıştır.



11- Sözleşmeli öğretmeler de kadroluların almış oldukları Temel ve Hazırlayıcı eğitim kurslarını almalarına rağmen, kadroluların stajyerliği kalkarken, asalete geçerken bu eğitim sözleşmelilere Mesleki Eğitim adı altında verilmektedir. Herhangi bir şekilde asalete geçme söz konusu değildir.



12- Kadrolularda kıdem ve kademe ilerleme varken, sözleşmelilerde göreve yeni başlayanla 25 senelik bir sözleşmeli öğretmen aynı maaşı alacaktır.



13- Milli Eğitim Müdürleri, Yardımcıları, Şube müdürleri, Okul müdürleri ve hatta Bakanlık çalışanları dahi Sözleşmeli öğretmenlerin özlük hakları ile ilgili bir bilgiye sahip değillerdir. Her ilde ve her kurumda farklı uygulamalar söz konusudur.



14- Sözleşmeli öğretmenler hakları olan konularda dahi idarecilerin bilgi eksikliğinden ötürü akla gelmedik onlarca sorunla ve problemle karşı karşıya kalmaktadır.



15- Milli eğitim müdürü ve okula gelen müfettişlerden "bakın siz sözleşmelisiniz" diye başlayan sözlerle devamlı tehdit edilmektedirler.



16- Sözleşmeli öğretmen geleceğini göremediğinden gönül rahatlığı ile aile kuramamakta, bankalardan kredi kullanamamakta ve hatta sözleşmeli öğretmenlere kız dahi verilmemektedir.



17- Sözleşmeli öğretmenler Kutsal ve Onurlu bir meslek olduğu halde göğsünü gere gere ?ÖĞRETMENİM? diyememektedir. Bakanlık tarafından üvey evlat muamelesi görmektedir. İkinci sınıf insan muamelesi ile karşı karşıya kalmaktadırlar.



18- Sözleşmeli öğretmenler görevli oldukları okullarda öğrencileri tarafından ? Öğretmenim siz sözleşmeli misiniz? Siz geçici misiniz?? gibi sorularla rencide olmakta ve bu sorulara cevap vermekte zorluk çekmektedirler.



19- Sözleşmeli öğretmenlerin sözleşmeleri her yıl ocak ayında yenilenmektedir. Yani Sigorta dâhil her sene çıkış-giriş işlemi yapılmaktadır. Uzun süreli sözleşme yapılmamaktadır.



20- Bazı illerde öğretmenlere dağıtılan banka promosyonları kadrolu öğretmenlere dağıtılıp sözleşmeli öğretmenler bu hakkın dışında bırakılmaktadırlar.



21- Sözleşmeli öğretmenlerin maaşları Maliye Bakanlığı tarafından karşılandığından, Bakanlık ödenek sıkıntıyla karşılaştığında, personel sayısında tasarrufa gitmeyeceğinin garantisi yoktur.



22- Sözleşme metnimizin 13. maddesinin C bendi; (Taraflar, bir ay önce ihbar etmek şartıyla, sebep göstermeksizin sözleşmeyi her zaman feshedebilir). Bu madde ile Bakanlığın bu konudaki ciddiyeti, niyeti ve sözleşmeli öğretmenliğe yaklaşımı gözler önüne serilmektedir. Fakat bu maddeye yapılan hukuki itiraz neticesinde Danıştay tarafından bu maddenin yürütmesi durdurulmuştur.



23- Sözleşmemizin 13. maddesinin D bendi; Personelin sözleşmesi, norm kadronun gerektiği öğretmen temin edildiğinde veya sözleşmeli personel ihtiyacının ortadan kalkması halinde sözleşmesi feshedilir. Bu Madde halen yasal olarak yürürlüğünü korumaktadır. Bu da iş garantisinin olmadığının resmi kanıtıdır.



24- Sözleşmemizin 13. maddesini Ğ bendi; Eğitim ve öğretimin devam ettiği dönemde aralıksız iki aylık süre zarfında sözleşme ücreti karşılığı ders yükünün doldurulamaması durumunda sözleşmesi feshedilir. Bu madde halen yürürlüğünü korumaktadır. Bu da iş garantisinin olmadığının resmi kanıtıdır.



25- Sözleşmemizin 17. maddesi; İş bu sözleşme ??/?/?.tarihinden ?/?./?.. tarihine kadar geçerlidir. Yani her yıl sonunda görevimiz resmi olarak sona ermektedir.



26- Sözleşmeli öğretmenler kadrolular gibi asker öğretmen olarak askerliklerini yapamamaktadırlar. Burada da bir ayrımcılık ve haksızlık söz konusudur.



