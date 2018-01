2018 yılından itibaren Milli Savunma Bakanlığı et ve et mamullerini Et ve Süt Kurumundan alacağını açıkladı Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, kışlalardaki asker zehirlenmeleri nedeniyle Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile yapılan protokole ilişkin, '2018 yılından itibaren et ve et mamullerini Et ve Süt Kurumundan yıllık 510 milyon TL'ye alacağız' dedi.