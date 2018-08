2018 YKS tercih sonuçları açıklandı YKS TYT tercih sonuçları sorgula osym.gov.tr

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği YKS TYT tercih sonuçları açıklandı mı? YKS son dakika gelişmeleri öğrenciler tarafından araştırılıyor. YKS sınavına giren ve aldıkları puanlara göre tercih yapan öğrenciler YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı hakkında araştırma yapıyor. YKS tercih sonuçları sorgulama işlemi osym.gov.tr adresinden yapılabilecek. Sınava giren adaylar sonuçların açıklanmasının ardından 7-14 Ağustos tarihleri arasında tercihlerini yaptılar. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul edilen tercih işlemlerinin sonuçları sonuc.osym.gov.tr üzerinden adaylara duyurulacak. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 3-7 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 3-5 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak. Yükseköğretim programlarına öğrenci alınmasında, ÖSYM tarafından yapılan merkezî yerleştirme ile yükseköğretim kurumları tarafından yapılan özel yetenek sınavıyla seçme olmak üzere iki farklı yöntem kullanılır. Merkezî yerleştirme yöntemi aşağıda açıklanmıştır. Özel yetenek sınavı ile seçme yöntemi ise 6. maddede anlatılmaktadır. Merkezî yerleştirmede adaylar yükseköğretim programlarına; YKS puanları, varsa ek puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM tarafından yerleştirileceklerdir. 2018 yılında, YKS sonuçlarına göre yapılacak merkezî yerleştirmede, 2018 yılı yerleştirme puanları ile 2018 yılı için hesaplanmış ek puanlar kullanılacaktır.

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 3-7 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 3-5 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak.



ÖSYM tarafından yapılan açıklama da YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 3-7 Eylül 2018 tarihleri arasında yapacak. Bu açıklamaya göre YKS tercih sonuçlarının bu hafta açıklanması gerek. Sonuçlar her an açıklanabilir. Aşağıdaki linkten sonuçlar açıklandığı anda anlık olarak sorgulayabilirsiniz.

ÖSYM'nin duyuracağı üniversite yerleştirme sonuçları için geri sayım sürüyor. Geçtiğimiz yıl 26 Temmuz tarihinde sona eren tercih döneminin ardından sonuçlar, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden 8 Ağustos tarihinde erişime açılmıştı. Bu yıl için en net açıklama ise Milli Eğitim Bakan Yardımcılığı görevine getirilen ÖSYM eski Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer’den gelmişti. Özer, temmuz ayında yaptığı açıklamaya göre, YKS puanlarıyla yapılan tercih sonuçları 31 Ağustos Cuma günü ilan edilecek. Adaylar cuma günü YKS puanlarıyla tercih ettiği üniversite ve bölümlerden birine yerleşip yerleşemediğini öğrenebilecek.



Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.

YKS TERCİH SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLİR?



Yerleştirme Sonuçları "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden adaylara duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda veya adayın müracaatı halinde yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecek.





YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL DUYURULACAKTIR?



YKS Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.

SONUÇLAR SONRASI ÜNİVERSİTE E-KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?



Üniversite E-Kayıt işlemleri, sonuçların açıklanmasının ardından E-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek. İşte, bu aşamada uygulanması gereken işlemler ve detaylı bilgiler;



1- SİSTEME GİRİŞ YAPIN: www.turkiye.gov.tr adresine girerek, sayfanın üst kısmındaki ‘Sisteme Giriş’ bağlantısına tıklayın. Bağlantı sizi T.C. Kimlik Doğrulama Sistemi sayfasına yönlendirecek. Kullanmak istediğiniz kimlik doğrulama yöntemine tıklayıp ekranda çıkan yönergeleri takip ederek sisteme giriş yapabilirsiniz.



2 SİSTEME KAYITLI OKULLARI OKUYUN: Hizmete ilk girdiğinizde kayıt yaptırabileceğiniz okulların listesiyle karşılaşacaksınız. Okulunuz listede ise ‘Devam Et’ düğmesine basarak bir sonraki aşamaya geçebilirsiniz.