27- MEB yurtdışı öğretmen görevlendirmelerinde şart olarak "Milli Eğitim Bakanlığında en az 5 yıl (kadrolu) çalışmış olma? yı öne sürmektedir. Yani sözleşmeli olarak MEB'de 20 yıl çalışmak dahi MEB' in yurtdışı öğretmen görevlendirmelerine başvuru hakkını bizlere kazandırmamaktadır.



Öncelikle Öğretmenlik ataması ile öğretmen hakları ve mevzuat bilgilerinin daha fazlasına “Öğretmen Hakları ve Hukuku 1” kitabımdan da ulaşabilirsiniz



Aslında sözleşmeli öğretmen adaylarının bu duyguları yaşaması gayet normal ve bu stresi yüksek puanı alanlarda yaşamaktadır ki önemli olan adayın kendisine kendi puanına göre iyi bir yol haritası çizmesidir. Adaylardaki en büyük korku “ya tercihlerime yerleşemezsem” duygusudur. Bir diğer olumsuz düşünce ise acaba 20 tane okul tercih ettikten sonra 21. Tercihi açmalı mıyım yoksa açmamalı mıyım tereddüdüdür.



Tercihlerdeki plansızlık ve tüm boyutlarıyla değerlendirme işleminin yetersiz kalması çoğu zaman öğretmen adayının hayatını olumsuz etkileyebiliyor. O yüzden öncelikle şunu belirtmek isterim ki her insanın fıtratı farklıdır ve dolayısıyla öğretmen adayı tercih döneminde kendi yapısına uygun şekilde il ve ilçelerdeki okulları iyi analiz edip ona göre tercihlerinin arasına eklemesi gerekir. Bir insan doğu Anadolu iklim şartlarına kolaylıkla uyum sağlayabilirken bir başkası ise güney doğuya daha çabuk alışabilir. Yani öğretmen adayının kendi yaşadığı coğrafik konumdaki yaşantısı öğretmen olarak göreve başladığı coğrafyaya alışmasını belirler. Misal egede yaşamış biri güneydoğuya biraz daha çabuk alışabilirken Karadeniz veya İç Anadolu’da yaşayan bir öğretmen adayı egeli bir öğretmen adayına göre Doğu Anadolu bölgesinin iklim ve coğrafi şartlarına daha kolay alışabiliyor.(bu sadece bir örnek ve kişiden kişiye değişir önemli olan kendi yapısı ve yaşantısına göre tercih yapmaktır)



Ayrıca öğretmen adaylarının tercihlerine göre yerleşmesinin nasip olduğunun hep akıllarının bir köşesinde olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü öğretmen adayı atanacakların arasında ilk sıralarda olsa bile daha yüksek puanlı kişilerin onun tercihlerini yazmayacağının bir garantisi yok. Yani ilk tercihlerime kesin giderim dersiniz ama bir bakarsınız ki son tercihlere koyduğunuz okullara bile atanabilirsiniz. Kısacası öğretmen adayının “sonlara bırakarak hiçbiri gelmezse en azından bu okula da gidebilirim” mantığı ile son tercihlerini de dikkatlice yapması gerekir. O yüzden son tercihlere koyulan okul ve coğrafyasını yazarken kendi kendi benliğindeki gerçekliğini tüm boyutları ile iyice değerlendirilmeli.



TERCİHLER Nelere Göre Şekillendirilebilir?



Ne yazık ki bazı öğretmen adayları zaten tercihlerime gidemem, atanamam deyip öylesine tercih yapıyorlar ama bir de bakıyorlar ki o öylesine yazdığı okullardan birine ataması yapılmış. Ve maalesef sonuca baktıklarında ise pişman olabiliyorlar. Bu sefer de atandığı yere gitmemek için bir çıkış yolu arıyorlar. Âmâ iş işten geçmiş oluyor çünkü atama çıktıktan sonra iptal hakkı bulunmuyor. Ayrıca öyle bir hüküm var ki yönetmelik ve kanunda öğretmen adayının hayatını etkilemektedir. Atanan öğretmenler atandıktan sonra 1 yıl süre içinde yeniden sözleşmeli öğretmenliğe atanamaz. Yani ataması çıkan aday sözleşmeli öğretmen olarak göreve başlamaz ise 1 yıl boyunca tekrar sözleşmeli öğretmenli dahil hiçbir sözleşmeli statüde devlete ataması yapılmaz. O yüzden öğretmen adayının bu hususu düşünerek tercihlerini yapması gerekir.Çünkü 657 sayılı Kanun'un 63'üncü maddesinin 1'inci fıkrasında yer alan "Bir göreve ilk defa veya yeniden atananlardan belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın 62'nci maddedeki süre içinde işe başlamayanların atanmaları iptal edilir ve bunlar 1 yıl süreyle devlet memuru olarak istihdam edilemezler..." hükmü uygulanır. Ayrıca MEB “Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın süresi içerisinde göreve başlayamayanlar ile belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebeplerle göreve başlamama hâli iki ayı aştığı takdirde bu kişilerin atamaları iptal edilecektir.” İle “Ataması iptal edilenler, bir yıl süreyle sözleşmeli öğretmenlik pozisyonlarına atanmak üzere başvuruda bulunamayacaktır.” Şeklinde hüküm ile bu uyarıyı adaylara dile getirmektedir. Tabi buradaki bir yıl süre ile yeniden atanamama hususu sözleşmeli statüdeki (657’e tabi 4/b statüsündeki memur) memurluk için geçerli olup kadrolu memurluk için geçerli değil. Yani eğer siz atanır ve göreve başlamaz iseniz yada gittiğiniz yerde istifa ederseniz bir sene boyunca hiçbir sözleşmeli öğretmenlik dahil sözleşmeli memurluğa atanamaz ve tercihte bile bulunamazsınız. Bu yüzden öyle gelişi güzel tercihlerde bulunmayın. Bir an evvel atanayım duygusu ile insanoğlu her yeri yazabileceğini düşünür ve 21. tercihi de işaretler ama sonuçların açıklandığı gün gidemeyeceği bir yer geldiğinde pişman olabilir.



