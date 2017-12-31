2018 yılbaşı kutlama mesajları Yeni yıl en güzel Whatsapp mesajları

2018'ye sayılı saatler kala 2018 yılbaşı kutlama mesajlarını, en güzel, en yeni Whatsapp mesajlarını sizler için derledik. 2018 yılbaşı kutlamaları için en yeni, en güzel Whatsapp yeni yıl mesajlarını sizler için haberimizde topladık. 2018'ye girmemize sayılı saatler kala yılbaşını birlikte geçiremeyeceğiniz akrabalarınızı, dost ve arkadaşlarınızı unutmadığınızı göstermeniz için en yeni SMS mesajlarını, en güzel Whatsapp mesajlarını star.com.tr ailesi olarak sizlere sunuyoruz. 2018'ye sevdiklerinizle huzur ve mutluluk içinde girmenizi ve yeni yılın sizlere bolluk ve bereket getirmesini temenni ederiz. İşte 2018 yılbaşı kutlamaları için en yeni mesajlar...

2018 yılbaşı kutlamaları için en yeni, en güzel Whatsapp yeni yıl mesajlarını sizler için haberimizde topladık. 2018'ye girmemize sayılı saatler kala yılbaşını birlikte geçiremeyeceğiniz akrabalarınızı, dost ve arkadaşlarınızı unutmadığınızı göstermeniz için en yeni SMS mesajlarını, en güzel Whatsapp mesajlarını star.com.tr ailesi olarak sizlere sunuyoruz. 2018'ye sevdiklerinizle huzur ve mutluluk içinde girmenizi ve yeni yılın sizlere bolluk ve bereket getirmesini temenni ederiz. İşte 2018 yılbaşı kutlamaları için en yeni mesajlar...

2018 yılı öyle bir yıl olsun ki, 2016 yılının tüm olumsuzluklarını bize unutturabilsin. İsteklerimizin gerçekleşeceği bir yıl dileğiyle...

Çok kazançlı, keyifli, sevgi dolu, başarılı bir yıl olması dileğiyle.

Yeni yılda umutların gerçek, gerçeklerin mutlulukların sonsuz olsun! İyi Yıllar...

Getirdiği mutluluğun tüm kötülükleri unutturacağı, başarıların tüm başarısızlıkları yok edeceği güzelliklerin hayatını dolduracağı bir yıl dileğiyle.

Yeni yılda tüm dargınlıkların bitmesi ve barış içinde yaşanması dileğimle.

Sevgi bestesinin tınılarını tüm insanların yüreğinde hissedeceği, hüzünlerinizin dostluklarla silineceği, ümitlerinizin hiç bitmeyeceği, sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir yılı sevdiklerinizle birlikte geçirmeniz dileğiyle.

Bir yıl daha geçti. Mutluluğunun ömür boyu devam etmesini, yaşantında hiç bir şeyin seni üzmemesini diler ve yeni yılını candan kutlarım.

Coşkun ama yorgun bir yıl daha geçiyor yaşamdan. Gelecek yılın sevgilerin en güzeli, aşkların en yücesini, mutlulukların en büyüğünü getirmesi dileğiyle iyi yıllar...

Baharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi yeni yılda da tüm güzellikler sizinle olsun! Mutlu ve sağlıklı yıllar!

Yeni bir yıla girerken sevgi ve barış diliyorum. Savaşların, acıların ve felaketlerin, geçip giden koca bir yıl gibi geride kalması umuduyla... Nice Yıllara!

Yeni bir yıla girerken sevgi ve barış diliyorum. Savaşların, acıların ve felaketlerin, geçip giden koca bir yıl gibi geride kalması umuduyla... Nice Yıllara!

Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle yeni yılı kutlu olsun.

YILBAŞI VE NOEL FARKI

Yılbaşı kutlamaları yeni gelen yılı karşılamak amacıyla yapılır. Ancak günümüzde yılbaşı kutlamaları ile Noel Bayramı karıştırılmakta. Noel, Hristiyanlık inancında Hz. İsa'nın doğumunu kutlamak amacı olan bir bayramdır. Noel arifesi 24 Aralık'tır ve 25 Aralık'ta başlayan bayram hafta boyunca devam eder. İngilizcede Noel anlamına gelen Christmas'ta kullanılmaktadır. Ermeni Kilisesi gibi bazı Doğu Ortodoks Kiliseleri, Jülyen takviminde 25 Aralık'a denk gelen 6 Ocak'ı Noel olarak kutlarlar. Ancak genel olarak miladi takvime göre 25 Aralık Noel olarak kutlanır. Noel dini bir bayram özelliği taşımasına rağmen ‘yılbaşı' böyle bir özellik taşımamakta. Yılbaşı Türkiye dahil çoğu ülkenin kabul ettiği miladi takvimin son gününden ilk gününe geçiş gecesidir. 1 Ocak bu takvime göre yılın ilk günüdür. Hicri Takvime göre ise yılbaşı Muharrem ayının 1'inde gerçekleşir. Hicri Takvim bir Ay takvimi olduğundan 354 güne denk gelir, dolayısıyla Miladi takvime göre yılbaşı her yıl 11 gün önce gerçekleşir.