3- BİLGİLERİNİZİ DOĞRULAYIN: Ekrandaki bilgileri dikkatle okuyun, eksiksiz ve doğru olduğundan emin olun. Hepsi tamamsa, tüm uyarı ve duyuruları okuyup anladıysanız alanlara ‘EVET’ yazdıktan sonra ‘Devam Et’ düğmesine basarak sonraki aşamaya geçin.



4- SMS ONAYI GELECEK: Bu aşamada cep telefonunuza gelen doğrulama kodunu verilen sürede ilgili alana girin. ‘Devam Et’ düğmesini kullanarak sonraki aşamaya gidin.



5- BELGEYİ GÖRÜNTÜLEYİN: SMS onayının ardından belgeyi görüntüleyebileceksiniz. Kayıt belgenizi ‘Dosyayı İndir’ bağlantısını kullanarak bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz. Belgeyi bilgisayarınıza indirmeden çıktı almayın. İndirdikten sonra o dosyayı açarak yazdırın.



6- KAYDI KONTROL EDİN: Kayıt işleminizi başarıyla tamamladıktan sonra hizmete tekrar girerseniz, yaptığınız kayıt işlemine ait bilgileri görebilir ve daha önce oluşturduğunuz kayıt belgesini bilgisayarınıza indirebilirsiniz.



ÖSYM AĞUSTOS AYI TAKVİMİ



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), geçtiğimiz günlerde ağustos ayı takvimini paylaşmıştı.. ÖSYM’nin sosyal medya hesabından da paylaştığı takvime göre, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans başvuruları 28 Ağustos- 12 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Ağustos’ta ayrıca temmuz ayının son haftalarında gerçekleşen KPSS genel kültür- genel yetenek ve ÖABT sonuçlarının da 31 Ağustos’da açıklanacağı takvimde yer aldı ancak YKS tercih sonuçlarıyla ilgili bir bilgilendirme yapılmaması dikkat çekti.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?



ÖSYM Başkanı Mahmut Özer, üniversite tercihlerinin 7-14 Ağustos'ta yapılacağını belirterek, "ÖSYM tarafından tercih süreciyle ilgili bilgilendirmeler sürekli yapılacak. Ayrıca tercihlerle ilgili sıkça sorulan sorular ve cevaplarını da paylaşacağız. Adayların tercih işlemleri bittikten sonra yerleştirme işlemlerine başlayacağız. Yerleştirme sonuçları, 31 Ağustos'ta açıklanacak. Yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra yükseköğretim kurumlarına kayıtlar 3-7 Eylül'de yapılacak." dedi.



YKS tercih sonuçları açıklandıktan sonra, bir okul ve bölüme yerleşen adayların kayıt telaşı da başlamış olacak. ÖSYM 2018 YKS tercih kılavuzuna göre, kayıt hakkı kazanan adaylar elektronik kayıtlarını 3-5 Eylül 2018 tarihleri arasında, kesin kayıt işlemlerini de 3-7 Eylül 2018 tarihleri arasında yapması gerekecek.



KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER



a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul

adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

Yerleştirme Sonuçları "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden adaylara duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda veya adayın müracaatı halinde yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecek.



YERLEŞEMEYENLER İÇİN SON ŞANS: EK YERLEŞTİRME



Üniversite kontenjanları yayınlanıp, üniversite tercihleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme süreci başlayacak. Merkezi yerleştirme kapsamında tercih yaptıktan sonra tercih sonuçlarıyla birlikte bir üniversiteye yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuru yapamıyorlar. Ek yerleştirmede, ön lisans ve lisans programlarına merkezi genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecek. Ek yerleştirme tercih ücreti 15 lira olacak. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların yapacakları tercihler işleme alınmayacak.