Bu yüzden pişmanlık duygusunu yaşamamak için tercihlerinizi çok iyi oluşturun. Ha Hakkâri ve Urfa’da öğretmenlik yapmış biri olarak gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki hiçbir atamanın pişmanlık duygusunu getirmemesi gerekir ama maalesef her atama döneminde ataması yapıldıktan sonra pişman olan öğretmenlerden çok mesaj alıyorum.



KENDİ YAPINIZA UYGUN ÜÇ TERCİH BÖLÜMÜ OLUŞTURUN



Gelelim tercih yaparken dikkat edilmesi gereken hususlara. Öncelikle tercih listenizi kendi yapınıza uygun şekilde üç bölüme ayırın.Bunlardan ilki “öncelikle” atanmak istediğiniz il veya iller, ikinci bölüm ise bildiğiniz ,gittiğinizde size kendi atanmak istediğiniz yeri aratmayacağını düşündüğünüz iller üçüncü bölümde de doğudan gidebileceğinizi düşündüğünüz iller. Tabi bunları nasıl oluşturacaksınız isterseniz buna bir bakalım.



1. Tercih bölümü söylemeye bile gerek yok yaşadığınız veya yaşamak istediğiniz illerin olduğu tercihler



2. Tercih bölümdeki iller, ailenize veya yaşadığınız yere yani istediğiniz ile yakın ,gelip gitmesi kolay olan iller.



3. Tercih bölüm ise doğudan bildiğiniz veya araştırdığınızda “ben burada yapabilirim ,ilgimi çekti” diyebileceğiniz illeri kapsayacak tercih bölümü olsun



Her tercih bölümü için kendi arasında bir sıralama yapın. Çok istediğinizden başlayıp isteme oranınızın düştüğü okullara(il/ilçelere) göre sıralama yapın. Bu bölümlerdeki il ve ya ilçeleri belirlerken de şu şekilde araştırma yapabilirsiniz. Öncelikle unutmayın ki okulların hepsi bölge ve alanlarına göre değerlendirilmektedir. Yani o okulun kaçıncı bölge ve kaçıncı alana sahip olduğu aslında o okulun şartları hakkında bir çıkarım yapmanızı sağlayabilir. Çünkü bölge veya alanlar gelişi güzel belirlenmemiştir. Coğrafi durum, ekonomik ve sosyal yönden gelişmişlik düzeyi, ulaşım şartları ile hizmet gereksinimlerinin karşılanması esasına göre değerlendirilip artıları ve eksilerine göre okulların bölge ve alan değerleri verilmiştir. Yani bu koşullar bakımından düşünüldüğünde 1. Bölge 2. Bölgeden, 2. Bölgede 3. Bölgeden daha iyi şartlara sahip diyebiliriz. Zaten aynı alana sahip zorunlu hizmet okullarında 2. Bölgedeki okulda zorunlu hizmetin bitme süresi 1. bölgedekinden daha kısa sürer. Bunun sebebi ise şartların 2. bölgede daha zor olmasıdır. Ayrıca okulların bölge ve alanlarının belirlenme esaslarından en önemlisi o okulun öğretmenler tarafından tercih edilme sıklığına göre derecelendirilmesidir. Böylece çok tercih edilen okulun hizmet alanı da doğal olarak “daha düşük sayıya” sahip olmaktadır.



Ayrıca belirlediğiniz okullar hakkındaki bilgileri birinci elden yani okulların kendi sitelerinden bulabilirsiniz bunun içinde;



Daha net bilgi alabilmek içinde okulları arayabilirsiniz ki birçok müdür size yardımcı olacaktır. Çünkü birçok okul müdürü kalıcı öğretmeni dört gözle bekler.



