2018 Yılbaşı özel Milli Piyango çekiliş sonuçları tıkla öğren sıralı tam liste

Milli Piyango 2018 yılbaşı özel çekiliş sonuçları için meraklı bekleyiş sürüyor. mpi.gov.tr Milli Piyango resmi sitesinden canlı yayınlanan Milli Piyango çekilişi için nefesler tutuldu. 2018 yılbaşı özel Milli Piyango çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama işlemleri sayfamızdan yapılabiliyor. Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste şeklinde haberimizde yer alıyor. 61 milyon TL’lik büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyenler, 2018’e girmeye sayılı dakikalar kala Milli Piyango çekiliş sonuçlarını yakından takip ediyor. 2018 Yılbaşı çekilişi için bilet sorgulama ekranı 31 Aralık 2017 akşamı açıldı. İlk çekiliş saat 19.30'da yapıldı. Milli Piyango İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, 31 Aralık 2017'da yılbaşı özel çekilişinde 61 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 10 milyon lira, 1 adet 5 milyon lira, 1 adet 2 milyon lira, 1 adet 1 milyon lira ve 1 adet de 500 bin liralık ikramiye verildi.

Milli Piyango'nun yılbaşı biletlerinden yüzde 99'u satıldı! Milli Piyango İdaresinin yılbaşı özel çekilişi için bastırdığı biletlerin yaklaşık yüzde 99'u, 26 Aralık akşamı itibarıyla tükendi. Büyük ikramiyenin 61 milyon lira olarak belirlendiği yılbaşı özel çekilişine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.



Yılbaşı özel çekilişi için bastırılan 600 milyon liralık biletin yaklaşık yüzde 99'u dün akşam itibarıyla tükendi. Satışlar, yılbaşı özel çekilişinin yapılacağı 31 Aralık Pazar günü sona erecek. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, yılbaşı özel çekilişi vatandaşın yanı sıra Hazine, diğer kamu kuruluşları ve bayilere önemli gelir sağlayacak.



Söz konusu biletlerin tümünün satılması halinde vatandaşa 349 milyon 243 bin liralık ikramiye dağıtılacak. Bunun 61 milyon lirası büyük ikramiye olarak verilecek. Özel çekilişin diğer büyük ikramiyeleri de 1'er adet 10 milyon, 5 milyon, 2 milyon, 1 milyon ve 500 bin lira olacak. Bayiler, tüm biletlerin satılması durumunda İdareden 69 milyon lira komisyon alacak. İdare adına ikramiye ödemesi karşılığında da bayilere yaklaşık 5 milyon 205 bin lira ikramiye primi verilecek. Başbayi aracılık komisyonları yaklaşık 1 milyon 800 bin lira tutacak. Bu durumda yılbaşı biletleri bayilere ve başbayilere yaklaşık 76 milyon lira gelir sağlamış olacak. Hazinenin kasasına ise 149 milyon lira girecek. İkramiyeli biletler 1 yıl içinde ibraz edilmeli. Diğer çekilişlerde olduğu gibi yılbaşı çekilişi de İdarenin internet sayfasından canlı yayınlanacak. Milli Piyango İdaresi yetkilileri, vatandaşların kendi menfaatleri ve güvenlikleri için dikkat edilmesi gereken hususları şöyle sıraladı:



"Biletlerin İdarenin ruhsatlı bayilerinden alınması gerekiyor. Biletlerin arkasına ad ve soyad yazılarak imzalanması, ortak bilet alanların birlikte imzalaması önem taşıyor. Bir bilete isabet eden ikramiyenin ödenebilmesi için biletin çekiliş tarihi, ikramiye ve seri numarası, fiyat ve kupür itibarıyla herhangi bir kuşkuya meydan vermeyecek şekilde kendini ibraz eder nitelikte olması gerekiyor. İkramiye kontrolü en büyük ikramiye numarasından küçüğe doğru yapılmalı. İkramiyeli biletler çekiliş tarihinden itibaren her koşulda bir yıl içinde ibraz edilerek ikramiyesi alınmalı."​



Büyük ikramiyeyle 255 Tesla alınabilecek



Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiyeyle yaklaşık 1.000 Bitcoin, elektrikli otomobil Tesla'nin Model S'inden 255 adet, 57 bin cumhuriyet altını ya da İstanbul'da 3 milyon liralık 20 lüks villa alınabilecek.



Milli Piyango İdaresinin yılbaşı özel çekilişi için bastırdığı biletlerin tamamına yakını neredeyse tükendi. Biletlerin tümünün satılması halinde toplam 349 milyon 243 bin liralık ikramiye dağıtılacak.



Bilet gişeleri önünde günlerdir uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, büyük ikramiye heyecanını yaşıyor. Milli Piyango'nun, 31 Aralık pazar akşamı yapılacak Yılbaşı Özel Çekilişi için 61 milyon lira olarak belirlediği büyük ikramiye, talihli adaylarının hayallerini süslüyor.



Milli Piyango'nun Yılbaşı Özel Çekilişi için 61 milyon lira olarak belirlediği büyük ikramiye ile son günlerde gündemin tepesinde yer alan dijital para Bitcoin'den bugünkü kurlarla yaklaşık 1.000 adet alınabilecek.



Elektrikli otomobil Tesla'nın Model S'inden 255 adet, 223 bin 443 adet çeyrek altın, 111 bin 721 adet yarım altın, 57 bin 656 adet Cumhuriyet altını, 38 bin 485 adet 10 gramlık 22 ayar bilezik alınabiliyor.