SONUÇLAR 31 AĞUSTOS’DA, KAYITLAR EYLÜLDE



Yerleştirme sonuçları 31 Ağustos’da https://sonuc.osym.gov.tr üzerinden adaylara duyuruldu. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 3-7 Eylül arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 3-5 Eylül arasında alınacak. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için gereken belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları gerekiyor. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedecekler. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklar.



LİSEDEN MEZUN OLMAYANLAR NE YAPACAK?



Üniversite kontenjanları yayınlanıp, üniversite tercihleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme işlemleri gerçekleştiriliyor. Ek yerleştirme tarihleri yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli oluyor. Merkezi yerleştirme kapsamında tercih yaptıktan sonra tercih sonuçlarıyla birlikte bir üniversiteye yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuru yapamıyorlar.



Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacak.



Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2018 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacak.

EK YERLEŞTİRME TARİHİ BELLİ OLDU MU?



Üniversite kontenjanları yayınlanıp, üniversite tercihleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme işlemleri gerçekleştiriliyor. Ek yerleştirme tarihleri yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli oluyor. Merkezi yerleştirme kapsamında tercih yaptıktan sonra tercih sonuçlarıyla birlikte bir üniversiteye yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuru yapamıyorlar.

Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecek.

YERLEŞTİRME



Yükseköğretim programlarına öğrenci alınmasında, ÖSYM tarafından yapılan merkezî yerleştirme ile yükseköğretim kurumları tarafından yapılan özel yetenek sınavıyla seçme olmak üzere iki farklı yöntem kullanılır. Merkezî yerleştirme yöntemi aşağıda açıklanmıştır. Özel yetenek sınavı ile seçme yöntemi ise 6. maddede anlatılmaktadır.



Merkezî yerleştirmede adaylar yükseköğretim programlarına; YKS puanları, varsa ek puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM tarafından yerleştirileceklerdir.



2018 yılında, YKS sonuçlarına göre yapılacak merkezî yerleştirmede, 2018 yılı yerleştirme puanları ile 2018 yılı için hesaplanmış ek puanlar kullanılacaktır.



Tablo 3C, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarındaki alanların devamı niteliğinde olduğu kabul edilen ve adayların ek puanla yerleştirilebilecekleri ön lisans programlarını göstermektedir.



Tablo 3A ve Tablo 3B.1, ortaöğretimdeki bazı alanlar ile aynı alanda olduğu kabul edilen ek puan uygulanacak lisans programlarını göstermektedir.



Adayların hangi yükseköğretim programları için ek puanlarının hesaplanacağını öğrenebilmeleri için Tablo 3A’da, Tablo 3B.1’de ve Tablo 3C’de alanlarını bulmaları ve bu alanların karşısındaki yükseköğretim programlarını incelemeleri gerekmektedir.





Yükseköğretim programlarını tercih edebilmek için YKS’de en az kaç puan almak gerektiği Tablo 1F ve Şekil 5’de gösterilmiştir. Hukuk, mimarlık, mühendislik, tıp, öğretmenlik programlarına başvurabilmek için en düşük başarı sırasının ne olması gerektiği ise Tablo 1G’de yer almaktadır.



Sınava giren adayların yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri birlikte yapılacaktır. Yerleştirme sonuçları YÖK’e elektronik ortamda iletilecektir.



Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra bu programlara kaydolmama nedeniyle boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecektir. Merkezî yerleştirmede kontenjanı dolmayan veya kaydolmama nedeniyle boş kalan kontenjanlara, ÖSYM tarafından ek yerleştirme yapılacaktır.

YKS KARNESİ AÇIKLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yayımlanan rapora göre, Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) başvuran 2 milyon 381 bin 412 adaydan, 2 milyon 260 bin 273'ünün sınavı geçerli sayıldı.



Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) başvuran 2 milyon 19 bin 564 adaydan 1 milyon 877 bin 568'inin sınavı, Yabancı Dil Testi'ne (YDT) başvuran 131 bin 423 adaydan da 109 bin 593'ünün sınavı geçerli kabul edildi.