*Okulun bulunduğu coğrafya da önemli;



*Acaba okul nasıl bir araziye kurulu bir yerde ?



*En yakın yerleşim yerine kaç km uzakta ?



*Sosyal ve kültürel ihtiyaçlar bakımından ne kadar karşılanabilir bir yerleşim yerinde?



Okul ile ilgili bilgileri o il veya ilçenin belediye ile kaymakamlık sitelerinden ulaşabilirsiniz



Bu bilgileri de ancak o il veya ilçenin belediye/kaymakamlık sitelerinde bulabilrsiniz.Şehirlerin belediye veya kaymakamlık sitelerine girip;



*Yerleşim yerinin nüfusunun kaç olduğu,



*İklim şartlarının ne olduğu,



*Ulaşım imkanının nasıl karşılandığını,



*Çevre illere komşuluk derecesi nedir(ulaşım bakımından yol üzeri mi yada sapa bir yer mi?,,)



*Şehrin sağlık ve sosyal imkanlarının ne durumda olduğu gibi bir çok etkeni okuyup öğrenebilirsiniz.



Bu ulaştığınız bilgileri özetleyerek bir köşeye kaydediniz ki en son tercihleri yaparken sıralama yapmanızda yararınıza olacaktır.



Google Maps den de okulun bulunduğu coğrafyası ve il ve ilçelere mesafenin uzaklık derecesine ulaşabilirsiniz



Tabi Google Maps den de coğrafya ve mesafenin uzaklık derecesine ulaşabilirsiniz bu önemli hususu da unutmayın.



Seçebileceğiniz okulun merkezde veya köyde olması da sizin için araştırma niteliğini değiştirebilir çünkü merkezde bir okul ise sadece şehrin coğrafya veya şartlarına bakarsınız ama köy olduğunda ayrıyeten;



* Bulunduğu ilçeye ne kadar uzakta olduğunu ,



* Köye ulaşımının rahat olup olmadığını ,



* Okulda öğretmenlerin nasıl gidip geldiğini sorgulamak zorundasınız.



Özellikle sınıf öğretmenlerinin köylerde tek başına öğretmen olabildiğini düşündüğümüzde bu gibi faktörler daha da ön plana çıkıyor ve öğretmen adayının bu ulaştığı bilgilere göre kendisi için eksilere ne oranda bir reaksiyon gösterebileceğini iyi analiz etmesi gerekir.



Köy okuluna bakarken sadece kendi ilçesine olan uzaklığına değil, yakınındaki başka ilçelere olan uzaklıklarına da bakın



Köy okullarını araştırırken bağlı olduğu ilçeyi araştırmanında ötesinde yakınında bulunan ilçe veya il merkezlerine uzaklığını ve ulaşımını da sorgulayın. Belki de yakınındaki diğer il veya ilçe sizin için avantajı daha fazla olan bir ilçe olabilir.



Misal Batmanın Beşiri ilçesine bağlı Yenipınar okulu her ne kadar Beşiri ilçesine bağlı bir köy okulu olsa da aslında Batmana yakın bir köy olduğundan o okulun öğretmenleri batman merkezde kalabiliyor ve merkezden geliş gidiş yapma imkanına sahipler.O yüzden tercihlerde bunun gibi gizli faktörlere de ulaşmaya çalışın.



Okulların, yatılı okul olup olmadığı,taşımalı eğitim kapsamında olup olmadığı, tek öğretmenli bir okul olup olmadığı gibi faktörlerine de bakmanızda fayda var. Zira birleştirilmiş sınıf olup olmadığını da büyük bir etken olduğunu unutmamak gerek.Çünkü böyle okullar birbirinden farklı ve sorumlulukları çok farklı okullardır, herkesin tahammül derecesi veya dayanıklılık dereceleri farklıdır.



Hizmet bölge ve alanlarını iyi bilmek gerekir



Hizmet bölgeleri 3’e ayrılmış olup her bölgede 6 tane alana sahiptir. Yani her il belirli kriterlere göre 3 bölgeye ayrılmış durumda ildeki okullar ise altı hizmet alanından herhangi birisine mensup olmaktadır. Yazımda da söylediğim gibi bu alanlar belirli şartlara göre sayısal değerleri bulunur.



Zorunlu hizmet sadece doğu da yapılmaz; Birçok kişi tarafından yanlış bilinir zorunlu hizmetin sadece doğuda yapılacağı konusu da. Çünkü mevcut mevzuata göre batıda da, Karadeniz’de de zorunlu hizmetinizi yapabilrsiniz. Peki ama nasıl oluyor diyebilirsiniz.Bunun için baktığınız okulun hizmet alanı bakımından en az 4. Alanda olması gerekir yani o okul 4. Alan-5. Alan-6. Alan okullar ise Türkiye’nin neresinde olursa olsun o okuldaki göreviniz zorunlu hizmetden sayılır.