En büyük hayaller sıralamasında ilk üçten hiç kopmayan ev satın almak isteyen talihli ise İstanbul'da 3 milyon liralık 20 lüks villa satın alınabilecek.







300 bin lira değerinde 203, 500 bin lira değerinde 122 daire de alınabilecek büyük ikramiyeyle, sayısız kedi evi, tonlarca mama, sabahı bekleyen Ağrılı Ramazan gibi binlerce hastanın protez ya da tedavi masrafı, çorak topraklara dikilebilecek milyarlarca ağacın bedeli, bakıma muhtaç yaşlılara destek ya da eğitime ulaşmada dezavantajlı on binlerce çocuğun öğretim masrafları karşılanabiliyor. Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiyeyle yaklaşık 1.000 Bitcoin, elektrikli otomobil Tesla'nin Model S'inden 255 adet, 57 bin cumhuriyet altını ya da İstanbul'da 3 milyon liralık 20 lüks villa alınabilecek.Milli Piyango İdaresinin yılbaşı özel çekilişi için bastırdığı biletlerin tamamına yakını neredeyse tükendi. Biletlerin tümünün satılması halinde toplam 349 milyon 243 bin liralık ikramiye dağıtılacak.Bilet gişeleri önünde günlerdir uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, büyük ikramiye heyecanını yaşıyor. Milli Piyango'nun, 31 Aralık pazar akşamı yapılacak Yılbaşı Özel Çekilişi için 61 milyon lira olarak belirlediği büyük ikramiye, talihli adaylarının hayallerini süslüyor.Milli Piyango'nun Yılbaşı Özel Çekilişi için 61 milyon lira olarak belirlediği büyük ikramiye ile son günlerde gündemin tepesinde yer alan dijital para Bitcoin'den bugünkü kurlarla yaklaşık 1.000 adet alınabilecek.Elektrikli otomobil Tesla'nın Model S'inden 255 adet, 223 bin 443 adet çeyrek altın, 111 bin 721 adet yarım altın, 57 bin 656 adet Cumhuriyet altını, 38 bin 485 adet 10 gramlık 22 ayar bilezik alınabiliyor.En büyük hayaller sıralamasında ilk üçten hiç kopmayan ev satın almak isteyen talihli ise İstanbul'da 3 milyon liralık 20 lüks villa satın alınabilecek.300 bin lira değerinde 203, 500 bin lira değerinde 122 daire de alınabilecek büyük ikramiyeyle, sayısız kedi evi, tonlarca mama, sabahı bekleyen Ağrılı Ramazan gibi binlerce hastanın protez ya da tedavi masrafı, çorak topraklara dikilebilecek milyarlarca ağacın bedeli, bakıma muhtaç yaşlılara destek ya da eğitime ulaşmada dezavantajlı on binlerce çocuğun öğretim masrafları karşılanabiliyor.

Milli Piyango'nun yılbaşı biletlerinden yüzde 99'u satıldı! Milli Piyango İdaresinin yılbaşı özel çekilişi için bastırdığı biletlerin yaklaşık yüzde 99'u, 26 Aralık akşamı itibarıyla tükendi. Büyük ikramiyenin 61 milyon lira olarak belirlendiği yılbaşı özel çekilişine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.



Yılbaşı özel çekilişi için bastırılan 600 milyon liralık biletin yaklaşık yüzde 99'u dün akşam itibarıyla tükendi. Satışlar, yılbaşı özel çekilişinin yapılacağı 31 Aralık Pazar günü sona erecek. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, yılbaşı özel çekilişi vatandaşın yanı sıra Hazine, diğer kamu kuruluşları ve bayilere önemli gelir sağlayacak.



Söz konusu biletlerin tümünün satılması halinde vatandaşa 349 milyon 243 bin liralık ikramiye dağıtılacak. Bunun 61 milyon lirası büyük ikramiye olarak verilecek. Özel çekilişin diğer büyük ikramiyeleri de 1'er adet 10 milyon, 5 milyon, 2 milyon, 1 milyon ve 500 bin lira olacak. Bayiler, tüm biletlerin satılması durumunda İdareden 69 milyon lira komisyon alacak. İdare adına ikramiye ödemesi karşılığında da bayilere yaklaşık 5 milyon 205 bin lira ikramiye primi verilecek. Başbayi aracılık komisyonları yaklaşık 1 milyon 800 bin lira tutacak. Bu durumda yılbaşı biletleri bayilere ve başbayilere yaklaşık 76 milyon lira gelir sağlamış olacak. Hazinenin kasasına ise 149 milyon lira girecek. İkramiyeli biletler 1 yıl içinde ibraz edilmeli. Diğer çekilişlerde olduğu gibi yılbaşı çekilişi de İdarenin internet sayfasından canlı yayınlanacak. Milli Piyango İdaresi yetkilileri, vatandaşların kendi menfaatleri ve güvenlikleri için dikkat edilmesi gereken hususları şöyle sıraladı:



"Biletlerin İdarenin ruhsatlı bayilerinden alınması gerekiyor. Biletlerin arkasına ad ve soyad yazılarak imzalanması, ortak bilet alanların birlikte imzalaması önem taşıyor. Bir bilete isabet eden ikramiyenin ödenebilmesi için biletin çekiliş tarihi, ikramiye ve seri numarası, fiyat ve kupür itibarıyla herhangi bir kuşkuya meydan vermeyecek şekilde kendini ibraz eder nitelikte olması gerekiyor. İkramiye kontrolü en büyük ikramiye numarasından küçüğe doğru yapılmalı. İkramiyeli biletler çekiliş tarihinden itibaren her koşulda bir yıl içinde ibraz edilerek ikramiyesi alınmalı."​