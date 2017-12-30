2018 yatırımlarda rekor yılı olacak

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018'de yatırım harcamalarının artarak devam etmesini beklediklerini söyledi.

Küresel ekonomide canlanma görüldüğüne dikkati çeken Elvan, "İhracatımızdaki artış devam ediyor. O nedenle 2018 yılında yatırımlarda canlanma olacağını düşünüyoruz. Özellikle kapasite kullanım oranlarının yüzde 80'lere çıkması yeni yatırımların gerekliliğini ortaya koyuyor. Bu açıdan da yatırımlar çok daha iyi noktaya gelecek. Gelecek yıl kamu olarak 141 milyar liralık bir yatırım söz konusu. Özel kesimin ise 1 trilyon liraya yakın bir yatırım yapacağını tahmin ediyoruz ki 2018 yılında ilk kez kamu ve özel yatırımları 1 trilyon lirayı geçecek." diye konuştu.

Özel kesimin son 15 yılda çok güçlendiğini kaydeden Elvan, özel sektör yatırımlarının 2002 yılına göre 4 kat arttığının altını çizdi.

Elvan, toplam yatırımlar içinde özel sektörün payının yüzde 86, kamu yatırımlarının ise yüzde 14 olduğunu belirterek, "Biz (kamu) özellikle özel kesimin yatırımlarının hızlandırılmasının önünü açacak alanlara yoğunlaşıyoruz. Bunlar; ulaşım, sağlık, baraj, gölet, sulama yatırımları olabilir. Biz özel sektörün tarıma, sanayiye daha fazla yoğunlaşmasını arzu ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

11. Kalkınma Planı, Haziran 2018'e kadar tamamlanacak

Bakanlığın çalışmaları hakkında da bilgi veren Elvan, bu yılın başından itibaren 11. Kalkınma Planı çalışmalarına başladıklarını hatırlattı.

Planın 2019-2023 dönemini kapsayacağını ifade eden Elvan, özel ihtisas komisyonları ve çalışma gruplarının yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

İhtisas komisyonlarında akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel kesim kuruluşlarından 3 bin 500 civarında katılımcının plana katkı sağladığını anlatan Elvan, 11. Kalkınma Planı ile bir taraftan uzun vadeli bir perspektif ortaya koyarken diğer taraftan 2023 yılına kadar hangi alanı önceliklendireceklerini belirleyeceklerini bildirdi.

Bakanlık olarak bölgesel düzeydeki kurum-kuruluşların katılımıyla toplantılar yaparak ilgili bölgenin önceliklerini tespit edeceklerini anlatan Elvan, böylece plana katkı sağlayacak kişilerin sayısını daha da artıracaklarını kaydetti.

Planla ilgili çalışmaları 2018 yılının haziran ayına kadar tamamlamayı öngördüklerini bildiren Elvan, "Çalışmalarımız tamamlandıktan sonra Kalkınma Planımızı TBMM'ye sunacağız." dedi.

"Tasarım ve dijital dönüşüm merkezleri kurulacak"

Elvan, gelecek yıl ithalatın yoğun olduğu ürünlerin Türkiye'de üretilmesini sağlayacak birtakım çalışmalar da yürüteceklerini dile getirerek, ayrıca sanayinin dijitalleşmesi konusunda faaliyetlerde bulunacaklarını belirtti.

Bundan sonra dijital ekonomiden sık sık söz edileceğinin altını çizen Elvan, "Sanayimizin gelişen teknolojiyle dijitalleşmesini sağlayıcı birtakım tedbirleri Orta Vadeli Program'da (OVP) ortaya koyduk. Bunları teker teker hayata geçireceğiz." dedi.

Söz konusu çalışmalardan birisinin organize sanayi bölgelerinde tasarım ve dijital dönüşüm merkezleri kurulması olduğunu anlatan Elvan, şöyle devam etti:

"Bu merkez ne yapacak? İlgili organize sanayi bölgesinde bulunan sanayicilerimizin dijital dönüşümünü sağlayıcı eğitim ve danışmanlık programları uygulayacak. Her bir işletmenin dijitalleşmesini sağlayıcı bir çalışma yürüteceğiz. Bunun ne gibi bir katkısı olacak? Rekabet gücümüz daha da artacak. Maliyetlerimizi aşağı çekecek ve daha nitelikli bir insan altyapısına sahip olacağız. Yenilikçi bir yaklaşım ortaya koyarak, yeni ürünlerin üretilmesi, küresel dünyanın istekleri doğrultusunda bir üretim ortamının oluşmasını sağlayacağız."