ATAMALAR NASIL YAPILACAK?



Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.



Adayların puanlarının eşitliği hâlinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınacak, eşitliğin devamı hâlinde atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecektir.



ATAMA İÇİN İSTENEN BELGELER



1) Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet)



2) Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir)



3) Elektronik Başvuru Formunun onaylı örneği



4) Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi



5) Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu



SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN BAŞVURU ŞARTLARI



1.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,



1.2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),



1.3. Mezun olunan yükseköğretim programı, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,



1.4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,



1.5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,



1.6. 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,



1.7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,



1.8. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak.









27 SORUDA SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK NEDİR? İŞTE CEVABI...



1. Sözleşmeli Öğretmenlik Alımları Nasıl Yapılır?



Sözleşmeli öğretmenlik için de aynen kadrolu öğretmenlik gibi bir atanma süreci yaşanır. Yine aynı şekilde KPSS puan üstünlüğüne göre, MEB’in belirlediği kontenjanlara atamalar yapılır. Ancak TBMM Milli Eğitim Komisyonunda geçen ilgili maddeye göre, KPSS puanının yanı sıra sözleşmeli öğretmen atamalarında sözlü mülakatta yapılacak. Sözlü mülakatla ilgili bilgi için lütfen 18. soruya bakınız.



2. Sözleşmeli Öğretmenlikte Maaşlar Ne Kadar?



Sözleşmeli öğretmenlerle kadrolu öğretmenlerin maaşları aynı olmaktadır. 2017 yılı için sözleşmeli öğretmen maaşları ortalama olarak 2800 civarıdır.



3. Sözleşmeli Öğretmenler Yazın Maaş Alır mı?



Sözleşmeli öğretmenler kadrolu öğretmenler gibi yaz aylarında da maaş alabilirler.



4. Sözleşmeli Öğretmenler Ek Ders Alabilir mi?



Sözleşmeli öğretmenler de kadrolu öğretmenler gibi haftalık maaş karşılığı 15 saat çalışırlar. Bunun üzerindeki çalışmalarda ek ders alınabilir.



5. Sözleşmeli Öğretmenlikte Tayin Hakkı Var mıdır?



Sözleşmeli öğretmenlikte özlük hakların diplerde bulunduğunu söylemiştir. Bunların başında hiçbir şekilde tayin hakkınızın olmamasıdır.



6. Sözleşmeli Öğretmenler Eş Durumu, Sağlık Gibi Özür Grubu Atamalarından Yararlanabilir mi?



Sözleşmeli öğretmenlerin sözleşmesi devam ettiği sürece hiçbir şekilde eş durumu ve sağlık özrü gibi durumlarla tayin olması mümkün değildir.



7. Sözleşmeli Öğretmenin Memur/İşçi Eşlerinin Tayin Durumu Nedir?



Sözleşmeli öğretmenin eşi eğer memursa, öğretmenin eşi öğretmenin bulunduğu ile eş durumu tayini isteyebilecek. Eğer eş özel sektörde ise eş durumun gerçekleşmesi mümkün görünmüyor.



8. Sözleşmeli Öğretmenin Sözleşme Süresi Ne Kadar Olacak?



Sözleşmeli öğretmenler atandıkları okulda en az 4 yıl sözleşmeli çalışmak durumunda. Eğer 4 yıl boyunca çalışmaya devam edilir ve olumlu bir performans puanı alınırsa sözleşmeli öğretmenler kadroya geçebileceklerdir. Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan maddeye göre sözleşmeli öğretmenlikte 4 yılını dolduranlar istedikleri takdirde bulundukları okulda kadroya geçebilecekler. Ancak önceki senelerde sözleşmeli öğretmenlerde uygulanan bir durumu da hatırlatmakta fayda var: Sözleşmeli öğretmenler çalıştıkları İl/İlçe MEM’lerde her sene başı sözleşmelerini uzattırmaları gerekmektedir.



9. Sözleşmeli Öğretmenler Ne Zaman Tayin İsteyebilecek?



Sözleşmeli öğretmenler 4 yıl sözleşmeye bağlı çalıştıktan sonra kadroya alınabilecekler. Kadroya alındıktan 1 yıl sonra eş durumu, 2 yıl sonra ise il içi ve il dışı tayinleri yapılabilecektir.



10. Sözleşmeli Öğretmenlik İçin KPSS ve Formasyon Şart mıdır?



Evet. Sözleşmeli öğretmenler de kadrolu öğretmenlerin atanma şartlarına tabidirler. Bu nedenle formasyon ve KPSS puanı şarttır. Sözleşmeli öğretmenlik için alım yapılacak kontenjanların belirlenmesinden sonra kontenjanın 3 katı kadar aday sözlü mülakata alınacak. Sözlü mülakat sonrasında oluşacak puan sıralamasına göre sözleşmeli öğretmenlik ataması yapılacak.