EN YÜKSEK KATILIM ANADOLU LİSELERİNDEN



Sınava en yüksek katılım yüzde 23,23 ile Anadolu liselerinden oldu.



YKS'ye giren adaylardan TYT'de, sözel, sayısal ve eşit ağırlık puan türlerinde birer, dilde ise 5 aday 500 puan alma başarısını gösterdi.



Ortaöğretim Başarı Puanı'nın 0,12 ile çarpılarak sınav puanına eklenmesiyle elde edilen puanlara göre, TYT'de 18, sözelde 1, sayısalda 51, eşit ağırlıkta 3 ve dilde 7 aday, 550 ve üstünde puan aldı.



Sınavın TYT oturumuna katılan adaylardan 1'i, 120 sorudan 119'una doğru cevap verirken, 24 aday hiçbir soruyu doğru cevaplayamadı. Adayların yüzde 85,59'u TYT oturumunda, 14-60 arasında soruyu doğru cevapladı.



ADAYLARIN DOĞRU CEVAP ORTALAMALARI



TYT'de sınavı geçerli olan adayların testlerdeki ortalama doğru cevap sayıları şöyle:



"Türkçe 40 soruda 16,179 ortalama, sosyal bilimler 20 soruda 6,003 ortalama, temel matematik 40 soruda 5,642 ortalama, fen bilimleri 20 soruda 2,828 ortalama."



AYT'ye girip sınavı geçerli kabul edilen adayların ortalama doğru cevap sayıları ise şu şekilde:



"Türk dili ve edebiyatı 24 soruda 4,743 ortalama, tarih-1 10 soruda 1,617 ortalama, coğrafya-1 6 soruda 2,271 ortalama, tarih-2 11 soruda 1,465 ortalama, coğrafya-2 11 soruda 2,856 ortalama, felsefe grubu testinde 12 soruda 2,017 ortalama, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe grubu testinde 6 soruda ortalama 2,098, matematik 40 soruda ortalama 3,923, fizik 14 soruda 0,467 ortalama, kimya 13 soruda 1,109 ortalama, biyoloji 13 soruda 1,669 ortalama."



Sınavda 80 sorunun yöneltildiği YDT'nin Almanca oturumuna giren 2 bin 208 adayın ortalaması 31,453, Arapça oturumuna katılan 4 bin 786 adayın ortalaması 11,727, Fransızca oturumunda yer alan bin 4 adayın ortalaması 29,992, İngilizce oturumuna giren 101 bin 185 adayın ortalaması 24,824, Rusça oturumundaki 410 adayın ortalaması ise 31,009 olarak hesaplandı.



ÖSYM yetkililerinden alınan bilgiye göre, bu raporu 2018-DGS, 2018-TUS İlkbahar, 2017-ALES İlkbahar ve 2017-DUS değerlendirme raporları izleyecek.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI EYLÜLÜN İLK HAFTASI BAŞLIYOR



YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 3-7 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 3-5 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.



Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2018 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 3-7 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 3-5 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.



Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2018 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.



EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAKTIR?



Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2018- YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır.



Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır.



Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.



Ek yerleştirme tercih ücreti 15,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır.



ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR



a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri



YKS YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL GERÇEKLEŞTİRİLECEK?



a) TYT ve/veya SAY, SÖZ, EA, DİL yerleştirme puanları,

b) Yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri,

c) Yükseköğretim programlarının kontenjanları ve koşulları göz önünde tutularak yerleştirileceklerdir.



2018-YKS sonucu ile bir yükseköğretim programına merkezî yerleştirmeyle yerleşen (Ek Yerleştirme dâhil) veya özel yetenek sınavıyla bir yükseköğretim programına kayıt olan adayların, 2019-YKS'ye girdikleri takdirde, OBP'lerinin çarpılacağı katsayı/katsayılar yarıya düşürülecektir.