11. Sözleşmeli Öğretmenlikte İş Güvencesi Var mıdır?



Özlük haklarının sözleşmeli öğretmenlikte maalesef dip yaptığını söylemiştik. Bu özlük haklarının en başında ise iş güvencesi gelmektedir. Sözleşmeli öğretmen olarak atandığınızda kesinlikle iş güvencesine sahip olmayacaksınız. Her an bir soruşturma ya da bir sıkıntıda işinize son verilebilecek.



12. Sözleşmeli Öğretmenler Sadece Doğu ve Güneydoğu’ya mı Atanacak?



Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın konuşmalarında sözleşmeli öğretmenlerin bu bölgelere atanacağı sonucu çıkmaktadır. Ancak önceki yıllarda da olduğu gibi sözleşmeli öğretmenlerin büyük bir ağırlığının bu bölgelere atanmaları beklenmekle birlikte başka bölge ve illere de atamaların yapılacağı öngörülmektedir. Sonradan Milli Eğitim Komisyonunda geçen maddeye göre kalkınmada öncelikli illere sözleşmeli öğretmenlik ataması yapılacak.



13. Bundan Sonra Sadece Sözleşmeli Öğretmen Ataması mı Yapılacak?



Hayır. Muhtemelen bakanlık öğretmen açığına göre bir atama kontenjanı belirleyecek. Faraza: Bakanlık 25 bin atama kontenjanı belirledi ve bunların 10 bininin kadrolu atama olacağı belirtildi. İlk önce kadrolu öğretmenlik alımları yapılır ve isteyenler başvurularını tamamlar. Kadrolu öğretmenlik alımlarından sonra geriye kalan 15 bin sözleşmeli öğretmen kontenjanı başvuruları başlar. Tekrar başvurular alınır ve KPSS puan üstünlüğüne göre atamalar yapılır. (Bu soruya biz önceki sözleşmeli öğretmenlik sitemini baz alıp cevaplamıştık. Ancak gündeme gelen haberlere Milli Eğitim Bakanı bundan sonra tüm atamaların sözleşmeli olarak yapılacağını söylemiş.)



14. Sözleşmeli Öğretmenlikte Çalışılan Süre Zorunlu Çalışma Süresi (Doğu) Görevinden Sayılır mı?



Bu konuda bakanlık henüz bir açıklama yapmadı fakat, kadronuzun olmaması çalışılan sürelerin doğu görevine sayılmasını zorlaştırmaktadır. Muhtemelen doğu görevinden sayılmayacaktır.



15. Sözleşmeli Atandım, Sonraki Kadrolu Öğretmen Alımlarına Başvurabilir miyim?



(Önceki sözleşmeli öğretmenlikte bu durum böyleydi. Şimdiki sözleşmeli öğretmenlikte bu durumla ilgili henüz bir açıklama yok. Bu nedenle bu maddeyle ilgili yorumumuza dikkate almayın lütfen.) Sözleşmeli atansanız dahi sonraki kadrolu atamalarına aynı KPSS puanıyla ya da sonraki KPSS puanlarıyla başvurabilir ve atanacağınız okulda kadroya geçebilirsiniz.



16. Sözleşmeli Öğretmenlik Atamaları her ile yapılacak mı?



Hayır. Sözleşmeli öğretmenlik atamaları sadece kalkınmada öncelikli illere yapılacaktır.



17. Sözleşmeli Öğretmenlikte hizmet süresi, derece ve kıdem ilerlemesi sayılacak mı?



Evet. KHK’da yer alan maddeye göre sözleşmeli öğretmenler görev yaptıkları sürelerin hizmet puanını, derecesini alabilecekler.



18. Sözleşmeli Öğretmenlik atamalarında mülakat süreci nasıl işleyecek?



Sözlü sınav için ilgili branşta alım yapılacak kontenjanın 3 katı kadar aday mülakata çağrılır. Daha önce bakanlık tarafından oluşturulan sözlü sınav merkezine adaylar tercihleri sonucunda sözlü sınava alınacaklar.



Sözlü sınav 100 puan üzerinden değerlendirilecek ve sözlü mülakatta 60 puan üstü alan adaylar başarılı sayılıp tercih yapabilecekler. Sözlü sınav puanının sıralamasına göre yerleştirmeler yapılabilecek.



19. Sözlü mülakat sonrasında tercih yapacak mıyız? Atama yerleştirmeleri sözlü puana göre mi yapılacak?



Evet, sözlü mülakat sonrasında adayların aldıkları puanlar tercih için kullanabilecekleri puanlar olacak. Bu durumda KPSS puanının bir işlevi kalmayacak.



Sözlü sınavda başarılı olmuş adaylar 20 İl/İlçe tercihinde bulunacaklar. 21. tercih ise bu tercihler dışında bir yere atanıp atanamayacağınızı belirleyen bir kura tercihi olacaktır.







20. Atamam gerçekleştikten sonra göreve nasıl başlayacağım?



Sözleşmeli öğretmenlik atamanız gerçekleşirse 15 gün içerisinde; atandığınız İl/İlçe MEM’e gidip sözleşme yapacaksınız. Bu sözleşmede Milli Eğitim Müdürlüğü sizi ihtiyaç bulunan bir okula yönlendirecek.



21. Sözleşmeli öğretmenlik atamasından sonra bir alım daha yapılacak mı?



Sözleşmeli öğretmenlik alımlarından sonra 6 ay içerisinde görevine başlamayan ya da istifa eden öğretmenlerin yerine yine sözlü mülakat puan sıralamasına göre yerleştirmeler yapılacaktır. Ancak bu süre 6 ay ile sınırlıdır.



22. Sözleşmeli öğretmen olarak atandım, hangi durumlarda görevime son verilebilir?



Sözleşmeli öğretmenlerin her yıl sözleşme yenilemesi yapması şarttır. Bu sözleşmeler yenilenirken sözleşmeli öğretmenin aşağıdaki durumlardan dolayı görevine son verilebilir:



Her yıl sonunda yapılacak olan öğretmen performans değerlendirmesine göre başarısız olanlar,



Sonradan öğretmenlik şartlarını taşımadığı anlaşılan, Sözleşmeli öğretmenin 65 yaşını doldurması halinde görevlerine son verilir.



23. Sözleşmeli öğretmen olarak atandım, istifa edebilir miyim?



Evet, sözleşmeli öğretmenler bir ay önceden yazılı olarak başvurmaları halinde sözleşmelerini feshedebilecekler.



24. Sözleşmeli öğretmen olarak atandım, doğum-askerlik izni kullanabilir miyim?



Bu izinleri kullanmak istediğinizde sözleşmenizi bu nedenlerden dolayı feshetmeniz gerekmektedir. Daha sonra görevinize dönebilmeniz için;



Sözleşme feshinden dolayı tazminat almamanız,



Doğumdan sonra en geç 1 yıl içerisinde,



Askerlik görevinden sonra en geç 30 gün içerisinde sözleşmeli öğretmenliğe tekrar başvurmanız gerekiyor.



Bu durumda olup tekrar sözleşmeli öğretmenliğe başvuranlar 30 gün içerisinde sözleşmeli öğretmenlik görevine başlatılır.



25. Sözlü mülakat soruları hangi konulardan çıkacak?



Sözlü sınav konuları ve ağırlıkları şunlardır:



a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü: %25,



b) İletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti: %25,



c) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı: %25,



ç) Topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri: %25.



26. Sözleşmeli öğretmenlik başvurularında puan sınırı var mı?



Evet, sözleşmeli öğretmenlik başvurusu yapmak isteyen adayların (KPSSP10 ve KPSSP121) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olması şarttır.



27. Sözleşmeli Öğretmenlikten istifa ettim, bir sonraki sözleşmeli öğretmen alımına başvurabilir miyim?



MEB’in yaptığı açıklamaya göre, başka devlet kadrolarında sözleşmeli bir pozisyonda çalışırken istifa edilip sözleşmeli öğretmenliğe başvuru yapılabilecek. Ancak sözleşmeli öğretmen pozisyonundayken çalışıp sözleşmeli öğretmenliğe başvuru için 1 (bir) yıl beklenmesi gerekmektedir.



MEBBİS GİRİŞ EKRANI MEBBİS'E GİRİŞ NASIL YAPILIR?



Öncelikli adım MEBBİS'E mebbis.meb.gov.tr üzerinden giriş yapmaktır. Eğer şifreniz yoksa önce talep formu doldurmanız gerekir. Şifre ve kullanıcı adınız varsa MEBBİS modüllerine kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Ancak Mebbis şifre ve kullanıcı adınız yoksa aşağıdaki işlemleri yapmanız gerekir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın çevrimiçi olarak internet üzerinden sunduğu hizmetlerin araştırma, geliştirme ve hizmete sunulması işlemleri MEBBİS'te MEBBİS Modüller üzerinden gerçekleştirilir



MEBBİS MODÜLLERİ



Devlet Kurumları Modülü: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm kurumların açma, kapama, dönüştürme ve kurumlara ait tüm bilgi düzeltme, kuruma alttür ekleme işlemleri yapılmaktadır. Kurumların hareketlerini izlemek bu modül tarafından yapılmaktadır. Yani bir kurum açıldıktan sonra o kurumun hangi işlemlerden geçtiği ne zaman eğitime ara verildiği, ne zaman kapandığı, ne zaman adının, türünün, bağlı olduğu genel müdürlüğünün, yerleşim yerinin değiştiği gibi bilgilere bu modül tarafından kolaylıkla erişilebilmektedir.