Yükseköğretim programlarına öğrenci alınmasında, ÖSYM tarafından yapılan Merkezî Yerleştirme ile yükseköğretim kurumları tarafından yapılan Özel Yetenek Sınavıyla Seçme olmak üzere iki farklı yöntem kullanılır. Merkezî yerleştirme yöntemi aşağıda açıklanmıştır. Özel Yetenek Sınavıyla Seçme yöntemi ise 5. maddede anlatılmaktadır. Merkezî Yerleştirmede adaylar, yükseköğretim programlarına, yerleştirme puanları ile varsa ek puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM’ce yerleştirilir.



Tablo 1A’da hangi puan türünde en az kaç puan alan adayların hangi yükseköğretim programlarını tercih edebilecekleri ya da yükseköğretim programlarına ön kayıt yaptırabilecekleri görülmektedir.





Tablo 6A ve 6B.1 ortaöğretimdeki bazı alanlar ile aynı/yakın alanda olduğu kabul edilen ek puanları ile yerleştirilebilecekleri lisans programlarını, Tablo 6C ise mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarındaki alanların devamı niteliğinde olduğu kabul edilen ve ek puanları ile yerleştirilebilecekleri ön lisans programlarını göstermektedir.



Tablo 6A’da ve Tablo 6B.1’de yer alan lisans programlarına, ilgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden önce kayıt olan adaylar ek puanlı yerleştirme puanları ile yerleştirileceklerdir. İlgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar Tablo 6A’da ve Tablo 6B.1’de yer alan lisans programlarına ek puanlı yerleştirme puanları ile yerleştirilmezler. Teknoloji Fakültelerinin / Sanat ve Tasarım Fakültelerinin / Turizm Fakültelerinin mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları mezunları için ayrılan kontenjanlarına (M.T.O.K.), mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının Tablo 6B.2'de belirtilen alan/dallarından mezun olan adaylar öncelikli olarak yerleştirilecektir. M.T.O.K. kontenjanlarının boş kalması durumunda diğer ortaöğretim kurumlarının diğer alan/dallarından mezun olan adaylar da tercih ettikleri takdirde bu kontenjanlara yerleştirileceklerdir.

YKS tercihleri için geri sayımını ğüniversite adayları ise sosyal medya hesabı üzerinden kampanya başlattı. #tercihimiaçıkla hashtag’i açarak, sonuçların bir an önce açıklanmasını istiyor. Sosyal medyadan ÖSYM yetkililerine ulaşmaya çalışan adayların yorumlarından bazıları şöyle:

@muratyagz009

Tercih sonuçları kayıtlar bitince açıklanacak heralde



@jjellinn

Açıklamasını dört gözle bekleyen ama aslında sonuçtan deli gibi korkan bir ben miyim acaba ? #tercihimiaçıkla



@gulbdrr

28 Ağustostayız yurdumuz yok, biletimiz yok, gitmek icin hazırlanmadık bile. Tedirginiz, artik açıklayın #tercihimiacıkl

‏

@arusyaag

Ya açıklayın artık kafayı yicem. Rüyamda tercih listeme yazmadığım Dicle Üniversitesine yerleşiyordum, sosyoloji derslerine de Ferhat Göçer giriyordu #tercihimiacıkla



@kalemsizmuelif

#tercihimiacıkla 2 haftadır var mısın yok musun da kutusuna giden yarışmacı gerginliği yaşıyoruz @OSYMbaskanligi artık buna bir son ver



@kardeelcx

zaman geçtikçe ya yerleşemezsem korkusu bı beni mi sardı #tercihimiaçıkla



Ay 🌛‏ @meliiiiay

Üniversiteyi farklı bir şehirde okuyacağız, daha gidip okuyacağımız yeri göreceğiz, yurt başvurusunda bulunacağız, eğer devletin yurdu çıkmazsa paralı yurtları araştırıp bakacağız ve bir sürü sayamayacağım alışveriş var ve bunların hepsini okul açılmadan yapacağız #tercihimiaçıklanacak.