Hukuk Takip Sistemi Modülü: MEBBİS modülü altında bakanlığımıza açılmış hukuki davaların önemli bilgilerinin kaydedildiği ve takibinin yapıldığı program. Hukuksal olarak belirtilen kriterlerde istatistiksel bilgi ve rapor almayı sağlayan DYS senkronizasyonu olan bir programdır.



Denetim Planlama Modülü: İl Maarif Müfettişleri Başkanlıklarınca yürütülecek olan denetleme sürecine ait planlama, süreç, raporlama ve istatistik aşamalarının gerek il gerekse Bakanlığımız Rehberlik ve Denetim Başkanlığınca sürdürülebildiği, anlık olarak izlenebildiği bir modüldür.



Kitap Seçim Modülü: Ücretsiz ders Kitaplarının kurumlar tarafında seçilmesi, il ve ilce tarafından kontrol edilip bakanlık tarafında ihalesı yapıldıktan sonra yayınevi ve yüklenici işlemleri ile dağıtım noktalarına gönderilmesi ve elektronik muayene kabullerinin sistem tarafından yapılması işlemlerini içeren modüldür.



Sosyal Tesisler Modülü: MEB bünyesindeki sosyal tesislerin (eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, kreş, anaokulu, sportesisi, yemekhane ve benzeri sosyal tesisler) mizan bilgilerinin aylık takibini sağlayarak KBS sistemine aktarılmasına yardımcı olmaktadır.



Kurum Standartları Modülü: Temel Eğitim Kurumlarının Standartlarının tespit edilmesi ve iyileştirilmesi için kullanılan modüldür.



MEİS Modülü: Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın her yıl illerden istediği istatistikî bilgilerin internet üzerinden elde edilmesini sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Öğretmenevleri Faaliyet Modülü; Öğretmenevleri, Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulları, Öğretmen Lokalleri ile Sosyal Tesislerin gelir-gider tablosu veri girişi, kurum istatistik ve istatistik onay işlemlerinin yapıldığı sistemdir.



NASIL ÖĞRETMEN OLUNUR?



Öğretmen olabilmek için öncelikle adayların ilkokul, ortaokul, lise eğitimlerini tamamlamalı ve üniversiteleri Eğitim Fakülteleri ya da Fen Edebiyat Fakültelerini kazanmaları gerekmektedir. Eğitim Fakültelerini kazanan öğretmen adayları diplomalarını aldıklarında önlerinde öğretmen olmak için engelleri kalmamakta olup Fen Edebiyat Fakültelerini bitirenler formasyon derslerini alması gerekmektedir.



Yine üniversitelerin diğer fakültelerini bitiren adaylarda öğretmen olabilmektedir ancak bu adayların öğretmen olabilmeleri için yine formasyon derslerini alması gerekmektedir. Tüm eğitimler bittikten sonra adaylar Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS, Eğitim Bilimleri ile Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ÖABT'ye girmektedir. Daha sonra MEB'in açtığı kadrolara başvuru yapan adaylar mülakatlara tabii tutulmakta ve tüm bu adımlardan başarılı olanlar MEB bünyesinde öğretmen olmaktadır.



MEB KAMU ÖĞRETMEN MAAŞLARI



Milli Eğitim Bakanlığında atanan sözleşmeli ya da kadrolu olarak istihdam eden öğretmenler 2018 yılına girilmesi ile son zamlardan sonra 3 bin 900 lira civarı maaş almaktadır. Okullarda vekil öğretmen statüsü ile istihdam eden sözleşmeli öğretmenler ise bin 600 lira asgari ücret maaşı almaktadır.



DERSHANE ÖĞRETMEN MAAŞLARI



Ülkemizde dershanelerde öğretmenlere çok düşük maaşlar verilmektedir. Her ne kadar dershanelerde asgari ücretten aşağı çalıştırmak yasak olsa da pek çok öğretmen adayı deneme sürecinden dolayı dershanelerde bin lira - 2 bin lira civarında maaş almaktadır.



KOLEJ ÖĞRETMEN MAAŞLARI



Kolejlere genel olarak tecrübeli öğretmenler alınmakta olup yine yeni başlayan adayların da bir bölümü alınıyor. Bazı kolejlerde yine deneme süresinden dolayı öğretmenlere düşük maaşın verildiği biliniyor olsa da ortalama olarak bin 600 - 3 bin lira civarı kolejlerde öğretmenlere maaş verilmektedir.